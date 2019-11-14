Битое стекло как кормушка для чиновников: почему в Самаре невыгодно делать качественные остановки

Не самое лучшее состояние остановок в Самаре – это довольно старая проблема. Возьмём для примера Московское шоссе и Ново-Садовую – их ремонтировали под чемпионат, содержит область, больше денег, чем здесь - нигде нет. И через одну – стоят с разбитыми стеклами. Что только минтранс не придумывает: тут и вандалы, которые почему-то бьют остановку, но не трогают рекламную конструкцию в ней, тут и «это не разбитое стекло, а конструкция с частичным остеклением», всего и не вспомнить.

В рамках системы «Безопасный город» по Самаре установлены сотни камер видеонаблюдения. И они не смогли поймать ни одного вандала, действующего на видном месте. Получается одно из двух: или никаких вандалов нет, или деньги на камеры потрачены зря.

Читатели спросят: вандалы есть по всему миру, почему же остановки везде целые и только в Самаре – битые?

Реальная причина, по которой остановки стоят разбитые – использование некачественного стекла. Понятно, что стекло, которое ставят в обычные окна квартир, – хрупкий материал, но это не значит, что всё стекло такое. Есть ударопрочное, жаростойкое, какого только не бывает, вплоть до выдерживающего попадание крупнокалиберных пуль и осколков артиллерийский снарядов. Технологий тоже множество: это и закаливание, и химические добавки и соединение нескольких слоёв. На практике максимальная прочность стекла не ограничена фактически ничем.

Понятно, что прочное антивандальное стекло, предназначенное для улицы, дороже закаленного примерно в четыре раза. Но ведь обычное стекло просто постоянно бьется и это требует затрат на замену. Если лист стекла разбивает допустим четыре раза в год, то антивандальное стекло окупиться уже за год – это очевидно.

Проблема в другом. Если сделать нормальное стекло, а вместе с ним нормальные лавки и всё остальное, то не получится бесконечно осваивать деньги. А тут пресловутый коррупционный интерес.

Поэтому на практике, конечно, ждать, что поставят подходящее по свойствам стекло не приходится. Делать будут так: бесконечно заменять самое дешевое, а когда кончатся деньги – поставят сотовый поликарбонат – самый дешевый и уродливый материал, предназначенный для временных сооружений вроде строительных бытовок или теплиц. Это и будет лицо Самары.

Когда же у руководства области кончится терпение наблюдать этот страх, чиновники скажут: павильон нуждается в замене целиком. И освоят деньги ещё и тут, хотя можно было бы обойтись нормальным стеклом. Или даже лучше: скажут, что в бюджете денег нет, но друзья из рекламного бизнеса любезно готовы взять эти остановки. На том и порешат. Помяните моё слово, именно так и будет.

Вот так в коррумпированной системе обычный остановочный павильон становится дойной коровой, которую потом пускают на мясо, чиновники же получают возможность богатеть на всех стадиях.