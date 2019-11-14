«Зона комфорта»-2019: почему в тольяттинском пешеходном переходе появились «Жигулевские горы»?

Что есть качество жизни?

Завтра, 14 ноября, мировая общественность отмечает День качества. Этот календарный праздник призывает к активации деятельности, направленной на повышение качества жизни людей. Из чего складывается комфорт самарцев, как его достичь и кто должен над этим работать, каковы стандарты качества жизни? Нам хочется уюта не только в квартире, но и за окном. Дороги, свободный паркинг, детские площадки, чистые улицы, свежий воздух - простое человеческое счастье имеет много «ингредиентов».

- Качество жизни - широкое понятие, которое характеризует уровень удовлетворения материальных, духовных, социальных и других потребностей, - рассказала психолог, доцент СамГМУ, кандидат философских наук Нина Ковалюнас. - Оно определяется по четырем основным параметрам комфортности существования: экологическая (чтобы рядом не было вредных производств), социальная (отсутствие войн, хорошая зарплата, перспективы образования детей и т.д.), урбанистическая (наличие и качество жилья, инфраструктуры), психологическая комфортность (умение получать удовольствие от жизни).

Вместе продуктивнее

Жители мегаполисов выходят из зоны комфорта каждый день - достаточно покинуть квартиру. Но нельзя отрицать, что с каждым годом дворы и общественные пространства все больше приближаются к картине, которую хотят видеть вокруг себя горожане. И не без их участия!

- Федеральная программа «Формирование комфортной среды», которая касается благоустройства, является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», - говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области, руководитель Департамента экономики и планирования инвестиций Ирина Булгакова. - Нацпроект шире, в него входят и оздоровление Волги, и чистая вода, и переселение из ветхого жилья, и многое другое. Одним из показателей для планов развития территорий является индекс качества городской среды - он впервые был рассчитан в 2018 году по 36 индикаторам.

По словам Ирины Николаевны, в рамках программы «Формирование комфортной среды» только в 2017 году, на старте, в регионе было благоустроено более тысячи дворов. Затем акцент сместился на общественные пространства. В этом году, например, планировали привести в порядок 176 общественных территорий и 272 двора, но благодаря экономии по торгам эти цифры изменятся в сторону увеличения и благоустроят 181 территорию и 297 дворов.

- В работу активно включились жители, поняв, что наполнение проектов зависит именно от них, - добавляет Ирина Булгакова. - Им решать, что появится во дворе - лужайка для выгула собак, парковка или детская площадка. Голосованием людей определяется наполнение пространства, и задача каждого муниципалитета - услышать эти пожелания и воплотить в жизнь.

Бизнес не остается в стороне

Пространства преображаются не только за счет бюджетных денег и усилий граждан. Ответственный бизнес тоже вносит свой вклад. Для благоустройства в рамках губернаторского проекта «СОдействие» условием является софинансирование граждан или юридических лиц, и бизнес активно присоединяется к делу. Регион второй год также участвует в конкурсе «Малые города и исторические поселения» - в этом году в нем победили Жигулевск, Отрадный, Кинель и Сызрань. Внебюджетное финансирование проектов, которые будут реализованы в этих муниципалитетах, составит около 80 миллионов - это деньги социально-ответственного бизнеса.

- Наше предприятие, практически с момента своего основания, принимает самое активное в жизни Тольятти, - рассказал директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Константин Рачин, - Скажем так, мы очень заинтересованы в успехах друг друга. Город получает рабочие места и налоги, а наши работники - полноценную городскую среду, в которой комфортно жить и работать. Участие в решении вопросов благоустройства города и развития его инфраструктуры стало для наших специалистов уже традиционным. На эти цели направляются весьма серьезные суммы из бюджета акционерного общества. Например, в 2018 году на благоустройство было потрачено порядка 10 млн. рублей.

Константин Рачин убежден: предприятие и город заинтересованы в успехах друг друга. Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

По словам Константина Геннадьевича, на протяжении последних лет «КуйбышевАзот» работал в направлении комплексного обустройства дворовых территорий в Комсомольском районе. По заказу предприятия во дворах устанавливались малые архитектурные формы (МАФы). Это детские площадки, горки, скамейки у подъездов, ограждения для детских городков и т.д. По согласованию с социальными службами города, за счет средств предприятия, в многоквартирных домах, где проживают инвалиды-колясочники, адресно устанавливаются пандусы. В прошлом году предприятие приняло участие в ремонте и оформлении пешеходного перехода, соединяющего два микрорайона Тольятти – Жигулевское море и Шлюзовой. Раньше он представлял из себя заброшенный переход с изуродованными стенами. Теперь на них красуются достопримечательности Тольятти, выполненные в трафаретной технике и объединенные «зигзагами» Жигулевских гор. Делая свой вклад в благоустройство города, «КуйбышевАзот» ориентируется на потребности людей, которые справедливо хотят жить в комфортной среде. Руководствуясь этими соображениями, предприятие совместно с «Тольяттазотом» и «Трасаммиаком» выступило соинвестором обустройства сквера на месте бывшего кинотеатра «Маяк». Теперь на месте заброшенного котлована расположился сквер, где горожане могут гулять и отдыхать.

- Мы всегда откликаемся на просьбу городских властей помочь с наведением порядка на городских территориях, - говорит Константин Рачин. - Будь то уборка несанкционированных свалок или разбивка клумб, восстановление леса или новогоднее оформление улиц. И эта работа ведется на протяжении многих лет.

Начать с себя

Но, как известно, построить, благоустроить мало - нужно, чтобы объекты сохранялись. И здесь уже важно отношение каждого к общему.

- Все больше появляется эко-волонтеров, практически в каждом образовательном учреждении, - рассказал исполнительный директор Самарского центра развития добровольчества Егор Гордиенко. - Весной и осенью ребята помогают убирать парки, скверы. За некоторыми организациями есть уже закрепленные территории, куда они выходят не только с граблями и метлами, но и с флешмобами, конкурсами, пытаясь заинтересовать жителей.

Над комфортностью окружающего пространства сегодня работают многие. Но главное, не забывать, что и один человек может сделать немало. Даже один посаженный цветок меняет жизнь к лучшему, не так ли?