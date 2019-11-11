2019-11-11T13:33:02+03:00
Спорт

Приз впервые достался россиянину: Максим Чужков стал лучшим вратарем планеты в пляжном футболе

Раньше он работал на стройке, не смог закрепиться за «Крылья Советов» в большом футболе, а сейчас – номер один в сборной России.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Максим Чужков летит со сборной России на чемпионат мира в Парагвай, брать для национальной команды третий титул лучших на планете. Фото: BSRussia.com.Максим Чужков летит со сборной России на чемпионат мира в Парагвай, брать для национальной команды третий титул лучших на планете. Фото: BSRussia.com.
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Вратарь сборной России и петербургского «Кристалла», уроженец Самары Максим Чужков признан лучшим вратарем планеты в пляжном футболе. Это стало известно во время церемонии «Звезды пляжного футбола – 2019», которая прошла в Дубае. Кроме того, российские вратарь вошел в символическую сборную этого сезона Всемирной организации пляжного футбола. Чужков стал первым россиянином, которого признали лучшим вратарем мира в пляжке.

Голкипер сборной России обошел бразильского вратаря Мао и итальянского стража ворот Симеоне Дель Местре. При этом приз Чужков получил с третьей попытки – в 2017 и 2018 годах Максима номинировали на звание лучшего вратаря планеты, но до этого года победить в финале у него не получалось.

- Не мне оценивать, заслужил ли я эту награду, но сейчас я счастлив. Это было очень волнительно! Я считаю, что то, что я первый российский голкипер, получивший награжу лучшему вратарю мира, это важно для развития пляжного футбола в России, и для меня лично, поскольку жена уже написала, что мной гордится, - признался Максим Чужков после церемонии награждения в интервью профильному порталу bsrussia.com. - В принципе, она мне так всегда пишет, когда я выступаю далеко от дома (улыбается). Огромное спасибо супруге и сыну за поддержку. Им приходится часто обходиться без меня, особенно много разъездов было в этом сезоне. Я понимаю, насколько это трудно, и очень ценю их поддержку. Не слукавлю, если скажу, что в этой награде огромная заслуга моей семьи.

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В большом футболе не получилось, ушел на стройку

Максиму Чужкову 32 года. Он родился в Самаре и с детства мечтал о профессиональной карьере футболиста. И поначалу все шло неплохо. Чужков выступал за любительскую команду «Жигули», сыграл за дубль «Крыльев Советов». А потом что-то не заладилось. Максим покатался по клубам из подвала чемпионата России – был в «Сызрани-2003», самарском «Юните», отрадненском «Нефтянике» и в итоге оказался на стройке. Чужков работал электромонтажником. Тогда кто-то из знакомых предложил попробовать себя в пляжном футболе. Максим про этот вид спорта тогда ничего не знал, но попробовать все-таки решился.

В 2010 году 23-летний Максим Чужков дебютировал за пляжные «Крылья Советов». Тогда в пляжке платили мало, приходилось совмещать работу и тренировки. Но Чужкову повезло. 2010 год стал для самарской команды переворотным.

Награду Чужков получил с третьей попытки. Фото: BSRussia.com.

Награду Чужков получил с третьей попытки. Фото: BSRussia.com.

От электромонтажника до чемпиона России

В этом году «КС» в первый и пока единственный раз в своей истории взяли Кубок России по пляжному футболу. Тогда за волжан выступали такие мастера, как Юрий Горчинский и Андрей Бухлицкий. Последний, кстати, позже дважды номинировался на лучшего вратаря планеты, но так награду и не получил.

Глядя на старших товарищей Максим поверил, что в пляжном футболе тоже можно достичь высот. В следующем году он стал основным в «Крыльях», через сезон перешел в волгоградский «Ротор», выиграл с новым клубом чемпионат и Кубок России, а потом отправился в самый, на тот момент, титулованный клуб страны московский «Локомотив».

Чужков уже вошел в историю. Он первый россиянин, который стал лучшим вратарем на планете в пляжном футболе. Фото: BSRussia.com.

Чужков уже вошел в историю. Он первый россиянин, который стал лучшим вратарем на планете в пляжном футболе. Фото: BSRussia.com.

Осталось только стать чемпионом мира

Сейчас Максим Чужков защищает ворота нового самого титулованного клуба России петербургского «Кристалла», с которым уже дважды взял чемпионат страны.

За сборную Чужков дебютировал в 2014 году. За это время в составе национальной команды голкипер дважды выиграл Евролигу (в 2014 и 2017 годах). В этом сезоне Чужков вместе со сборной стал победителей отбора Всемирных пляжных игр и отборочного турнира чемпионата мира 2019, который 21 ноября стартует в Парагвае. Сборная России – двукратная победительница первенства планеты и одна из фаворитов турнира.

Чужков пока чемпионом мира не становился, в последний раз Россия была лучшей на планете в 2013 году. Однако в Парагвае у наших парней, в том числе у лучшего в мире голкипера, есть все шансы взять золотые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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