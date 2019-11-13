"Шансов у него практически не было": под Самарой в жутком ДТП с фурой погиб заместитель гендиректора "Прогресса"

Жуткое ДТП произошло сегодня, в среду 13 ноября, в Волжском районе. В аварии погиб 57-летний Вадим Небога - заместитель генерального директора про производству РКЦ "Прогресс". Все случилось на 30 километре трассы "Обводная Самары", Там столкнулись "Шкода" и "Вольво" с полуприцепом. На часах было примерно в 6-30 утра.

- По предварительным данным, 57-летний водитель "Шкоды" выезжал со стороны Белозерок и не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество в движении. В результате произошло столкновение иномарки с грузовиком, за рулем которого находился 55-летний мужчина, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии 57-летний пассажир "Шкоды" госпитализирован. Небога находился на пассажирском сидении.

Последствия ДТП оказались жуткимиФото: принтскрин видео.

- От машины почти ничего не осталось. Шансов спастись у пассажира практически не было, - делится очевидец дорожной трагедии.

Трагедия привела в шок близких, коллег, друзей и всех, кто знал Вадима Геннадьевича.

- Работящий человека. На заводе "Прогресс" он начинал с обычного мастера, совсем молодым, - рассказывает его знакомый. На месте ЧП работали спасатели. Пострадавшего водителя легковушки доставали с помощью гирдроинструмента - его зажало в покореженной машине, - отмечают в пресс-службе ПСС региона.

"Шкода" получила серьезные повреждения ФОТО: ПСС Самарской области

В 07:49 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены.

В ДТП погиб заместитель гендиректора "Прогресса".

За свою работу Вадима Небогу неоднократно поощряли. Так, среди наград у него медаль ордена "За заслуги перед отечеством". Президент отмечал успехи специалиста в ракетостроительной отрасли. Помимо основной работы, Вадим преподавал и в Самарском университете. У него много научных работ. Студенты очень хорошо о нем отзывались.

"Комсомольская правда" выражает соболезнование родным и близким ракетостроителя.