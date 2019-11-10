Красивые голы, споры и возвращение Дзагоева: ЦСКА в ярком матче обыграл "Сочи" на выезде

"Сочи" и ЦСКА начали второй круг на стадионе "Фишт". Каждой из команд было необходимо побеждать, ведь они это не делали уже четыре тура подряд. И начали они очень бодро.

Армейцы больше владели мячом на правах фаворита, сразу пошли вперед и поплатились уже на 6-й минуте. Полоз убежал по левому флангу в ходе одной из контратак, отдал в центр штрафной на Мостового, мяч попал к тому через рикошет, но Андрей тем не менее смог пробить Акинфеева.

Гости побежали отыгрываться, Чалов имел несколько шансов, но был неточен. Зато помог команде Гончаренко Миха Мевля. После навеса Сигурдссона на 15 минуте он отправил мяч в свои ворота - Джанаев уже был отыгран.

Сочи - ЦСКА. 1:0. Андрей Мостовой, Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Сочи - ЦСКА. 1:0. Андрей Мостовой

Москвичи продолжали атаковать, но и хозяева не выглядели мальчиками для битья. Попытки соперника пробить они умело блокировали, а когда доходило до удара - на месте был Джанаев. Дважды его серьезно беспокоил Обляков. Матч смотрелся - игра была быстрой.

Сочи - ЦСКА. 1:1. Миха Мевля (автогол), Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Сочи - ЦСКА. 1:1. Миха Мевля (автогол)

ЦСКА давил, опасно атаковал, а в итоге пропустил. Судья указал на точку уже в добавленное к первому тайму время. Карпов сыграл грубо в штрафной и Дмитрий Полоз с точки пробил Игоря Акинфеева! 2-1!

Сочи - ЦСКА. 2:1. Дмитрий Полоз (пенальти), Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Сочи - ЦСКА. 2:1. Дмитрий Полоз (пенальти)

Представители клуба из столицы были недовольно действиями арбитра, но второй тайм начали с атак. И на 51-й минуте это дало плоды. Влашич покатил мяч Облякову и тот красиво с линии штрафной уложил круглого в девятку - 2-2!

Правда, кажется мяч в ходе атаки ушел за пределы поля и к судье явно будут претензии. Через 3 минуты Обляков выдал отличный заброс на Чалова и тот наконец-то отличился, красиво пробив с левой слету. 2-3!

Сочи - ЦСКА. 2:2. Иван Обляков, Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Сочи - ЦСКА. 2:2. Иван Обляков

Футболисты "Сочи" пытались отыграться, но могли скорее еще пропустить. Коллектив из столицы выглядел сильнее и создавал больше моментов. Акинфеева тревожили редко и не опасно.

Сочи - ЦСКА. 2:3. Федор Чалов, Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Сочи - ЦСКА. 2:3. Федор Чалов

На 83-й минуте стадион взорвался аплодисментами. На поле после долгого перерыва из-за травмы вернулся Алан Дзагоев. Ему хлопали и свои, и чужие фанаты. Впрочем, показалось, что полузащитник еще не набрал оптимальную форму - он много терял мяч.

Создать финальный штурм у хозяев не получилось. В концовке они едва не пропустили от Чалова, но Федор промахнулся. Игра так и завершилась - 2-3. "Сочи" остается на дне таблицы, а ЦСКА будет стараться претендовать на медали. Лучшим игроком встречи эксперты "Матч ТВ" признали Ивана Облякова.