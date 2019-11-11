2019-11-11T17:26:19+03:00
Общество

Битва кошельков: Олигарх Шаповалов хочет забрать воду у "Космопорта"

Компания известного бизнесмена Алексея Шаповалова подала в Арбитражный суд иск с требованием признать питающий торговый центр водопровод незаконной постройкой
Ольга НОВИКОВА
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На чьей стороне правда, должен решить судНа чьей стороне правда, должен решить судФото: Ольга СКОСЫРЕВА
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Торговый центр «Космопорт» в Самаре рискует остаться без воды. В Арбитражном суде Самарской области рассматривается судебный иск, в котором снабжающую ТЦ водой трубу требуют признать незаконной и снести. С такими требованиями выступила компания ООО «ПДК», учредителем которой указан известный самарский олигарх Алексей Шаповалов. Эта фирма владеет несколькими участками земли между ул. Карбышева и ул. Булкина, за территорией ТЦ «Космопорт» и считает, что водопровод мешает эту землю использовать. ТЦ «Космопорт» принадлежит "Виктор и Ко Мега Парк", связанной с семьей другого известного в городе бизнесмена – Виктора Суркова.

Речь идет о водопроводной линии диаметром 300 мм и длиной в 630 метров.

- Истец просит признать водопроводную линию начиная от фланца подключения к водопроводу с колодцами ВК - 1 - 12 в районе ул. Булкина и ул. Карбышева самовольной постройкой, и также требует обязать ООО «Виктор и Ко Мега Парк» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить препятствие в пользовании ООО «ПДК» земельными участками, - говорится в материалах суда.

Однако представители "Виктор и Ко Мега Парк" этими требованиями несогласны. Кто прав, а кто виноват – решит суд. Рассмотрение дела назначено на конец ноября.

Пока что ТЦ «Космопорт» снабжается водой в полном объеме.

- Мы подаем воду в ТЦ «Космопорт», они все оплачивают, проблем нет, - прокомментировали в «Самарских коммунальных системах».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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