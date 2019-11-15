Медицинский центр «Самарский» был создан в 2012 году на базе многолетних традиций в области профилактики, оздоровления и лечения одноименного санатория. Центр оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения пациентов, в клинике работают врачи самых востребованных узких специальностей. Здесь сочетаются медицинские услуги самого высокого уровня с методиками профилактики и оздоровления организма, которыми так славятся российские санатории.

В отделении восстановительной и профилактической медицины применяют бальнеолечение (расслабляющие солевые, жемчужные и ароматические, тонизирующие гидромассажные ванны, подводный душ-массаж и душ Шарко), различные виды массажа, физиотерапевтические процедуры, гирудотерапия и многое другое.

Одно из основных направлений центра «Самарский» - забота о здоровье позвоночника и суставов. Спектр услуг этого направления очень широк: от помощи при острейших состояниях при межпозвоночных грыжах до восстановительного лечения после операций. В арсенале опытных травматологов, мануальных терапевтов, ревматологов медицинского центра «Самарский» инновационные методы воздействия, которые имеют доказательную базу по достоверному улучшению состояния суставов и межпозвонковых дисков: ХИЛТ- терапия, ТЕКАР-терапия, внутрисуставная лазеротерапия. Эти методы влияют на собственные восстановительные резервы организма, возвращают радость движения и обеспечивают отсутствие рецидивов. Диагностическое отделение центра «Самарский» оснащено аппаратами экспертного класса Philips, которые позволяют выполнять широкий спектр исследований, в том числе УЗИ позвоночника. Сейчас специалисты МЦ «Самарский» первыми в Среднем Поволжье овладели этой методикой диагностики и готовы поделиться своими знаниями в этой области.

Медицинский центр «Самарский» - лауреат конкурса «Клиника года-2018» в номинации «Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний».

Как найти:

г. Самара, Барбошина поляна, 9-я просека, линия 5 д. 4.

Телефон: 8 (846) 302-13-00

Сайт: samarskiy.ru

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