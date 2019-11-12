Бренд, я тебя знаю! Чем гордится Самарская область

Сколько лет «Жигулевскому» пиву? Как много иностранцев в год посещает Самарскую Луку? С чем ассоциируется Самара у жителей северных регионов? И какое слово чаще всего произносят европейцы, если им сказать, откуда вы родом?

У каждого региона есть свои знаки отличия: памятные места, природные достопримечательности, известные продукты и компании, которые десятилетиями работают не только ради своей прибыли, но и во славу малой родины. Самарской области есть чем гордиться. Множество товаров, которые производят на нашей земле, знамениты и в России, и за рубежом. Некоторые из них, родившись в Самаре или в Куйбышеве, потом стали достоянием всей страны.

В тыловом Куйбышеве создавали сотни самолетов Ил2 для фронта, для Победы. И сегодня крылья, которые держит серебристый гигант на площади Славы, стали одним из символов Самары самолетостроительной. Юрия Гагарина отправила в космос ракетаноситель, собранная на РКЦ «Прогресс», и Самара космическая принимает туристов со всего мира, а ракета с проспекта Ленина красуется на всех открытках. Конфеты «Помадка» и «Родные просторы», «Жигулевское» пиво и автомобили «Лада», благодаря которым европейцы, услышав слово Самара, вспоминают второй по величине город нашей губернии Тольятти.

Над вопросом, что же можно назвать брендом Самары, бьются уже на протяжении долгих лет. К чемпионату мира2018 вопрос решили закрыть тогда в качестве брендов назвали и волжскую набережную, и театр драмы им. М. Горького, и Парад Памяти, который каждый год проходит на площади имени Куйбышева. Для многих самый настоящий символ нашей области это Грушинский фестиваль. Каждый из этих брендов на 100 процентов имеет право на существование, ведь общенародное признание могут получить только компании или организации, понастоящему качественно выполняющие свою работу.

Этой публикацией мы открываем цикл статей о брендах нашего региона и их истории. Еще больше информации будет появляться на сайте kp.ru. Здесь же вы можете поделиться своим мнением, рассказать, что вы считаете лучшими брендами региона, и поделиться информацией о не самых раскрученных символах.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Павел ПОКРОВСКИЙ, председатель Общественной палаты Самарской области:

- Опыт Самарской губернии по продвижению культурных брендов, поддержке культурных брендов малых городов и муниципальных образований привел к увеличению внутреннего и межрегионального туризма. И это улучшило состояние всех сегментов экономики. А такие значимые фестивали как Грушинский и «Самарское знамя», способствуют развитию народной дипломатии, что сегодня очень важно.

ОПРОС

Что вы считаете брендами Самарской области?

33% - Самарская Лука

30% - «Жигулевское» пиво

16% - конфеты «Родные просторы»