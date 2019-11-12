Открывают погреб - а там мумия: стала известна судьба пропавшего летом мужчины

Увлекался рыбалкой, работал в гараже

Минувшим летом по небольшому поселку Прибрежный в Красноглинском районе Самары прошла тревожная весть. Бесследно исчез 59-летний Александр Бахмачев. 15 июля мужчина на своей «Ниве» уехал из дома и перестал выходить на связь с родственниками. Никто из знакомых тоже не мог сказать, где Александр. 6 ноября в погребе гаража был обнаружен труп пропавшего.

— С первой женой он в разводе, его дочь навещала периодически. Обычный, нормальный мужчина. Когда он пропал, для многих это стало неожиданностью, — рассказывает корреспонденту samara.kp.ru местная жительница Татьяна Петрова (личные данные изменены).

Татьяна говорит, что в Прибрежном все друг друга знают и именно поэтому объявление человека в розыск — большое удивление. Тем более, обстоятельства странные и явно неоднозначные.

— Он увлекался рыбалкой, работал в гараже. Наш поселок же известен, как поселок мастеров. Занимался деталями для автомобилей, — продолжает наша собеседница. — Последний раз, говорят, там его и видели.

Машину сожгли в лесу

Близкие Александра обратились в полицию. К розыску подключились и волонтеры организации «Лиза Алерт». Из опросов силовики и добровольцы выяснили, что Бахмачев куда-то уехал на своем авто. Сначала опасений было немного — может быть, на рыбалке задержался или что-то еще. В социальных сетях люди даже писали, что видели похожего мужчину в камуфляжных штанах в Самаре, на рынке, где-то еще. Но Александр не возвращался и с каждым днем напряжение нарастало.

Первый тревожный звонок прозвучал в середине августа. В лесу в районе Прибрежного обнаружен ВАЗ-21213 — машина разыскиваемого. Транспортное средство кто-то сжег. Кто — непонятно, но следователи решили, что ситуация нечиста.

— 16 августа в связи с бесследными исчезновением было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». 6 ноября был в ходе проведения следственных действий в погребе гаража разыскиваемого был обнаружен его труп, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Убийца ударил по голове

Тело погибшего нашли уже в мумифицированном состоянии. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Эксперты зафиксировали у Бахмачева травму головы. Не исключено, что ее нанесли каким-то предметом из гаража — это сейчас выясняют специалисты.

— Я слышала, что там уже проводился обыск. Но почему тогда его не нашли? Родственники Александра собираются жаловаться по этому поводу, — поделилась с «Комсомолкой» знакомая семьи потерпевшего Наталья Семенова (личные данные изменены).

По словам Натальи, в этом деле даже уже есть подозреваемый:

— Он раскололся. Местный утырок, который как-то давно у моей знакомой украл полторы тысячи рублей на бухло, а в итоге ей ребеночка нечем кормить было.

Впрочем, в СК информацию о задержанных не подтверждают. Расследование и поиск преступника сейчас продолжаются. Точную причину смерти Александра Бахмачева установит судебно-медицинское исследование. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.