Океанариум в Самаре в ТЦ "Московский": цена билета, дата открытия, как будет работать

В середине декабря начнет работу второй в Поволжье океанариум в Самаре. Он будет располагаться в ТЦ «Московский». Его откроет казанская компания Discovery Ocean, которая в декабре 2014-го запустила океанариум в столице Татарстана.

Как рассказал руководитель строительства самарского океанариума, предполагается, что он откроет двери уже 15 декабря. Аквариумы, вольеры и террариумы, в том числе длигный займут площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь найдут свой дом более четырех тысяч морских обитателей, в том числе сухопутные и морские черепахи, четыре пингвина, два морских котика, пять выдр и семь крокодилов. Для всех них будут созданы специальные условия для комфортного проживания.

В самарском океанариуме поселятся морские котики и пингвины. Фото океанариумказань.рф

Сейчас здесь вовсю кипят отделочные работы - уже установлены два больших, два средних и три малых аквариума, а также специальные аквариумы-вольеры для пингвинов и морских котиков. Один из аквариумов уже заполнен более чем 40 видами рыб, среди которых большие гурами, пираньи Пака и другие. Также в Самару уже приехали две большие сухопутные черепахи и несколько морских – красноухих и свинорылых.

- Мы активно ведем переговоры с поставщиками по приобретению рыб – это московские, питерские, краснодарские компании, которые занимаются их выращиванием для аквариумов,- рассказал руководитель строительства океанариума. – Пингвинов и морских котиков привезем из Германии. Ветеринарная служба уже проверила условия содержания морских животных и выдала разрешение на их ввоз.

Содержать рыб и животных будут в специальной морской воде – в океанариуме имеется специальная установка для ее создания. Причем состав морской соли будет различаться в зависимости от того, экосистему какого из морей будут воссоздавать в аквариуме.

Цена билета в океанариум в Самаре

Цены на билеты в океанариум Самары пока неизвестны. Но известно, что в Казани в Discovery Ocean можно попасть за 700 рублей взрослому и за 500 рублей ребенку до 12 лет, а еще здесь можно оформить абонемент на посещение океанариума.

Режим работы океанариума в Самаре тоже пока не утвержден, но в Казани Discovery Ocean работает с 9.00 до 21.00, а понедельник является выходным днем.