2019-11-08T11:21:12+03:00
Спорт

Лестер – Арсенал 9 ноября 2019: прямая трансляция матча 12 тура АПЛ

Футбол, матч Лестер Сити – Арсенал (Лондон). Прямая трансляция игры 12 тура Английской премьер-лиги, которая пройдет 9 ноября на стадионе «Кинг Пауэр». Статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом году «Лестер» стартовал в АПЛ даже лучше, чем в чемпионский сезон. Фото: www.lcfc.com.В этом году «Лестер» стартовал в АПЛ даже лучше, чем в чемпионский сезон. Фото: www.lcfc.com.
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Набравший в этом сезоне ход «Лестер» в субботу, 9 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр» примет «Арсенал». Дела у «лисов» однозначно идут лучше, чем у «канониров». После 11 туров «Лестер» Брендана Роджерса одержал семь побед, сыграл две ничьи и проиграл всего две встречи. Итог – 23 очка и третье место в турнирной таблице, а также лучший старт в истории. Даже лучше, чем в чемпионский сезон.

«Арсенал» отстает от «лис» на шесть очков. При этом в активе подопечных Унаи Эмери всего четыре победы и пять ничьих. «Канониры» на старте этого сезона теряют очки в совсем необязательных матчах. Например, когда «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» или проиграл «Шеффилд Юнайтед».

Статистика личных встреч

В чемпионате Англии «Лестер» и «Арсенал» сыграли 102 матча. В 50 из них побеждали «канониры», в 20 – «лисы». Еще 32 встречи завершились вничью.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. В Лондоне сильнее был «Арсенал» 3:1, в Лестере – «лисы» 3:0.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лестеру». На победу подопечных Брендана Роджерса дают около 2 – 2.1. Коэффициент на победу «Арсенала» - 3.3 – 3.7. На ничью – 3.6 – 3.9.

Прямая трансляция матча Лестер – Арсенал 9 ноября 2019, где посмотреть

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko спорт», которому принадлежат права на АПЛ в этом сезоне. Трансляцию встречи смотрите также на сайте kp.ru.

Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Лестер Арсенал 9 ноября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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