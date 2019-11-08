Ростов - Тамбов 9 ноября 2019 года: прогноз на матч 16 тура РПЛ Чемпионата России

Прогноз на матч Ростов - Тамбов: 2:1 (победа хозяев)

С 16 тура стартует второй круг Чемпионата России-2019. Матч Ростов - Тамбов, который пройдет 9 ноября в 16.30 (мск) на стадионе южной столицы России, станет одним из самых интересных поединков этого тура, несмотря на то, что в гости к лидеру приезжает одна из команд со дна таблицы. Дело в том, что фаворит в поединке первого круга в сентябре уже сдался настырным "волкам". Что же получится в этот раз? Представляем прогноз матча Ростов - Тамбов 9 ноября 2019 года и разбираем ожидания букмекеров.

Первый круг "Ростов" закончил на втором месте. От "Зенита" "желто-синие" отстают всего на три балла, в 15 играх им удалось набрать 30 очков. Среди последних результатов - обидное поражение от Питера со счетом 1:6 и ничья с "Краснодаром" в 15 туре. Причем оба мяча дончане пропустили в компенсированное время. Дома "Ростову" обычно везет: статистика на стороне клуба, побеждать на родном стадионе команде удалось шесть раз, и только одна встреча закончилась поражением.

"Тамбов" после 15 туров всего лишь 14-й. И это еще неплохой результат, последнее место клубу позволили покинуть две победы в последних встречах с "Уфой" и "Сочи". В гостевых встречах команда чувствует себя не особенно уверенно. Четыре игры на выезде проиграны, дважды матчи закончились с ничейным счетом, победить удалось лишь один раз.

В первом круге встреча "Тамбов" - "Ростов" закончилась со счетом 2:1. Теперь же у дончан есть возможность взять реванш и этот шанс они вряд ли упустят.

Форвард хозяев Ильдар Шомуродов сейчас вместе с Соболевым возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ и для него это шанс вырваться вперед. Самарскому нападающему предстоит выйти на поле тоже 9 ноября, но против нового "Спартака". А забить команде Тедеску явно не так просто.

Букмекеры считают, что более вероятна в этом матче победа "Ростова". "Желто-синие" сделают все, чтобы порадовать болельщиков на домашнем стадионе. И, скорее всего, в этом матче будет забито больше 1 гола.