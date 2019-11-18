Жители Сызрани смогут платить за отопление меньше

Теплой ли будет эта зима в Сызрани? Этот вопрос как раз сейчас решается в Арбитражном суде Самарской области. Напомним, как ранее писала “Комсомолка”, сызранское муниципальное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» накопило долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Главному кредитору, компании Т Плюс, предприятие задолжало около 1 миллиарда рублей. Внешний управляющий МУП «ЖЭС», по мнению теплоэнергетиков, провалил проект по нормализации работы предприятия и долги только растут. Все это стало причиной обращения в суд с ходатайством о введении конкурсного управления. Очередное заседание суда состоялось 7 ноября, но по причине отсутствия представителей МУП ЖЭС, пояснений со стороны внешнего управляющего коммунального предприятия не прозвучало, в судебном заседании был объявлен перерыв. Возобновили слушание 13 ноября.

Теперь без посредников

Долг МУП «ЖЭС» перед Т Плюс сформировался за четыре года. Причем, как утверждают теплоэнергетики, население услуги оплачивало, но до ресурсоснабжающих компаний деньги, почему-то не доходили. Чтобы ситуации в сфере ЖКХ в Сызрани стала более прозрачной Т Плюс расторг договор с МУП «ЖЭС». Уже с 1 декабря жители и юридические лица таких районов Сызрани, как Монгора, Образцовская площадка, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир будут получать платежные документы напрямую от энергокомпании.

- В нашей зоне деятельности, там, где мы расторгаем договоры с МУП ЖЭС на поставку тепловой энергии, мы будем выходить на прямые договоры с населением и население будет платить меньше, - пояснил руководитель департамента по работе с проблемной дебиторской задолженностью АО «Энергосбыт Плюс» Денис Логинов.

По счетам Т Плюс за каждую гигакалорию потребители будут платить на 102 рубля меньше, чем по платежкам МУП ЖЭС. Но главное, деньги будут доходить до адресата.

Не надо нагнетать

- Я принял на кредитовую сторону 1,451 млрд рублей, на сегодняшний день, по данным бухгалтерии у нас идет снижение долга - 1,430 млрд рублей. Я не знаю, почему они меня обвиняют в том, что мы с ними не работаем. Сети также будут муниципальными, они же только генерируют тепловую энергию, сети наши, и мы будем их обслуживать. Нам выставили 340 рублей за Гкал. Это цифра маленькая. Тяжело работать без денег. Т Плюс как инициаторы банкротства эту тематику нагнетают, - отметил внешний управляющий Игорь Телешинин в своей речи в суде.

Он акцентировал внимания на социальной составляющей в работе МУП ЖЭС и добавил, что из-за разговоров о введении конкурсного производства на предприятии создается нервозная обстановка, из-за которой могут уйти ценные сотрудники. Однако представители Т Плюс отметили, что ни о каком нагнетании речи не идет.

- Введение конкурсного производства никак не скажется ни на качестве теплоснабжения в городе Сызрань, ни на социальной напряженности, ни на зарплатах сотрудников. Введение конкурсного управления сделает работу предприятия полностью прозрачной, подконтрольной и очевидной для всех. Сейчас, к сожалению, она закрыта. Куда расходуются деньги, мы не знаем, - заявил руководитель департамента по работе с проблемной дебиторской задолженностью АО "Энергосбыт Плюс" Денис Логинов.

Суд пока не принял решение о введении конкурсного управления. В заседание вновь объявлен перерыв. На этот раз почти на месяц. Причина – предоставление новых документов, представленных судье от внешнего управляющего МУП «ЖЭС». Поэтому жителям Сызрани остается лишь надеяться на теплую и безаварийную зиму, а также на справедливость.