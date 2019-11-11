«Приятная подработка»: как тем, кто уже работает, официально получить статус «самозанятый»

Предприимчивые самарцы уже сейчас могут получить статус «самозанятый» и работать официально на себя, участвовать в борьбе за муниципальные и государственные заказы. Самарская область не вошла в число пилотных проектов, где налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года, зато льготный налоговый режим действует у наших ближайших соседей, например, в Татарстане.

С работой совместимо

Что быть самозанятым выгоднее, чем работать в тени, уже оценили жители Республики Татарстан. Так Аделина скачала себе на телефон приложении «Мой налог» и теперь работает без всяких страхов.

- Я - бухгалтер, а после работы люблю немного отдохнуть на кухне. Испечь торт, сделать сложный европейский десерт. Это очень успокаивает. Приятно на некоторое время забыть про отчеты, дебит и кредит. Потом решила хобби превратить в доход. Деньги лишними не бывают. Чтобы работать официально, получила статус «самозанятый». Привлекло меня это в первую очередь приятным размером налога - 4-6%. Я считаю, что это совсем небольшая плата за возможность работать официально. Теперь я могу без страха участвовать в выставках, рекламировать себя везде, - рассказывает кондитер.

Самозанятые легко могут совмещать работу на себя и, например, работу по трудовому договору в компании. ФНС не будет собирать налог с дохода на основном месте работы, если с сотрудником заключен обычный договор — ведь в этом случае с работника уже взимается НДФЛ. А при найме самозанятых компании не нужно платить.

- Еще один важный для меня момент - приложение само формирует чек, который я могу отправить заказчику и считает, сколько средств я должна перечислить в налоговую. В этом месяце я ничего не продала, значит и в налоговую платить ничего не буду, - рассказывает Аделина.

Те, кто работают на себя, и у кого нет еще одной работы, как у Аделины, наверняка хоть раз да задумывались о пенсии и о том, рады ли им в поликлиниках.

Пенсия будет!

Оказалось, что с самозанятыми в этих сферах никаких вопросов нет. Все предельно понятно. Они не платят страховые взносы, а значит, не могут копить баллы за стаж, получать страховую часть пенсии. Однако все граждане вне зависимости от стажа при достижении пенсионного возраста могут получать социальную пенсию. Она не такая большая, как хотелось бы, но самозанятые могут рассчитывать на льготы и доплаты к пенсии из регионального бюджета. Если предприниматель получает более внушительную пенсию, то он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде и платить взносы, как это делают ИП.

В вопросах с медицинской помощью все еще проще — 40% от всех собранных налогов от самозанятых идет в фонд медстрахования. Значит, предприниматель сможет получить помощь от «скорой», лечь на операцию или пройти диспансеризацию в поликлинике без всяких сложностей.

Самозанятость и самозанятые: для кого разработали налог?

Новый налоговый режим призван вывести из тени и улучшить работу тех, кто трудится удаленно через сервисы для фрилансеров, предоставляет услуги на дому, сдает недвижимость, перевозит пассажиров или грузы, продает товары собственного производства, фотографирует или снимает видео на заказ, ремонтирует квартиры или строит дома, ведет бухгалтерию или оказывает юридические консультации, работает аниматором или ведущим на праздниках. Это огромный пласт граждан, которые работают без наемных сотрудников, зарабатывают до 2,4 млн рублей в год без учёта официальной зарплаты.

Статус самозанятый позволит предпринимателям официально работать с компаниями и корпорациями, выставлять клиентам чеки, участвовать в торгах за муниципальные и государственные контракты. Так на сайте Агентства по государственному заказу Республики Татарстан «Биржевая площадка Республики Татарстан» (http://bp.zakazrf.ru), которое является 1 из 9 федеральных операторов государственных закупок, появился специальный ресурс «Самозанятые». Регистрация на этом ресурсе обеспечивает самозанятым доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг. Достаточно лишь иметь статус «самозанят». Кстати, самарцы могут зарегистрированные как самозанятые в Республике Татарстан, а разобраться во всех тонкостях нового налогового режима им помогут в автономной некоммерческой организации «Центр поддержки самозанятых». Этот центр, созданный в Татарстане, бесплатно проводит консультации для предпринимателей, представляет образовательные программы. Обратиться туда могут и самарцы, зарегистрированные в качестве самозанятых в соседней республике.

Зарегистрировать проще, чем испечь пирог

Чтобы «обелиться», работающему на себя физлицу достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на IOS или на Android. Зарегистрироваться в нем можно через портал госуслуг или отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Также зарегистрироваться можно на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин за это нет.

Справка КП: Подробнее о новом налоговом режиме можно узнать в «Центре поддержки самозанятых».