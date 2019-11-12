Макдоналдс не сознается, депутат молчит: что незаконно строят около автовокзала в Самаре?

Удивительнейшая история разворачивается в самом центре Самары, на главной городской магистрали – Московском шоссе, в непосредственной близости от Центрального автовокзала. Здесь полным ходом идет стройка, но ее как будто бы не существует. По крайней мере, по документам. Во всех ведомствах уверяют: то, что происходит - незаконно. Но делать ничего не спешат.

Не так давно жители близлежащих домов забили тревогу – неподалеку от строящихся многоэтажек начало расти еще одно небольшое зданьице. В отличие от своих официальных соседей, эта стройка не имела никаких опознавательных знаков – на заборе отсутствовал обязательный для застройщика информационный щит. Жители обратились к властям в соцсетях с резонным вопросом – что это такое растет у них под окнами? В ответ на это минстрой заявил, что разрешений на строительство не выдавал. «КП-Самара» отправила официальный запрос в департамент градостроительства, но там чиновники тоже только развели руками – дескать, знать не знаем, кто и что там строит, никаких документов нам застройщик не приносил. И переложили ответственность на госинспекцию строительного надзора – дескать, следить за незаконными стройками должны они.

Стройка ведется без каких-либо опознавательных знаковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ответив, что ничего строить не разрешали, чиновники успокоились. А строители продолжили свою работу. Кстати, сами рабочие уверены, что они возводят ресторан «Макдоналдс». На первый взгляд это похоже на правду – международная сеть закусочных открыла в Самаре уже несколько таких ресторанчиков вдоль главных городских дорог, и все они до самого последнего момента не имели опознавательных знаков. «Комсомолка» попробовала было связаться с руководством «Макдоналдс» в России, но оказалось, что компания засекречена похлеще, чем какие-нибудь спецслужбы - пресс-служба, которая отвечает на вопросы журналистов, есть даже в ФСБ, но никак не в Макдоналдсе. Впрочем, кое-что выяснить удалось: если это и Макдональдс, то строят его не по франшизе.

- В Самаре франшиз на открытие Макдональдсов не выдавали, все рестораны сети в вашем городе принадлежат ООО «Макдоналдс», - заявили журналисту «Комсомольской правды - Самара» в компании. - Мы обычно заранее не объявляем об открытии, чтобы наши гости не ждали, а смогли сразу прийти в работающий Макдоналдс.

Для чего предназначено двухэтажное здание - загадкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но похоже, что руководитель одного из ресторанов «Макдоналдс» в Самаре все-таки проговорилась.

- Откуда вы знаете, пока такой информации нигде нет? – удивилась она. Правда, потом заявила, что у них никто ничего не знает и вообще – общаться с прессой никто не уполномочен.

Участок земли, где возводится самострой, принадлежит компании, которой владеет председатель фракции "Единая Россия" в совете депутатов Кировского внутригородского района Самары Александр Лашкин и сын бывшего министра транспорта, связи и автодорог Самарской области Бориса Ардалина Василий Ардалин, но получить от собственников участка ответ на вопросы на момент публикации не удалось.

Уже известно, что против самовольной застройки выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Мне поступили обращения от жителей Октябрьского района, которые обеспокоены новой стройкой. В рабочем порядке мы связались с департаментом градостроительства, который подтвердил, что никаких документов, разрешающих строительство, на этот объект нет. В связи с этим мной направлены запросы в адрес прокуратуры, главы города и ГИСН с тем, чтобы были приняты предусмотренные законом меры, в том числе остановлена незаконная стройка, - рассказал «Комсомольской правде-Самара» Александр Хинштейн. - То, что там строится Макдональдс – это предварительная информация, потому что самострой самовольный, то есть никаких документов нет. Не имеет разницы, хотят построить там Макдональдс или магазин по продаже цветов - главное, что это самострой, у которого нет документов.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.