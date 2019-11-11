2019-11-11T00:31:13+03:00
Общество

Когда приедет Дед Мороз в Самару в 2019 году: даты визита, программа, маршрут путешествия

Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Самару в 2019 году, даты его путешествия по России и программа пребывания в городе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дедушка приедет в гости сразу в два города в Самарской областиДедушка приедет в гости сразу в два города в Самарской области
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Главный российский зимний волшебник уже отправился в вояж по городам страны. Уже появилась информация, когда Дед Мороз приедет в Самару в 2019 году. В Самарскую область Дед Мороз приедет 1 декабря. За два дня он побывает не только в областной столице, но и в Тольятти. Сюда он прибудет сразу после участия в передаче Поле Чудес.

Первым городом куда отправился сказочный герой стал Красноярск, здесб Дедушка побывал уже 9 и 10 ноября. Закончится вояж главного Деда Мороза страны в Москве. Интересно, что в этом году свое путешествие он начинает до своего Дня Рождения, которое официально празднуется 18 ноября. В этом году Дед Мороз приедет почти в 50 российских городов. В вотчине героя рассказывают, что между пунктами назначения он передвигается на всех видах транспорта, в том числе и на волшебной тройке лошадей.

В каждом из городов Дед Мороз навещает детей в детских домах, социальных учреждениях и больницах. Великий кудесник в каждом городе исполнит мечты ребятишек и взрослых, которые верят в чудо, несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться. А еще он зажжет огни на главной городской елке на площади имени Куйбышева.

После того, как главный российский Дед Мороз отправится дальше по маршруту, в Самаре останется его местный коллега. Его резиденцию традиционно откроют на площади Куйбышева в конце декабря. Она будет работать все новогодние праздники.

Также в прошлом году в Самаре работал и домик Снегурочки. Он располагался на Последней миле около Самара Арены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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