Забивал самому дорогому вратарю мира за «Даллас» и мечтает привезти в Тольятти НХЛ: парень из Самарской области разрывает лигу

Этот сезон для 22-летнего Дениса Гурьянова, тольяттинца и воспитанника структуры «Лады», должен стать решающим в НХЛ. Хоккеист три года провел в АХЛ за фарм-клуб «Даллас Старз» «Техас Старз» и у него было всего два пути – или закрепиться в Национальной хоккейной лиге, или покупать билеты обратно в Россию. Похоже, вариант с КХЛ Гурьянова не очень-то устраивает, судя по тому, что начал творить с начала сезона юный хоккеист.

Если вы хотя бы краем глаза следите за НХЛ, может быть, перед сезоном слышали про «русского из «Далласа», который пылит где-то в Техасе». Если же заокеанский хоккей для вас неизведанная земля, то про Гурьянова вы наверняка ничего не знаете.

Денис в США уже четвертый сезон. В НХЛ он дебютировал 8 апреля 2017 года, однако у него все еще контракт новичка. Все просто – в Национальной хоккейной лиге Гурьянов отыграл всего 35 матчей. Это мало для полноценного контракта. Большую часть времени после переезда из Тольятти Гурьянов доказывал, что он достоин НХЛ, в «Техас Старз».

Три года Гурьянов доказывал, что он может играть за «звезд» в НХЛ. Все это время Денис был в АХЛ. Фото: ХК «Лада».

Денис доказал, что достоин НХЛ

Обычно Американская хоккейная лига (АХЛ) - это такая жесткая мясорубка. Многих хоккеистов она ломает. Другие требования, другие условия. Молодые русские парни едут в Америку за славой НХЛ, а получают трудовые будни. Часто от них требуют менять свой хоккей, они должны приспосабливаться к новой жизни, тренер с ними не нянчится, как это могло быть в провинциальном российском клубе. И вдобавок наставники клуба НХЛ их не замечают, и хоккеисты вынуждены мариноваться в АХЛ. Попав в такие условия, многие уезжают. Денис же решил остаться и продолжать бороться.

Парень не сломался. Целых три года он пахал и доказывал тренерам «Даллас Старз», что готов играть в НХЛ. И доказал. В этом сезоне

Статистика в межсезонье не впечатляла. Ни одного набранного очка в шести матчах, коэффициент полезности -6. Многие эксперты сходились во мнении – Денис играет только потому, что его конкуренты в «Далласе» еще слабее. По прогнозам, Гурьянов должен был набрать не больше 10 очков за регулярный чемпионат и, если «звездам» очень повезет, плей-офф.

Сезон стартовал 4 октября. У Дениса уже 7 очков. Это третий показатель в «Далласе».

«Даллас Старз» в последнее время резко прибавил и поднялся на 11 место на Западе. Фото: nhl.com.

Отгрузил дубль самому дорогому вратарю мира

Большая заслуга здесь и тренеров «Даллас Старз». Они верили в Гурьянова. В команде признавали, что давление на молодого хоккеиста колоссальное, ему просто надо научиться с ним справляться, тогда игра пойдет. Научился ли Денис этому, неизвестно, но то, что игра пошла – бесспорный факт.

В АХЛ Денису было уже тесно. Когда после нескольких неудачных игр он снова оказался в «Техас Старз», то в первом же матче отметился хет-триком.

Тогда боссы «Далласа» быстро вернули его обратно. И понеслась: Денис отдал голевую в матче с «Филадельфией», отгрузил две шайбы в ворота «Анахайма», записал на свой счет передачу в игре с «Колорадо» и снова заколотил дубль - в игре с «Монреалем». После пяти поражений «звезды» начали снова выигрывать. В девяти матчах «Даллас» проиграл только два.

Пожалуй, пока свой лучший матч Гурьянов выдал против «Монреяля». Сначала 22-летний россиянин забил буллит самому дорогому вратарю мира – Кэри Прайсу, который стоит за «Канадиенс». А потом с передачи Роопе Хинтца положил еще один гол, снова расстроив Прайса. Впрочем, вынимать шайбу из своих ворот канадскому киперу в том матче было не привыкать – «Даллас» забил четыре.

Взаимодействие Гурьянова и Хинтца отметил и наставник «Далласа» Джим Монтгомери.

- Мы надеялись и ждали прорыв Дениса, - заверил тренер «звезд». - Такие игроки делают состав сбалансированным, это позволяет побеждать. Все чувствуют себя причастными к этому. По поводу буллита - великолепный гол великолепному вратарю.

«Даллас» выбрал Гурьянова в первом раунде драфта 2015 года под общим 12-ым номером. Фото: nhl.com.

Хочет привезти НХЛ в Тольятти

Причем Гурьянов, похоже, отличный парень. Он топит за родной город и хочет привезти туда матч НХЛ.

- Я же сам из Тольятти. И если помечтать, то хотел бы увидеть, как «Даллас» приезжает в мой родной город и играет на арене «Лады». А почему нет? Ведь в Тольятти обожают хоккей, и это было бы очень круто. Лично я бы получил колоссальное удовольствие. Пришли бы мои друзья, знакомые, - сказал Денис недавно в интервью официальному сайту НХЛ.

Гурьянову с «Далласом» повезло. Там играют Антон Худобин и Александр Радулов. В прошлом сезоне был Валерий Ничушкин. Они помогли молодому российскому хоккеисту освоиться в техасском клубе.

Гурьянов – «доза кофеина» для «Далласа»

После этого Денис Гурьянов заработал еще одно очко – в матче с «Виннипегом» он отдал голевую передачу. Только победить «Далласу» это не помогло, «Джетс» вырвали победу в овертайме.

Несмотря на это «Старз» идут на 11 месте в Западной конференции с 18-ю очками. До зоны плей-офф рукой подать – она в трех очках.

Гурьяновым, а также то, во что он с Хитцем превратил «Даллас», восхищаются спортивные эксперты США. Отмечают высокую скорость Дениса, его работоспособность и умение отработать в обороне. Тольяттинского парня сравнивают с фейерверком и называют «дозой кофеина».

Свой очередной матч «Даллас Старз» с Гурьяновым сыграют уже завтра утром (14 ноября). В 6:30 по самарскому времени «звезды» начнут встречу с «Калгари».