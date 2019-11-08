«Отберите у меня деньги!»: исповедь завязавшего шопоголика о жизни с долгами и презрении родных

Грядет черная пятница - последняя пятница ноября и день торжества эмоций над разумом, когда поклонники бездумного шопоголизма со стеклянными глазами бродят по коридорам торговых центров, опустошая кошельки в наивной вере каждому скидочному ценнику. Еще недавно в их числе была и наша героиня - у Оксаны уже не осталось в доме места под новую одежду. И только тогда она смогла сказать себе стоп.

МЫ - В ШОПЕ!

- Я и раньше любила по магазинам пройтись, но после развода как с цепи сорвалась. Сначала одежда, косметика, украшения, сумочки, потом даже сувениры скупать стала, мелочи всякие, - рассказывает Оксана Паршина. - Я оставляла в магазинах 90% своей зарплаты. Раньше что-то откладывала на путешествия или просто на непредвиденные расходы, а потом решила: зачем? Надо будет, возьму кредит!

Только на кредитках у Оксаны всегда был отрицательный баланс. Минус 50 тысяч, минус сто. Зарплаты не хватало, а единственной радостью становились новые вещи.

- Как-то я устроила генеральную уборку. Открыла шкаф - поняла, что в нем уже нет места, и решила, что мне нужна гардеробная. Окинув взглядом свою двушку, увидела, что тут не то что для гардеробной места нет, тут уже нет места для меня. А дальше одна мысль за другой. Раздарю половину - жалко. Перепланировка с гардеробной будет стоить по скромным меркам тысяч 150 - 200. Где взять деньги? - вспоминает женщина. - И тут меня накрыли страх, беспомощность, злость и осознание, что это болезнь.

Сказать банковским картам нет может не каждыйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ХОТЕЛА ЛЮБВИ

Ониомания (так по-научному называется шопоголизм) пока не включена в список психических расстройств Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее специалисты в области психологии считают это эмоциональной зависимостью, которую надо лечить.

По словам психолога Нины Ковалюнас, шопоголик чаще всего не замечает за собой этого недостатка. Тревогу, как правило, бьют близкие: родители, мужья, дети.

- Родные пытаются остановить человека, вразумить, объяснить, что денег на покупки уже нет. Но шопоголики, особенно в острой стадии, не слышат никого, - объясняет эксперт. - Без помощи психологов тут не обойтись, ведь в основе шопоголизма лежит невосполнение потребностей. И первым делом надо найти причину.

Самая распространенная из них - это банальный недостаток внимания, чаще - от противоположного пола, не зря шопоголизм называют женской болезнью. Так что Оксана Паршина оказалась типичным примером.

- За несколько сеансов с моим психологом мы отмотали пять последних лет и остановились на моем разводе как причине расстройства. Для меня это было удивительно: решение о разводе было осознанным, мне даже легче стало. Только потом отношения с другими мужчинами не складывались. И все свое время я стала уделять работе и... покупкам, - вздыхает Оксана.

ДАМЕ - КОМПЛИМЕНТЫ, ДЕНЬГИ - МАМЕ

Что же делать? Заполнить пустоту в душе, по словам психолога Нины Ковалюнас, можно новыми знакомствами. Принарядились, благо в этом плане шопоголизм уже оказал добрую услугу, сделали макияж, прическу - и вперед «на охоту». Концерты, клубы, рестораны - на выбор по подходящему контингенту. Самый обычный флирт уже возмещает недостаток внимания и поднимает самооценку.

Однако это не волшебная пилюля, которая в одно мгновение исцелит «магазинного маньяка». Даже при простуде выписывают целый набор медикаментов. Вот и шопоголику придется потрудиться: найти на замену несколько новых занятий и четко структурировать свою жизнь.

- Вместо похода в магазин можно почитать книгу, начать изучать иностранные языки, заняться йогой или фитнесом. В магазин лучше ходить только по необходимости, со списком покупок - и не отклоняться от него, - говорит Нина Ковалюнас. - Конечно, это идеальные варианты, но у пациента должно быть очень сильное желание измениться.

Если своей силы воли не хватает, на помощь приходят родственники.

- По совету психолога я отдала все свои финансы в руки мамы. Все кредитки и зарплатные карты. В кошельке у меня всегда оставался только минимум на проезд и продукты. Первые пару недель было очень тяжело, - признается Оксана Паршина. - Я взрослый самостоятельный человек, который зарабатывает свои деньги и не может ими распоряжаться. Я выпрашивала их, придумывала причины, ругалась с мамой. Я просила взаймы у друзей, короче, вела себя как бросивший пить алкоголик. Но те заранее были предупреждены, что поддаваться на мои просьбы и провокации не надо.

Друзья Оксаны не стали оказывать ей медвежью услугу, а поступили по-другому. Они начали дарить ей сертификаты на посещение танцевальных мастер-классов и абонементы в спортзалы.

Одежды много, а счастья в жизни нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОКУПКАМ - НЕТ, СПОРТУ - ДА!

Спустя пару месяцев тяга Оксаны к покупкам немного угасла. Идеи друзей оказали положительный эффект сразу с нескольких сторон. Во-первых, женщина переключила внимание на другие занятия. Во-вторых, они положительно сказались на ее физической форме.

- Спортзал два раза в неделю и еще один раз - танцы. Сначала было лень, было внутреннее сопротивление. Сейчас привыкла, и эффект радует. Я стала более подтянутой. Некоторые вещи, кстати, даже стали немного великоваты, - хвалится Оксана. - И вопрос с недостатком внимания сразу решился. Я специально знакомиться не люблю, а тут само собой встречаешь новых людей: на танцах - кавалеры, в фитнес-клубе - советчики по ЗОЖ. Только с долгами по кредитным картам Оксане пока приходится разбираться самой. Быстро это сделать не дают гигантские проценты по кредитам, которые она теперь выплачивает.

10 ПРИЗНАКОВ ШОПОГОЛИЗМА

1. Походы в магазин без необходимости - просто для настроения, чтобы отвлечься от быта и работы.

2. Спонтанные импульсивные покупки.

3. После приобретения незапланированной вещи нет понимания, зачем она нужна и как ее применить (с чем надеть и т. п.).

4. Трата бОльших сумм денег, чем вы реально можете себе позволить.

5. Ссоры с родными из-за ненужных и несогласованных покупок. Отстаивание своей правоты без аргументов.

6. Ложь близким о настоящей стоимости купленных вещей, истории и оправдания, для чего или почему была сделана покупка.

7. Чувство разочарования, вины, стыда и досады после ненужной покупки.

8. Растерянность, беспомощность и апатия, когда нет возможности приобрети какую-либо вещь.

9. Как только появляются деньги, первое желание - что-нибудь купить.

10. Появление большого количества кредитных карт и потребительских кредитов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- В основном шопоголизму подвержены женщины, но есть и мужчины-шопоголики, - говорит психолог Нина Ковалюнас. - Просто мужчины скупают не одежду и косметику, а запчасти, гаджеты, мужские аксессуары. Возникнуть эта зависимость может не только у взрослых, но и подростков, когда они пытаются утвердиться среди сверстников за счет покупок. Некоторые взрослые сами развивают у своих детей шопоголизм, когда покупают все, что те хотят. Вылечить или хотя бы купировать эту зависимость можно удовлетворением более важных потребностей. Если вам не хватает внимания мужа, просто скажите ему об этом. Мужчинам надо говорить о своих желаниях. Что касается денег, тут важны самоконтроль и помощь близких.

СОВЕТЫ "КП"

Как вылечиться от зависимости

- Найти поддержку. Передать контроль за финансами мужу/жене, родителям.

- Ходить в магазин со списком и четким планом.

- Не обращать внимания на скидки, помнить, что это одна из маркетинговых ловушек.

- Поменять информационную среду: меньше смотреть телевизор и сидеть в интернете.

- Найти новые увлечения, не сидеть дома, заняться чем-то интересным.