Дорого не значит лучше: как выбрать ковер в детскую комнату?

Чтобы дети не замерзли

У россиян с коврами отношения противоречивые. Во времена моего перестроечного детства ковры считались одним из признаков благосостояния, наряду с югославской стенкой и видеомагнитофоном, который был далекого не у каждого. Потом ковры были безжалостно изгнаны из наших квартир – старые и новые, настенные и половые, эти элементы интерьера отправились на свалки и дачи. Конечно, ведь так удобно пару раз в день пройтись по полу влажной тряпкой, не утруждая себя ежедневной морокой с пылесосом и периодической чисткой ворсистых покрытий. У большинства моих знакомых дома нет ни одного ковра, разве что маленький пушистый кусочек в ванной. Тем неожиданнее был звонок от подруги.

- Собирайся, мы едем покупать ковер!- скомандовала она.

- Что? Зачем тебе ковер? – удивилась я.

- Младшая ползать начала, педиатр говорит, по скользкому ламинату вредно. Да и теплее с ковром.

Поспорить сложно. Что же, едем выбирать ковер в детскую комнату – чтобы не пропустить никаких вариантов, лучше всего наведаться в специализированный магазин.

Учиться ползать и ходить лучше по ковру.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Натуральный, значит, лучший?

В торговой точке глаза разбегаются: вот образец из верблюжьей шерсти… И цена совсем не радует. Но нам же нужен натуральный – для ребенка?

- Натуральный материал необязательно будет гипоаллергенным. Шерсть – овечья, козья, верблюжья, - из которой чаще всего изготавливают плотные паласы, часто становится причиной раздражения не только у детей, но и взрослых – как-никак продукт животного происхождения. К тому же шерсть непроста в уходе – ее нельзя чистить паром, горячей водой, использовать привычные пятновыводители, - тут же консультант спускает нас с небес на землю.

Да, такой ковер подойдет в комнату, где по нему никто не будет ползать. И уж тем более не годится он в дом с котом.

Синтез разных материалов

Но и для хозяев обычной квартирки, где по ковру будут ходить каждый день, варианты есть. Сделать ковер более прочным, устойчивым к истиранию и менее дорогим позволяют искусственные материалы. Ту же шерсть успешно комбинируют как с натуральными волокнами – шелковыми, хлопковыми, так и с синтетическими. Добавление хлопка делает изделие менее долговечным, но оно становится намного дешевле. А вот синтез шерсти и полиамида (кстати, практически весь российский полиамид производят наши земляки на предприятии Куйбышевазот), вискозы или полипропилена позволяет сохранить все свойства натуральной шерсти, но увеличить срок службы. Доля синтетики обычно составляет 20 или 30%.

Цех ткачества на производстве полиамида ПАО «КуйбышевАзот» - лидера в производстве полиамида в России, СНГ и Восточной Европе.

Химия побеждает

Наш проводник по миру ковров предложил нам обратить внимание на стенд с вип-покрытиями. Их стоимость от 1,5 до 3,5 тысяч рублей за метр. И это – чистая синтетика. Не встретив в нас воодушевления, консультант объяснил, что синтетика бывает разная.

- Синтетические ковры бывают качественными и безопасными: технологии развиваются. Полиамид, полипропилен или акрил – вполне качественные современные материалы. Полиамид – вообще самый популярный материал для офисных ковровых покрытий в силу износостойкости. А вот ковер из полистирола не лучший выбор для детской комнаты, - отметил продавец консультант. И добавил, что ткани животного или растительного происхождения не всегда гарантируют безопасность. Ковры из кокосового волокна – сильный аллерген. Шерстяная ткань, как никакая другая, привлекательна для моли. Поэтому такие ковры часто обрабатывают химикатами, которые сводят на нет все плюсы натуральной ткани. Говорят, при выборе ковра лучше всего полагаться на обоняние. Не стесняйтесь, понюхайте приглянувшийся товар. Сильный и неприятный запах признак того, что это изделие не самого лучшего качества.

Какой ковер выбрать в Самаре: недорого и качественно

Из нашего путешествия в ковровый центр мы сделали сразу несколько выводов. Натуральные ковры по карману не всем, да и не всегда они лучше более дешевого синтетического аналога. Для квартиры с ребенком мы выбрали большой и пушистый ковер из полиамида. Стоит он относительно недорого (относительно того самого ковра ручной работы), но дороже, чем аналог из полипропилена. При этом специалисты уверяют: яркость красок он сохранит надолго – если, конечно, производитель использовал качественные красители. Такой коврик прослужит довольно долго, он практичен: полотно плотное, ковер надолго сохранит изначальную текстуру. Ворс не приминается под весом мебели и не изнашивается от частого хождения. Коврик прост в уходе и самое главное, этот материал не вызывает аллергических реакций. Значит, это оптимальный вариант для оформления детской, спальной комнаты, да и любого другого помещения.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Андрей Васильев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Химическая технология и промышленная экология» СамГТУ:

- Синтетические ткани дешевле, при этом обладают рядом преимуществ: не садятся, не деформируются при стирке, высокопрочны, износоустойчивы. Они изначально разрабатывались с учетом недостатков, которыми обладают натуральные материалы. Ковер из шерсти может съесть моль, он копит статику, очищать его бывает проблематично. Плюсы ковров из синтетики очевидны: прочность материала, устойчивость к загрязнениям и выцветанию, низкая цена. Синтетику легко очищать. Но есть и минусы: некоторые синтетические ткани пожароопасны, копят статическое электричество, притягивают пыль. Поэтому предпочтение стоит отдать искусственным тканям с «натуральной» характеристикой.