Чемпионат России по боксу 2019 в Самаре: где пройдет, даты, билеты, как попасть

В Самаре уже в субботу, 9 ноября, стартует чемпионат России по боксу. Он пройдет в «МТЛ Арене» до 16 ноября. Вход во все дни, кроме дня финала, свободный.

Самара получила право принять чемпионат России после конкурса. По словам организаторов, заявка столицы 63 региона была значительно сильнее заявок других городов.

- В конкурсе на проведение чемпионата России участвовали 15 регионов, Самара представила лучшую презентацию, - рассказал генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев. - Именно по итогам чемпионата России определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Токио. Да, у нас освобождены от участия в турнире призеры чемпионата мира, но в других весовых категориях будет идти борьба за то, кто представит нашу страну в квалификации. У нас очень большая конкуренция, и на чемпионате России нас ждет очень интересная борьба с обилием красивых поединков. У нас очень хорошая молодежь. Так что в Самаре будет жарко – будет, на что посмотреть. Плюс мы выделим серьезный призовой фонд: гонорары за первое, второе и третьи места будут хорошими.

Призовой фонд и правда солидный – около 10 млн рублей на 10 весовых категорий. Все расходы (призовой фонд, проживание спортсменов) на себя взяла Самарская область.

Вход во все дни свободный. Исключение – только в день финала.Фото: Архив "КП"

Программа чемпионата России по боксу 2019 в Самаре

8 ноября. Жеребьевка и техническое совещание представителей команд, судей, организаторов

9 ноября. Дневная сессия (11:00-16:00), церемония открытия (17:00) и вечерняя сессия (17:40-21:30)

10-13 ноября. Предварительные бои. Дневная сессия с 12:00, вечерняя – с 17:00

14 ноября. Методический день

15 ноября. Полуфиналы (14:00-19:00)

16 ноября. Торжественная церемония закрытия (17:00). Финалы (17:40-20:30)

В министерстве спорта Самаркой области отмечают, что в программе могут быть изменения.

Церемония закрытия пройдет 16 ноября. Ее хедлайнером станет рэпер Лигалайз. Билеты можно купить в кассах города.

На чемпионате России в Самаре будут определять состав сборной, которая начнет отбор на Олимпиаду в Токио.Фото: Архив "КП"

На ЧР в Самаре будут работать иностранные судьи

На чемпионате России в Самаре организаторы обкатают некоторые изменения. Так, теперь все боксеры будут обязаны тейпироваться. Это нужно, чтобы зафиксировать кисть и избежать травм. Раньше тейпирование было по желанию, теперь – в обязательном порядке.

Кроме того, судей, которые будут работать на чемпионате России, будут оценивать, в том числе, иностранные специалисты. Организаторы пригласили 10 иностранных арбитров высшей категории. Это сделали для того, чтобы добавить в турнир непредвзятое мнение.

Заявка на Олимпиаду

Россия, к сожалению, не получила лицензию на Олимпийские игры в Токио, участие нашей команды под вопросом. Российские спортсмены могут поехать в столицу Японии в нейтральном статусе, а могут не поехать вовсе.

- Международная политика, к сожалению, вмешивается в спортивную жизнь. Проведя чемпионаты мира [в Екатеринбурге среди мужчин и в Улан-Удэ среди женщин, - прим. ред. КП-Самара] мы не получили лицензию на Олимпийские игры в Токио. Я уверяю, каждый бой на чемпионате России в Самаре будет как последний. Потому что чемпионы России потом поедут на европейские соревнования получать лицензию на Олимпиаду 2020 года, - отметил председатель организационного комитета чемпионата России по боксу среди мужчин Виктор Зубарев.

Основной состав сборной России по боксу определят к 1 марта. А первый европейский отборочный турнир пройдет в марте в Лондоне.