Загородный комплекс «Циолковский» расположился в 40-а минутах езды от Самара, в живописном хвойном лесу на берегу реки Кондурчи. Проживание гостей организовано в комфортабельных номерах, оснащенных всеми удобствами.

Для размещения предлагается большой выбор номеров в гостиничном комплексе различных категорий: «Эконом», «Стандарт», «Комфорт», «Джуниор Сюит». Некоторым номерам присвоена классификация «три звезды». Здесь есть и 3-х этажные корпуса, и отдельный коттедж.

Гостям «Циолковского» предлагают полноценное разнообразное питание в ресторанном комплексе, питание проходит по системе «шведский стол».

На территории загородного комплекса бар «Медвежонок», кафе «Вега», бесплатные мангальные зоны. Есть возможность заказать банкет.

«Циолковский» располагает огромной ухоженной территорией в 44 Га и развитой инфраструктурой: спортивный комплекс (футбольное поле и баскетбольная площадка), конный двор с пятью лошадьми. Освоить правила верховой езды помогут опытные инструкторы.

В загородном комплексе предусмотрена насыщенная анимационная программа, специально разработанная для взрослых и детей.

Хорошим дополнением к отпуску станут оздоровительные процедуры. В медицинском комплексе «Циолковского» 12 лечебных направлений, более 250 процедур, более 100 медицинский аппаратов, косметолог, массаж. Есть на территории загородного центра сауна и бассейн.

Контакты

Самарская область, Красноярский район, Жареный бугор, автодорога Самара – Ульяновск, 61 км

Телефон:

+7 (846) 200 3 200

+7 (846) 200 45 90

8 917 145 85 93

Почта: reservations@newsanatory.ru

Сайт: newsanatory.ru