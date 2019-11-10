И никакой банк счет не прикроет: Как стать самозанятым в Самарской области

Министерство финансов РФ опубликовало список регионов, жители которых с 1 января смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых. В их число вошла и Самара. Как стать самозанятым в Самаре, сколько налогов платят самозанятые и чем самозанятые отличаются от ИП, выяснила «Комсомолка».

1. Кто такие самозанятые?

Самозанятыми могут считаться самарцы, которые не имеют официального места работы и работодателя, но при этом имеют источник дохода. Также самозанятые не могут использовать наемный труд. Еще одно ограничение – сумма дохода самозанятых не может превышать 2,4 миллиона рублей в год. То есть это люди, которые работают сами на себя. Самозанятые 2020 это, например, водители такси, мастера маникюра, фотографы и видеооператоры.

- Такой рынок услуг в Самарской области существует, и он достаточно емкий. В 2018 году мы проводили исследование, пытались оценить количество «серого» рынка услуг с помощью данных ОМС. Выяснилось, что таких самарцев, работающих на себя, но нигде не числящихся – более 100 тысяч человек, - рассказывает председатель регионального отделения «Опоры России» в Самарской области Ирина Титова.

2. Самозанятые: регионы присутствия

Пока специальный налоговый режим для самозанятых применяют в четырех пилотных регионах. Это Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. В налоговой службе уже подсчитали, что там зарегистрировано более 250 тысяч самозанятых. С 1 января 2020 года нововведение коснется еще 20 регионов, в том числе Самарской области, а также Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономного округов и Башкортостана.

Всем, кто оказывает услуги, придется выйти из сумрака

3.Какие налоги платят самозанятые?

Самозанятые платят налог по льготной ставке – 4 процента при получении денег от физлиц или 6% в том случае, если заказчиком выступает юридическое лицо. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. В эту сумму уже входят и взносы в систему ОМС. А вот взносы в Пенсионный фонд самозанятые должны отчислять самостоятельно – если будет желание.

- Сам по себе предложенный механизм достаточно выгодный – и для государства, и для самих самозанятых, - уверен руководитель самарского представительства инвестиционной компании "Финам" Антон Ларионов. – Государству он позволяет вывести из тени «серый» сектор, а тем, кто работает на себя - легализовать свою работу. Однако эта инициатива будет работать, только если минимизировать уровень административного и фискального давления. К сожалению, сегодня уровень доверия бизнеса к власти крайне низкий – мы видим это и по опросам, и по числу закрывающихся ИП.

4. Чем отличаются самозанятый и индивидуальный предприниматель?

Во-первых, налоговым режимом. У самозанятых он единый, а ИП может выбрать один из нескольких, в том числе упрощенную систему отчетности или налог на вмененный доход. Во-вторых, максимальной суммой дохода. У самозанятого он ограничен 2,4 млн рублей в год, у ИП верхней планки нет. В-третьих, самозанятые не должны вести бухгалтерскую и кадровую отчетность, сдавать документы в налоговую инспекцию и использовать онлайн-кассу. А индивидуальные предприниматели – должны.

- У ИП в последнее время часто возникают проблемы с банками, которые блокируют их счета. У самозанятых такой проблемы не возникнет, - говорит Антон Ларионов.

5. Зачем становиться самозанятым?

Итак, что же даст регистрация в качестве самозанятого? Кроме спокойной совести и несколько похудевшего после уплаты налога кошелька статус самозанятого защищает от возможных вопросов и штрафов со стороны налоговой и прокуратуры. Бонусом будет налоговый вычет в 10 тысяч рублей. Кроме того, как говорят эксперты, сейчас федеральный минэкономразвития работает над поправками, которые позволят самозанятым претендовать на господдержку и разнообразные гранты. А еще взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС дают право претендовать на лучшую пенсию и бесплатную медицину в случае, если государство откажется от финансирования полисов ОМС для безработных.

- Те, кто работает по «серым» схемам и не платит налоги, создают серьезную конкуренцию легальному бизнесу в Самарской области. Если создать равные условия, это пойдет на пользу и экономике региона в целом, и конечному потребителю, и самому бизнесу, - уверена Ирина Титова. – Сейчас в Самарской области мы видим много сознательных фрилансеров, которые и хотели бы как-то легализовать свою работу, но их пугает даже не столько необходимость платить налог, сколько огромное количество отчетности. Статус самозанятых позволит такой отчетности избежать.

6. Самозанятость: минусы и риски

Впрочем, рисков для тех, кто решится выйти из тени, тоже хватает. Главным из них эксперты называют отсутствие уверенности, что привлекательные сегодня правила игры не изменятся. Хотя в законе прописано, что такой режим будет действовать 10 лет, уровень доверия к власти у бизнесменов сегодня невысокий.

- Сегодня у многих возникает соблазн существовать отдельно от обязательств перед государством, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов. – Это вопрос социальных гарантий со стороны государства, а также взаимоотношений с контрольно-надзорными органами. Пока эта ситуация не изменится, я не вижу серьезный пласт в регионе, которому было бы интересно официально стать самозанятым. Пока путь незаконного предпринимательства останется привлекательным для участников рынка.

7. Самозанятые: как зарегистрироваться

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятых, самарцам достаточно скачать приложение ФНС «Мой налог» и пройти в нем регистрацию. Ехать в налоговую, стоять очередь и предоставлять кипу бумаг не нужно. Налоги платить тоже можно с помощью приложения.