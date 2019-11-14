2019-11-14T11:36:48+03:00
Происшествия

"Полыхало рядом с АЗС": под Тольятти всю ночь тушили пожар в ангаре с нефтепродуктами

Пожар в ангаре с нефтепродуктами под Тольятти разгулялся на 420 кв.м.
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Под Тольятти случилось серьезное ЧППод Тольятти случилось серьезное ЧП
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Ночью на 14 ноября под Тольятти случился страшный пожар в ангаре с нефтепродуктами. Он располагается в поселке Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Склад нефтепродуктов находится неподалеку от заправки, сообщают местные жители. Из-за чьей-то неосторожности или же проблем с электропроводкой или приборами ночью здесь вспыхнул огонь. Он быстро распространился на площади 440 кв.м. Горел технологический растворитель. МЧС сразу присвоили ЧП второй ранг пожара. На место отправились 25 пожарных машин. Сообщение о возгорании поступило в 00:18.

- На тушение подано 2 лафетных ствола, 3 ствола «А», проложена магистральная линия, работает 2 звена ГДЗС, - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Самарской области.

Здание ангарного типа, где располагается цех по переработке нефтепродуктов, принадлежит частной компании ООО «ПКП-ЛПС». Об этом также сообщили в ведомстве. В пожаре никто не погиб и не пострадал. Огонь удалось локализовать только около четырех часов ночи. В 3:57 открытое горение ликвидировали полностью. Затем пожарные продолжили устранять очаги пожара, которые могут снова привести к возникновению огня. Окончательно огонь ликвидировали в 7.46. В МЧС уточнили, что угрозы окружающим домам не было - за пределы ангара пожар не вышел.

Также специалистам предстоит определить, кто же виноват в пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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