Долги растут, суды продолжаются: почему платежи жителей Сызрани не доходят до энергоснабжающей организации?

В Сызрани ситуация с обеспечением города горячей водой и отоплением доходит до точки кипения. Уже несколько лет ПАО «Т Плюс», вырабатывающее для города тепловую энергию, пытается взыскать с муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационная служба» долг в размере 927 млн рублей. Такая задолженность накопилась за 4 года. Причем население-то, по словам теплоэнергетиков, за услуги платило, только вот деньги до ресурсоснабжающей компании по загадочным причинам не доходили. Это выяснили, сравнив долги потребителей перед МУП ЖЭС и общий долг жилищно-коммунальной службы перед поставщиком.

- МУП ЖЭС - было планово рентабельным предприятием, однако у него возникла задолженность перед ПАО «Т Плюс» около миллиарда рублей, что стало основанием для начала процедуры банкротства. Во время этой процедуры мы выявили несколько интересных схем расходованию платы населения за коммунальные услуги. Эти схемы стали предметом рассмотрения антимонопольной службы и являются предметом нашего заявления к привлечению к субсидиарной ответственности лица, контролирующего должника, - объяснил Денис Логинов, руководитель департамента по работе с проблемной дебиторской задолженностью, АО «ЭнергосбыТ Плюс» официального агента ПАО Т Плюс.

Суд рассудит?

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, был назначен временный управляющий МУП ЖЭС, но позже его пришлось переизбрать. Однако новый конкурсный управляющий, по мнению теплоэнергетиков, со своей функцией не справляется.

- Такого не должно быть, чтобы за период внешнего управления долг вырос еще на несколько сотен миллионов. Однако это произошло. Чтобы восстановить контроль над денежными потоками за тепловую энергию, которую оплачивает население, мы планируем ввести конкурсное производство. Это необходимо для того, чтобы контролировать целевое расходование денег населения, избежать необоснованных расходов, которые встречаются сейчас, - пояснил Денис Логинов.

Для этого компания обратилась в арбитражный суд Самарской области. В четверг, 7 ноября, состоялось первое судебное заседание по данному вопросу. К сожалению, в зале суда не было сотрудников МУП «ЖЭС», компанию представлял человек из сызранской администрации. Комментировать спор муниципального унитарного предприятия и энергоснабжающего предприятия девушка отказалась.

Пока суд не вынес решение по данному вопросу. Через полчаса после начала судья объявил перерыв до 13 ноября.

Как быть населению?

Чем обернутся для жителей Сызрани все эти судебные перипетии? Население помнит о неправильных суммах и двойных квитанция. Однако теперь все это должно остаться в прошлом.

- ПАО «Т Плюс» открыл офис на территории Сызрани, сотрудники этого офиса готовы ответить на любые вопросы всех клиентов, которые обращаются в «Т Плюс» для заключения договора, - отметил Денис Логинов.

На добросовестных потребителях тепловой энергии введение конкурсного производства отразится не должна. Главное, оплачивать услуги вовремя и по правильным реквизитам.