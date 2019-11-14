Радость лечит: в самарской больнице появился игровой уголок для детей

Отделение не закрывали ни на минуту

Маленьким пациентам хирургического отделения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина после операций приходится проводить в медицинском учреждении не один день. Медицинские процедуры, прием лекарств, стандартные палаты - времяпровождение в стенах больницы веселым точно не назовешь. А ведь хорошее настроение и вера в скорое выздоровление - главный залог успеха лечения. И теперь у ребят, которые восстанавливаются после операций, появился современный игровой уголок, где каждый может с пользой провести время. Здесь стоит удобная мебель - мальчишки и девчонки постарше могут учить уроки, чтобы не отставать от одноклассников. А для малышей тут есть яркие игрушки и бизи-борды, помогающие развивать мелкую моторику. Да и атмосфера в игровом уголке царит сказочная - на стенах детей встречают любимые герои из мультфильмов о Простоквашино.

Такой волшебный подарок хирургическому отделению и его маленьким пациентам сделала компания "Газпром трансгаз Самара". Специалисты продумали все детали: сначала в холле сделали косметический ремонт, работы вели на небольших участках, по очереди, чтобы не мешать работе врачей.

Хорошие эмоции - быстрый путь к выздоровлению

-Мы чувствовали очень большую ответственность, ведь в таких условиях работать нам раньше не приходилось - поделился впечатлениями Андрей Бунеев, начальник участка по текущему ремонту зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Самара».

Интересно, что обустройством детских уголков занимаются сами сотрудники предприятия. Они делают это с душой. Например, слесарь Управления аварийно-восстановительных работ Марсель Девликанов дарил уют ребятам в Волжской центральной районной больницы в селе Дубовый умет. Он разрисовывал стены яркими сюжетами из детских сказок.

- Мы в работе использовали акриловые краски, они без запаха, и стенам ничего не будет, их даже можно мыть. Пока мы работали - а это заняло около трех недель - подружились с ребятами. Участие в этом проекте мне подарило очень много радостных моментов. А дети смотрели на меня как на волшебника, который дарит им сказку, - рассказывает он.

Бизи-борды помогают развивать мелкую моторику

"Как будто мы и не в больнице!"

Теперь у детей появился свой сказочный уголок, в котором они могут общаться, весело проводить время и на время забыть о неприятных процедурах. Родители тоже в восторге:

- Когда смотришь, как ребятишки собираются в холле, играют, смотрят мультики, нет ощущения, что дети находятся в больнице, - делится своими впечатлениями самарчанка Татьяна Шуляпина.

Врачи же в свою очередь считают, что положительные эмоции только способствуют скорейшей поправке детишек.

- Положительные эмоции помогают выздоравливать быстрее, - говорит Наталия Куликова, заместитель главного врача по педиатрии ГБУЗ СОКБ им. Середавина, - каждый из ребят перенес серьезную хирургическую операцию, это огромный стресс, а теперь мы видим, как детки счастливо улыбаются. Эти игрушки и картинки помогают поскорее покинуть наше отделение!

Именно такую задачу и преследовала компания, запуская проект "Витаминки".

- Наша цель - скрасить пребывание детей в больнице, дать им возможность отвлечься от болезни, - рассказывает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. - У нас много запросов от других больниц. Проект «Витаминки» востребован, поэтому, думаю, он продолжит жить и в дальнейшем, - поделился планами Владимир Субботин, - А всем неравнодушным людям, откликнувшимся и принявшим участие в этом добром деле, хочу выразить глубокое уважение и сказать спасибо!

СПРАВКА "КП"

Проект «Витаминки» предприятие реализует уже второй год, и за это время детские уголки появились в 14 лечебных учреждениях: детских поликлиниках и стационарах городских и районных больниц Самарской и Ульяновской областей.