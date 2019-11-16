Джек из тумбочки: под Тольятти спасли пса, которого бросили умирать в заснеженном поле

- Случайно в том районе по делам оказался, гляжу, из-под снега мебель какая-то торчит. Подошел ближе - да это тумба! А из нее на меня смотрят два больших желтых глаза, - так впоследствии рассказывал волонтерам о своей первой встрече с Джеком Иван Петрович (имя изменено. Прим.автора).

Дело было прошлой зимой. Мужчина привез псу еды, кинул клич по знакомым: спасите бедолагу! Но шло время, ударили морозы, а тумба и пес оставались одни в целом поле. Собака, которая сначала была сильно истощена, напугана и категорически не хотела доверять людям, постепенно привыкала, что больше не одна - к ней приезжают с едой. Однако никто не хотел подарить ей теплый дом.

В таком доме жил Джек.

Морозы крепчали, Иван Петрович перестал спать ночами. Тогда-то он и обратился за помощью к волонтерам.

- До собаки в тумбочке мы ехали 10 км и за всю дорогу не увидели никого: ни зайца, ни птички, ни автомобиля, - рассказали в приюте "Добрый дом". - Мы думаем, что бывший хозяин вывез туда свого пса специально, чтобы избавиться от него, и дал ему команду "сидеть" или"охранять". И сколько пес там просидел, никто.не знает.

Джек долго не мог согреться после своего спасения.Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры вспоминают: всю дорогу в машине животное дрожало всем телом и никак не могло отогреться на тепленьком одеялке. Зато когда добрались, и перед псом открыли двери приюта, он рванул туда, как к себе домой. Добрался до кастрюли с водой: и пил, и пил, и пил и пил.

В приюте "новобранца" назвали Джеком. Скоро уже будет год, как он живет в "Добром доме" в ожидании новых хозяев.

Джек ждет новых хозяев.

Всего в приюте на сегодняшний день около 230 питомцев - все эти кошки и собаки были в свое время преданы людьми, оказались.на краю гибели, но были спасены волонтерами.

Скоро будет год, как Джек живет в "Добром доме" в ожидании новых хозяев.Фото: Предоставлено "КП"

Поддержать и улучшить работу приюта "Добрый Дом" ( https://vk.com/fonddobriidom), можно, забрав себе питомца и освободив таким образом место для следуюшего несчастного животного. Также приюту можно.помочь материально:

- переводом на карту Сбербанка 5469 5400 2952 4038, получатель Стелла Валериевна (привязана к номеру Мегафона 8 950 88 444 20)

- положив деньгиа на номер Мегафона 8 950 88 444 20

- переводом через сервис Яндекс-Деньги, номер кошелька 410013899486114, ссылка https://money.yandex.ru/to/4100138994