В Самаре таксист обокрал девушку и через неделю она умерла

Странное знакомство

Наталья М. работала в мебельном магазине. 2 апреля приехала к своей подруге Вике (имя изменено. Прим.автора) в гости. За разговорами под коньячок засиделась далеко за полночь. Вика вызвала Наташе такси, дала 500 рублей для оплаты проезда. Девушка уехала, а на следующий день позвонила подруге в слезах: ее обокрали, пропало золота на 65 тысяч рублей. И забрал украшения таксист.

- По дороге я купила еще банку пива и сигарет, - рассказывала впоследствии девушка в полиции. - Как приехала домой, не помню, но по пути мы разговорились с таксистом и он напросился на чай. Я заварила ему пакетик, себе налила рюмку коньяка. Что было дальше, не помню. С утра проснулась, а у меня пропали кольцо с сапфиром, браслет и цепочка из золота.

Беспричинная смерть

Поскольку такси заказывала Вика, она связалась с диспетчером, ей ответили, что водитель на работу не выходит, на звонки не отвечает. Но дали ей номера его телефонов. Она дозвонилась до водителя, тот сначала все отрицал, потом заявил, что все равно никто ничего не докажет.

Наталья обратилась в полицию. 12 апреля ее и Наиля Исмаилова вызвали для дачи показаний.

После этого девушка не вышла на связь с родными, как обещала, а вечером в квартире те обнаружили ее бездыханное тело.

Близкие и друзья погибшей предполагали, что к ее гибели может быть причастен таксист: - Наташа мне рассказывала, что он ей угрожал, - говорила потом следователям Виктория. - По телефону он ей заявил: «Скажи спасибо, что еще жива осталась, и твою голову где-то не нашли».

Однако в гибели Натальи следов криминала не нашли. В региональном Следственном комитете корреспондентам "КП-Самара" объяснили: следов насильственной смерти обнаружено не было, поэтому нет оснований предполагать, что произошло убийство.

Суд да дело

Несмотря на гибель потерпевшей расследование по факту пропажи украшений все же завершили и в июле дело направили в суд.

Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Самары, Наиля Исмаилова обвиняли в совершении кражи с причинением значительного ущерба.

Исмаилов вину в суде не признал. По его словам, Наталья сама пригласила его подняться попить чаю, он согласился. Пока он пил чай, она "баловалась" коньяком, потом предложила поехать потанцевать в клуб. Он, конечно, согласился, но попросил оплатить его работу. Девушка ответила, что у нее только кредитка, деньги с нее снимать невыгодно. Но есть золотые украшерия, которые можно заложить в ломбарде. Они проехались по трем разным ломбардам, где заложили кольцо, браслет и цепочку, на вырученные 24-25 тысяч рублей они купили пива, чипсов и сигарет, но в клуб решили уже не ездить. Посидели немного вместе, девушка заплатила за его услуги 1700 рублей, после чего он уехал.

Молодой человек также утверждал, что его припугнули полицейские, поэтому 12 апреля он признал в присутствиии адвоката, что совершил кражу.

Подтвердить свои слова он не смог. Зато в деле были квитанции из ломбардов, выписанные на имя Исмаилова. Плюс сотрудники одного из них опознали в нем своего постоянного посетителя, который регулярно сдавал туда разное имущество

В прокуратуре Железнодорожного района Самары сообщили: суд признал Наиля Исмаилова виновным и приговорил к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима. Будет ли он обжаловать приговор, пока не известно.