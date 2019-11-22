Блеск и нищета самарского автовокзала: чем удивляет и шокирует горожан главный транспортный узел в центре города

Центральный автовокзал - именно то место, откуда начинает знакомство с Самарой львиная часть путешественников. И если тех, кто прибыл на поезде, встречают таблички на английском и стеклянные голубоватые стены, уходящие ввысь, то вот любителям автобусных перевозок не слишком повезло. Среди отзывов, которые об автовокзале можно найти в интернете, обнаружить положительные не так легко. Так уж получилось, что Центральный - а он находится в самом географическом центре города - застрял в 90-х годах. Журналист и фотограф "КП-Самара" прогулялись по двухэтажному зданию и оценили интерьеры, кассиров и, конечно же, туалеты, достойные отдельной главы этого повествования.

Букв не хватает, да и с информацией тут не оченьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Театр начинается с вешалки, вокзал с вывески, а самарский вокзал - с толпы таксистов у входа. Вообще-то, находиться здесь им запрещено, поэтому мужчины делают вид, что просто прогуливаются рядом. А когда к ним приближаются пассажиры, делают резкий выпад вперед , практически прислоняются губами к уху и интимно шепчут: до Отрадного, 500 рублей, едем прямо сейчас? Кстати, не стоит покупаться на это вот: "прямо сейчас". Даже если вам мамой клянутся, что вы - последний пассажир, только садись - и в путь, это ничего не значит. Задача - всунуть вас в машину, потом уже не сбежите. А таксист пока будет искать других попутчиков.

Владимиру Ильичу несут цветыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автовокзал в Самаре появился еще в советские годы. Впрочем, если вы прогуляетесь по залам ожидания, вы в этом без труда убедитесь. Все осталось прежним, только ростки капитализма проникли сюда в виде многочисленных киосков и кафешек с подогретыми пирожками. Автовокзал на Авроре открыли 1 декабря 1980. Скоро он отметит 40-летие. Бюст Ленина, кстати, все живет неподалеку и к нему даже постоянно несут цветы.

Чтобы всем было понятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вход в самарский вокзал найти несложно, хотя антураж пугающий и странный. Много указателей и сигнальные ленты. Ощущение - что прямо сейчас идет переделка и ремонт, но это прямо сейчас длится уже не один месяц.

Всех пассажиров проверяют. Рамки, бывает, не работаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый квест - это вход в вокзал. Новые требования по антитеррористической безопасности несколько лет назад заставили владельцев вокзала закрыть прямой вход на перрон со стороны Московского шоссе и поставить на входе рамки. Они часто не работают, охранники начинают рассматривать сумки вручную. Очереди, бывает, стоят на улице. Но безопасность превыше всего. Хочется надеяться, что это работает.

Касс много, но все они работать точно не будутФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот и святая святых - кассы. Да, билеты кстати наконец-то можно покупать и в электронном виде, правда, стоить они будут дороже. Логики никакой, но и вы не в Европах живете. Уже полтора года как на автовокзале можно платить банковской картой - этого достижения современных технологий измученные пассажиры ждали годами.

В основном двери закрыты. Вход - только через рамкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но даже если вы купили билет онлайн, готовьтесь - за свое право им воспользоваться, возможно, придется сражаться. Дело в том, что персонал автовокзала не слишком старается выбиваться из окружающей обстановки. Да что там, даже наоборот, он старается во всем соответствовать этой обстановке. Поэтому на ваш билет, показанный с экрана телефона, могут отреагировать не так, как вы того ждете.

- Что, принтер купить нельзя? Билеты-то покупаете, - однажды процедили в мой адрес. Я задумалась, сравнила цены и все равно ничего не поняла. Совет один: главное, помните, билет вы купили, так что пусть ворчат вдосталь. В ведомости есть номер вашего билета и отметка, что он продан через сеть, этого достаточно для обслуживания.

Но все равно, благодаря удаленной продаже билетов очередей на вокзале стало чуть меньше. И на том "спасибо".

Можно купить симку, заплатить за связь. А с банкоматами бедаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На превом этаже все аскетично. Банкоматов недобор, раньше, когда билет можно было купить только за живые деньги, это серьезно раздражало. Сейчас - ладно. Зато вокруг множество автоматов по продаже симок.

И бесплатный WI-FI, и связь с небесамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хотите найти что-то интересное - не торопитесь на второй этаж. Сворачивайте направо от касс и направляйтесь в сторону туалета. Тут можно обнаружить несовместимые виды, распахнутые двери и приглашение к бесплатному WI-FI. Если боитесь путешествовать на автобусе, обзаведитесь иконкой - все в комплекте.

Вход в туалет стерегут специальные сотрудницы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще тут есть туалет. Просто так в него не прорвешься, билет тоже не поможет. Плати, бери бумажку и отправляйся исследовать просторы. Цены божеские - 15 рублей. Внутри не так чисто, как хотелось бы, да и назвать великим комфортом отверстие в полу язык не поворачивается. Но в целом - полезная вещь.

Только посмотрите на диванФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один привет из 90-х в этой тайной комнатке. Такому дивану любой позавидует!

Перед лестницей на второй этаж все равныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Добраться на посадку не так-то просто людям с чемоданами, инвалидам, мамам с колясками. Лестница тут стандартная, без всяких там модных приспособлений и пандусов. Чтобы пройти на платформу, нужно обойти здание по улице. Доступная среда? Не слышали.

Эта картина не меняется уже несколько десятилетийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На втором этаже дорого-богато. Можно купить журналы и газеты, всякие нужные вещи в дорогу и домой, а также перекусить. Просто посидеть за столиком тоже можно, но скорее всего вас скоро прогонят. Продавать булочки и пирожки тоже надо. Нормальных сетей фаст-фуда здесь нет, видимо, они не считают это выгодным шагом.

Столичные виды на втором этажеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А справа - зал ожидания. Когда я ездила домой лет 8 назад, кресла были те же. Железные, неудобные. Но и нечего рассиживаться! За вывеской "Москва" - магазин со вполне столичными ценами. Название же нужно оправдывать.

И в самом деле, нечего рвать цветыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Создавать уют призваны клумбы с цветами. Правда, шаловливые ручки пассажиров все время к ним тянутся. Растения страдают, работники автовокзала страдают. Отсюда и рождаются гневные предупреждения.

Электронное табло - одно из редких новшествФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электронное табло одно из редких работающих нововведений. Здесь также поставили рамки на выход на платформу, где нужно было сканировать билет. На моей памяти это не работало никогда. То есть рядом с рамками стоял еще человек, который брал билет, пытался его сканировать, плевал и пропускал. На самом деле в этом нет никакой необходимости. Никто без билета в автобусе не уедет, ведь прямо перед отправлением контроллер проверяет пассажиров и наличие у них проездных документов.

А вот еще новенькие двериФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это - парадный выход к платформам. Здесь долго делали ремонт и вот тут уже есть пандус. Но вот вопрос о том, как попасть на второй этаж, остается открытым.

Лавочек на платформах немногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лавочек на платформах немного, но выйти можно уже к подаче автобуса. Здесь, кстати, новые таблички. Сколько скандалов слышали эти столбы. Один из самых популярных - споры из-за места в автобусе. Видимо, вся атмосфера этого места провоцирует людей на несоблюдение элементарных правил. И каждый день разгораются споры, потому что кто-то сел не на свое место и отказывается с него уходить, отправляя позже подошедшего пассажира еще на чье-то чужое место. Такая чехарда может длиться вечно. Водителям обычно нет дела до спорящих пассажиров: если есть свободные места, они могут подкалымить. Но "зайцев" надо брать уже за пределами вокзала, чтобы контроллеры не отследили.

Автобус будто из фильма ужасовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот автобус неподалеку от платформ стоит, видимо, для того, чтобы пассажиры не забывали, куда попали. Кстати, новых автобусов в парке вокзала не так много. На ряде направлений все еще работают маленькие маршрутки, далеко не самые удобные.

А с чем вам приходилось сталкиваться на автовокзале? Нравится ли вам уезжать из Самары на автобусах? Обсудим в комментариях.