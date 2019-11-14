Вооруженные налетчики с трассы М-5 попались из-за обручального кольца

Алкотур

- Внимание! Это ограбление! – 30 декабря прошлого года в магазин «Горилка» в Похвистнево ворвались два парня: длинный да худой в балаклаве и с пистолетом, второй – крепенький в новогодней маске на пол-лица и большущим ножом.

Они рассчитывали на богатый улов – как-никак народ закупает спиртное к Новому году, но просчитались. Руководство сети алкогольных супермаркетов оказалось хитрее и приказало своим сотрудникам крупные суммы в кассе не держать. Таким образом разбойникам достались лишь 2,5 тысячи рублей.

7 января они вновь вышли на охоту. На сей раз целью стал пивной магазин в Подбельске того же Похвистневского района. Дождавшись, пока помещение опустеет, они ворвались внутрь. «Длинный» схватил продавщицу за волосы и удерживал ее, пока его друг опустошал кассу. На сей раз «маскам» повезло больше – 18700 рублей.

После этого преступники решили замести следы: избавились от одежды, обуви, масок, - в общем, от того, что, скорее всего, попало под прицел камер видеонаблюдения и могло их выдать.

В следующий раз на дело они собрались уже в феврале. При этом профиль решили сменить с алкогольных магазинов на автозаправки.

К этому времени парни нашли себе третьего сообщника, который подвозил их к нужной точке, парковался в сторонке, чтобы не «засветиться» и зорко смотрел по сторонам, готовый предупредить «своих».

В этот раз оба надели балаклавы и специально купленные на рынке куртки. Действовали максимально быстро и слаженно.

Когда 10 февраля они забежали внутрь АЗС на трассе М-5 в Красноярском районе, один сразу наставил огромный пистолет на охранника, второй запугал операционистку и забрал из кассы чуть больше 12 тысяч рублей. Еще до того, как по тревоге успела приехать охрана, молодые люди скрылись в ночи.

Жадность пацанов сгубила

Следующую АЗС, на сей раз в Сергиевском районе, они «навестили» 14 февраля. Внутри были две женщины и охранник. Последнему с ходу дали ногой в живот. Нейтрализовав его, взялись за операционисток: одну ударили, у второй увидели золотые украшения. Несмотря на то, что в этот раз куш был приличный (более 19 тысяч рублей), преступники потребовали украшения отдать им.

- Обручальное кольцо туго на пальце сидело, никак не могла его снять. Тогда один из них сказал, что надо отрубить мне палец, и дело с концом, - вспоминала впоследствии женщина. Об этих страшных мгновениях она до сих пор не может говорить без слез. – Я так испугалась, что каким-то образом сумела зубами стянуть это несчастное кольцо.

От злости, что потеряли заветные мгновения, один парней ударил эту женщину пистолетом в глаз – позже ей пришлось делать операцию.

В итоге минутное промедление сыграло против налетчиков. На выходе они увидели подъезжающую машину Росгвардии, которые прибыли по сигналу тревожной кнопки – ее незаметно успели нажать сотрудники АЗС, когда только увидели преступников.

Силовики выскочили из машины с криками «Стойте, полиция!». Конечно, парни в балаклавах их не послушались и со всех ног бросились к машине, избавляясь по пути от оружия и улик, но их догнали и повязали. Третий преступник, увидев это, дал по газам и уехал.

Но его это не спасло – парни сообщника сдали, оказалось, что это женщина.

Вердикт присяжных

В июле Антон Тингаев, Николай Поляков и Суфия Толмачева оказались на скамье подсудимых. Парням предъявили обвинение в четырех эпизодах разбойных нападений, женщине – в двух.

Толмачева пыталась убедить всех, что знать не знала, зачем ездила посреди ночи на АЗС в отдаленные районы по трассе М-5: мол, она работала в такси и просто выполняла заказ.

Поляков и Тингаев вину признавали, но заявили, что это была просто шутка. Никто ни с кем о налете заранее не договаривался, преступления не планировал. Просто вот так вот неудачно пошутили.

- Дело рассматривал суд присяжных, - сообщила корреспондентам «КП-Самара» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля. - 11 ноября присяжные единодушно признали всех трех подсудимых виновными в совершении разбойных нападений организованной группой.

Следующий этап – судебные прения, на которых гособвинение озвучит, какое наказание, по мнению прокуратуры, следует назначить подсудимым. Санкции статьи, по которой им предъявлено обвинение, предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы за каждый эпизод.