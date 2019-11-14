«Ввязался в битву кошельков»: Герман Ткаченко – о том, почему развалились «бронзовые «Крылья Советов»

Бронзовые медали чемпионата России остаются главным достижением «Крыльев Советов». Самарский клуб завоевал их 15 лет назад. С тех пор ничем подобным «КС» похвастаться не могу. В тот легендарный для самарских болельщиков сезон 2004 года «Металлург» превратился в самый посещаемый стадион Восточной Европы, а «Крылья» - в одну из самых ярких и популярных команд страны.

В ноябре исполнилось ровно 15 лет с момента, когда воспитанник самарского футбола, будущий чемпион России, игрок сборной и бронзовый призер чемпионата Европы Александр Анюков забил победный гол «Сатурну» и принес «Крыльям» первые в их истории медали национального чемпионата. Своими воспоминаниями о тех годах поделился бывший президент «Крыльев Советов» Герман Ткаченко. Именно при нем «КС» взяли «бронзу». Он рассказал о том, что делало самарскую команду уникальной, а также о том, почему после главного триумфа в истории сказка «Крыльев» закончилась.

Фото с того самого матча с «Сатурном», после которого «КС» оформили «бронзу».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Те «Крылья» были самобытной и яркой командой

По словам бывшего директора, самобытной командой «Крылья» делали особое отношение к болельщикам, грамотная селекция и зрелищная игра.

- Это [бронзовые медали «Крыльев Советов»] по-прежнему является моим самым большим профессиональным успехом. Я не люблю возвращаться в прошлое, жить какими-то воспоминаниями, былыми успехами. Но нужно отметить, что те «Крылья» стали заметным явлением в нашем футболе благодаря новизне, свежести, открытости, ставке на зрелищный футбол и особым отношениям с болельщиками, - приводит слова Ткаченко инстаграм компании ProSportsManagement, президентом которой сейчас является экс-президент «КС». - Всё это, а также интересная селекция, не только обеспечило высокую даже по сегодняшним меркам посещаемость, но и сделало «Крылья» второй любимой командой во всей стране.

Легендарная серебряная форма «Крыльев Советов» образца 2004 года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вспомнил Герман Ткаченко и то том, что придавало самарскому клубу индивидуальность.

- Я хочу многое вспомнить, но остановлюсь, на первый взгляд, на совсем незначительных моментах, которые происходили в тех «Крыльях». Динамичное яркое предматчевое шоу, реклама клубного сайта на игровых футболках, прямая трансляция из раздевалки команды, мотивационный круг футболистов перед началом матча (за это отдельное спасибо Владу Радимову), первый «провинциальный» выезд в 10 000 [болельщиков] на финал Кубка. Многое из этого сейчас кажется совсем обыденным и в любом профессиональным клубе сегодня является нормой, но мне кажется, что мы были первыми, кто сделал это в русском футболе, - считает Герман Ткаченко.

Из «бронзового» сезона до сих пор играет только один футболист – Александр Анюков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Не нашел общий язык с властью и бизнесом

Герман Ткаченко рассказал и о том, почему успех «бронзовых» «Крыльев» не удалось развить. После успешного сезона 2004 года из команды ушли все лидеры, среди которых были Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Денис Колодин, Александр Анюков. В клуб пришли новые, тоже сильные футболисты, но после 2004 года, несмотря на Кубок УЕФА, началось падение «Крыльев Советов».

- Я должен сказать и о своих ошибках. Не смог конвертировать успех в хорошие отношения с властью и местным бизнесом, ввязался в битву кошельков, хотя оказался совершенно к этому не готов. Избежать этого тогда было сложно, в силу выбранного темпа, желания побеждать, двигаться вперед, в силу отсутствия опыта, - отметил Ткаченко.

Были у руководства клуба и разногласия с губернатором Самарской области Константином Титовым, хотя Ткаченко и отметил, что без тогдашнего главы региона тех «Крыльев» не было бы. После «бронзового» года «КС» не смогли найти спонсоров, Ткаченко передал команду области.

После «КС» Андрей Каряка оказался в «Бенфике».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Бронза» может повториться

Главным же достижением «Крыльев Советов» экс-президент клуба назвал болельщиков.

- Самым главным достоянием «Крыльев» всегда были болельщики. Все те успехи были возможны только благодаря им, и только благодаря болельщикам команда справляется с трудностями, в которых оказалась в последнее время, - отметил Ткаченко. - Сегодня, вспомнив 12 ноября 2004 года, мне приятно, что я имел прямое отношение к самому успешному сезону в истории клуба. Его верным и замечательным болельщикам искренне желаю пережить подобное еще не раз, по крайней мере, теперь понятно, что раз это было 15 лет назад, то может повториться и снова, - подытожил экс-президент «КС».