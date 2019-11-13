День качества – праздник Сызранского НПЗ

Качество нашей жизни имеет много составляющих. Оно складывается в том числе из таких простых и понятных вещей, как крепкое здоровье, теплый дом, полезная еда, чистый воздух. Получается, что качество жизни каждого из нас зависит от добросовестного отношения к труду людей множества профессий: производителей товаров, коммунальщиков, врачей, строителей и т.д. и т.п. Можно в этот ряд, пожалуй, смело поставить и нефтепереработчиков. Ведь чем выше качество выпускаемых ими бензина и дизеля, тем дольше и надежнее служат двигатели автомобилей, минимизируются выбросы в атмосферу.

Сам себе контролер

Крупные промышленные предприятия постоянно находятся в сфере внимания проверяющих органов. Но заводчане Сызранского НПЗ (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») собственную продукцию и сами контролируют строго. Многоуровневая система действует на всех этапах производства - от входной проверки сырья и реагентов до оценки соответствия товарной продукции требованиям стандартов и технических условий.

Аккредитованная в национальной системе Росаккредитации центральная заводская лаборатория работает как часы. Соответствие государственным требованиям к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий только укрепляет доверие к ее деятельности. Объект внесен уже в четыре реестра аккредитованных лабораторий Евроазиатского экономического союза по оценке соответствия автомобильных бензинов, дизельных и судовых топлив, мазута, битума, нефти и сжиженных углеводородных газов. На оснащение собственного испытательного центра предприятие не жалеет средств. На сегодняшний день здесь более 800 единиц оборудования - самого современного и точного.

- Требования к качеству всегда высокие, удовлетворенность потребителя и отсутствие претензий - наша главная задача. Мы нацелены на то, чтобы на нашем предприятии результаты испытаний нефтепродуктов обеспечивались с доказанной лабораторной точностью, - говорит руководитель испытательного центра Татьяна Мушенкова. - Нефтепродукты получают паспорт и направляются потребителям только после тщательнейшей проверки.

Выпуск продукции должного качества - главное условие, обеспечивающее предприятию конкурентоспособность. Производимые Сызранским НПЗ автомобильный бензин марки АИ-95-К5 и летнее дизельное топливо ДТ-Л-К5 с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами в 2019 году успешно прошли региональный и вышли на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России».

Заводчане постоянно работают над расширением ассортимента. Так, в прошлом году на СНПЗ освоили выпуск битумов с улучшенными потребительскими свойствами.

Люди - сильное звено

Модернизация предприятия, ввод новых объектов, использование передовых технологий, лабораторный контроль - все это, конечно же, влияет на качество продукции. Но самый главный фактор в этой цепочке - коллектив, люди, ответственные и заинтересованные в конечном результате.

Система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, внедрена на Сызранском НПЗ с 2014 года. Она предполагает активное вовлечение персонала в процесс управления качеством. Старшие операторы обеспечивают эффективность работы своих установок в соответствии с технологическими картами, а ключевые параметры режима оценивают по специальным чек-листам, что способствует получению качественных компонентов и готовых нефтепродуктов.

На Сызранском НПЗ ведется постоянная работа над повышением квалификации персонала.

Высокий уровень мастерства заводчане регулярно подтверждают на различных конкурсах. К примеру, недавно лаборант химического анализа цеха №13 Ажар Максимова вошла в топ-10 в своей компетенции на четвертом корпоративном чемпионате НК «Роснефть» по стандартам WorldSkills.