2019-11-13T11:17:30+03:00
Происшествия

"Шансов у него практически не было": под Самарой в жутком ДТП с фурой погиб заместитель гендиректора "Прогресса"

Вадиму Небоге было 57-лет, мужчина находился на пассажирском сиденье [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Вадим Небога был уважаемым человеком в ракетостроительной областиВадим Небога был уважаемым человеком в ракетостроительной областиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло сегодня, в среду 13 ноября, в Волжском районе. В аварии погиб 57-летний Вадим Небога - заместитель генерального директора про производству РКЦ "Прогресс". Все случилось на 30 километре трассы "Обводная Самары", Там столкнулись "Шкода" и "Вольво" с полуприцепом. На часах было примерно в 6-30 утра.

- По предварительным данным, 57-летний водитель "Шкоды" выезжал со стороны Белозерок и не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество в движении. В результате произошло столкновение иномарки с грузовиком, за рулем которого находился 55-летний мужчина, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии 57-летний пассажир "Шкоды" госпитализирован. Небога находился на пассажирском сидении.

Последствия ДТП оказались жуткими Фото: принтскрин видео.

Последствия ДТП оказались жуткимиФото: принтскрин видео.

- От машины почти ничего не осталось. Шансов спастись у пассажира практически не было, - делится очевидец дорожной трагедии.

Трагедия привела в шок близких, коллег, друзей и всех, кто знал Вадима Геннадьевича.

- Работящий человека. На заводе "Прогресс" он начинал с обычного мастера, совсем молодым, - рассказывает его знакомый. На месте ЧП работали спасатели. Пострадавшего водителя легковушки доставали с помощью гирдроинструмента - его зажало в покореженной машине, - отмечают в пресс-службе ПСС региона.

"Шкода" получила серьезные повреждения ФОТО: ПСС Самарской области

"Шкода" получила серьезные повреждения ФОТО: ПСС Самарской области

В 07:49 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены.

В ДТП погиб заместитель гендиректора "Прогресса".

За свою работу Вадима Небогу неоднократно поощряли. Так, среди наград у него медаль ордена "За заслуги перед отечеством". Президент отмечал успехи специалиста в ракетостроительной отрасли. Помимо основной работы, Вадим преподавал и в Самарском университете. У него много научных работ. Студенты очень хорошо о нем отзывались.

"Комсомольская правда" выражает соболезнование родным и близким ракетостроителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор проверил безопасность и качество еды в самарских школах
В Самаре на задержанного при получении взятки налоговика завели уголовное дело
В Самаре на площади Куйбышева начали собирать главную елку города
«Динамо Самара» уступило «КПРФ» во втором матче 4 тура ЧР по мини-футболу
В Самаре 5 депутатов «забыли» рассказать о своих доходах от продажи авто и участия в коммерческих организациях
Врачи напомнили самарцам, как не заболеть ОРВИ
«Крылья Советов» зовут болельщиков отметить 15-летие бронзовых медалей чемпионата России
В Сызрани водитель на "Волге" сбил на "зебре" 17-летнего подростка
Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G
В Самаре на Николая Панова открыли модельную библиотеку нового поколения
В Самарской области полицейские ищут жертв банды Неверова
В Сызрани полицейские нашли у двоих самарцев более 2 кг «синтетики»