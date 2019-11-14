2019-11-14T12:57:43+03:00
Происшествия

Вооруженные налетчики с трассы М-5 попались из-за обручального кольца

Мужчины быстро обчистили кассу АЗС, но задержались из-за жадности, польстившись на украшение продавщицы
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего следствие сумело доказать четыре вооруженных разбойных нападенияВсего следствие сумело доказать четыре вооруженных разбойных нападенияФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Алкотур

- Внимание! Это ограбление! – 30 декабря прошлого года в магазин «Горилка» в Похвистнево ворвались два парня: длинный да худой в балаклаве и с пистолетом, второй – крепенький в новогодней маске на пол-лица и большущим ножом.

Они рассчитывали на богатый улов – как-никак народ закупает спиртное к Новому году, но просчитались. Руководство сети алкогольных супермаркетов оказалось хитрее и приказало своим сотрудникам крупные суммы в кассе не держать. Таким образом разбойникам достались лишь 2,5 тысячи рублей.

7 января они вновь вышли на охоту. На сей раз целью стал пивной магазин в Подбельске того же Похвистневского района. Дождавшись, пока помещение опустеет, они ворвались внутрь. «Длинный» схватил продавщицу за волосы и удерживал ее, пока его друг опустошал кассу. На сей раз «маскам» повезло больше – 18700 рублей.

После этого преступники решили замести следы: избавились от одежды, обуви, масок, - в общем, от того, что, скорее всего, попало под прицел камер видеонаблюдения и могло их выдать.

В следующий раз на дело они собрались уже в феврале. При этом профиль решили сменить с алкогольных магазинов на автозаправки.

К этому времени парни нашли себе третьего сообщника, который подвозил их к нужной точке, парковался в сторонке, чтобы не «засветиться» и зорко смотрел по сторонам, готовый предупредить «своих».

В этот раз оба надели балаклавы и специально купленные на рынке куртки. Действовали максимально быстро и слаженно.

Когда 10 февраля они забежали внутрь АЗС на трассе М-5 в Красноярском районе, один сразу наставил огромный пистолет на охранника, второй запугал операционистку и забрал из кассы чуть больше 12 тысяч рублей. Еще до того, как по тревоге успела приехать охрана, молодые люди скрылись в ночи.

Жадность пацанов сгубила

Следующую АЗС, на сей раз в Сергиевском районе, они «навестили» 14 февраля. Внутри были две женщины и охранник. Последнему с ходу дали ногой в живот. Нейтрализовав его, взялись за операционисток: одну ударили, у второй увидели золотые украшения. Несмотря на то, что в этот раз куш был приличный (более 19 тысяч рублей), преступники потребовали украшения отдать им.

- Обручальное кольцо туго на пальце сидело, никак не могла его снять. Тогда один из них сказал, что надо отрубить мне палец, и дело с концом, - вспоминала впоследствии женщина. Об этих страшных мгновениях она до сих пор не может говорить без слез. – Я так испугалась, что каким-то образом сумела зубами стянуть это несчастное кольцо.

От злости, что потеряли заветные мгновения, один парней ударил эту женщину пистолетом в глаз – позже ей пришлось делать операцию.

В итоге минутное промедление сыграло против налетчиков. На выходе они увидели подъезжающую машину Росгвардии, которые прибыли по сигналу тревожной кнопки – ее незаметно успели нажать сотрудники АЗС, когда только увидели преступников.

Силовики выскочили из машины с криками «Стойте, полиция!». Конечно, парни в балаклавах их не послушались и со всех ног бросились к машине, избавляясь по пути от оружия и улик, но их догнали и повязали. Третий преступник, увидев это, дал по газам и уехал.

Но его это не спасло – парни сообщника сдали, оказалось, что это женщина.

Вердикт присяжных

В июле Антон Тингаев, Николай Поляков и Суфия Толмачева оказались на скамье подсудимых. Парням предъявили обвинение в четырех эпизодах разбойных нападений, женщине – в двух.

Толмачева пыталась убедить всех, что знать не знала, зачем ездила посреди ночи на АЗС в отдаленные районы по трассе М-5: мол, она работала в такси и просто выполняла заказ.

Поляков и Тингаев вину признавали, но заявили, что это была просто шутка. Никто ни с кем о налете заранее не договаривался, преступления не планировал. Просто вот так вот неудачно пошутили.

- Дело рассматривал суд присяжных, - сообщила корреспондентам «КП-Самара» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля. - 11 ноября присяжные единодушно признали всех трех подсудимых виновными в совершении разбойных нападений организованной группой.

Следующий этап – судебные прения, на которых гособвинение озвучит, какое наказание, по мнению прокуратуры, следует назначить подсудимым. Санкции статьи, по которой им предъявлено обвинение, предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы за каждый эпизод.

В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»
В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать
Новости 24
В Самарской области прокуратура нашла три неохраняемые школы
Тур чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самаре стал лучшим турниром года в России
В ближайшие дни в Самарской области будет минусовая температура
В Самаре ночью столкнулись BMW, Mitsubishi и столб
Водитель «семерки», которая влетела в грузовик в Самарской области, скончался по дороге в больницу
В Самаре на площади Куйбышева к Новому году установили большой елочный шар
В Сызрани возобновят подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ России
ЦСК ВВС уступил «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
В Самаре на пятой просеке могут построить две школы, вместо одной
Как после терки: в Самарской области вазовская «семерка» залетела под грузовик
Робертас Пошкус приедет в Самару на празднование 15-летия бронзы «Крыльев Советов»
Предположительно был пьян: в Самаре задержали водителя дорогого «Мерседеса» с пропуском губернской думы
"Культурное сердце России" от Самарской области оценили во всей стране
В Самаре начнет работу академия Пушкинского музея
Самарскую сеть аптек оштрафовали за выдуманное слово и красотку-медсестричку
Утонем в тумане: стала известна погода в Самаре на выходные 16-17 ноября
С мужиком - не поеду! Самарцы готовы расплачиваться в такси сексом
"А весь мусор и грязь нам оставят?": рынок "Лотос" на 22 Партсъезда начнут сносить уже в понедельник
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов наградил в Самаре юных эко-активистов
Выбрали со скандалом: стало известно имя нового мэра Новокуйбышевска
"Основная версия - самоубийство": следователи рассказали, как могла умереть 21-летняя девушка в "Южном городе"
Позвали на кастинг: житель Сызрани может стать участником реалити-шоу «Последний герой»
В Кошелев-парке в Самарской области открыли второй пункт полиции
В Самаре в частном секторе в районе ЦАВа нашли нелегальную газовую заправку