Точный диагноз - спасенная жизнь

«Медицина должна быть конкурентоспособной»

У пациентки кардиодиспансера Татьяны - эмболия легочной артерии. Это заболевание требует регулярной и самой точной диагностики, чтобы врачи могли контролировать ситуацию и оказать помощь в нужный момент.

- Последнее исследование проходила в Германии, за свой счет. Обошлось недешево. Теперь вот в Самаре, по полису ОМС, - рассказывает Татьяна.

Компьютерный рентгеновский томограф Revolution EVO произведен в России, АО «Медицинские Технологии Лтд.». Стоимость чуда техники - 64,95 миллионов рублей. Приобрели его благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Раньше такого оборудования в областном кардиодиспансере не было. Пациентам приходилось ехать в другие медицинские учреждения, а это занимало время.

Посмотреть, как работает высокоточный томограф приехали министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов и представители ОНФ и Общественной палаты Самарской области.

- Губернатор дал поручение: повысить уровень самарской медицины, провести переоснащение больниц, чтобы наша медицина была конкурентоспособна, а мы смогли спасти максимальное количество жизней наших граждан, - отметил Михаил Ратманов. - Это оборудование ничуть не хуже того, что имеется в столичных клиниках. Мы надеемся, что наши высококвалифицированные специалисты с его помощью будут ставить максимально точные диагнозы.

Задача - предотвратить инфаркты

Перед кардиологами региона стоит серьезная задача - на четверть снизить смертность от инсультов, инфарктов и других сосудистых заболеваний. Новый томограф сканирует голову, грудную клетку или брюшную полость пациента за считанные секунды. Вред для здоровья - минимальный. Информация поступает на мониторы в трех вариантах - 2D, 3D и послойно. На основании такого всестороннего и высокотехнологичного исследования и диагноз поставить можно быстрее.

- Пациенты часто думают, что аппарат сам ставит им диагноз, - объясняет врач-рентгенолог, заведующий кабинетом компьютерной томографии СОКДД Екатерина Сухинина. - Это не так - высокочувствительная техника лишь дает возможность врачам совершать свое маленькое чудо.

Новый томограф существенно облегчит жизнь и кардиологов, и их пациентов: он позволит планировать хирургические вмешательства, в динамике отслеживать состояние уже пролеченных пациентов, своевременно диагностировать возможные осложнения.

- Это оборудование позволяет раньше и точнее диагностировать угрозу инфаркта и реально сохранять жизнь, - уверен главный врач больницы им. Ерошевского, представитель Общественной палаты Самарской области Андрей Золотарев.

Планируется, что работать томограф будет круглосуточно и без выходных- на днях экстренное исследование в ночное время потребовалось мужчине с расслойкой аорты. В день медики смогут принимать до 40 человек.

- Для здравоохранения Самарской области появление такого аппарата - это прорыв. Самое главное теперь обеспечить его профессионально подготовленными кадрами - в кардиодиспансере такие специалисты есть, и они будут работать на благо жителей региона, - считает заместитель председателя общественной палаты, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями продолжится. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено также переоснащение и дооснащение двух первичных сосудистых отделений в Тольятти. В Сызрани на базе Центральной городской больницы откроется центр чрескожного коронарного вмешательства, который планируется оснастить ангиографом.