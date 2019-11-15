«Разделяй и экономь»: могут ли самарцы снизить платежи за вывоз отходов, сортируя мусор?

За три квартала 2019 года самарцы произвели 866 тысяч тонн мусора. Такие данные озвучили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области. Большинство отходов отправили на полигон, где теперь их будут хранить десятки и сотни лет, и лишь около 20 тысяч тонн направили на вторичную переработку. Перерабатывать больше сейчас невозможно - из-за того, что весь мусор складывается и перевозится вместе, извлекать и вторично использовать какие-то отдельные фракции, например, бумагу, стекло или металл, очень сложно. В результате деньги – а вторсырье это именно деньги, которые можно получить за его сдачу и переработку – попросту зарывают в землю.

Как рассказал на круглом столе в «Комсомолке» зампредседателя профильного комитета Самарской губернской думы Денис Волков, самарцы пока не очень-то заинтересованы разделять свои отходы – просто не видят в этом экономического стимула. Однако он есть: оказывается, по закону жители многоквартирного дома, которые установят у себя контейнеры для раздельного сбора, могут снизить плату за вывоз мусора.

- Постановление Правительства РФ №505 от 2016 года говорит о том, что если на площадке идет раздельный сбор мусора, то население платит за вывоз ТКО не по нормативу, а исходя из фактического накопления, - пояснил Денис Волков.

Как рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, переход на оплату по фактическому объему потребляемого мусора может примерно в полтора раза снизить сумму в квитанции.

- Мы запросили у ряда ТСЖ и управляющих компаний данные по годовому объему вывезенного мусора за 2018 год и по площади обслуживаемого жилья. Данные, конечно, были очень разные, но в среднем получилось, что на один квадратный метр жилья в год приходится 0,051-0,054 кубометра мусора. Ну максимально - 0,06 кубов. А по действующему нормативу предусмотрена цифра в 0,091 кубометра на квадратный метр, - говорит Виктор Часовских. – Тариф на вывоз ТКО сейчас составляет 598 рублей за кубометр. Это 54,4 рубля с квадратного метра жилья в год или 4,54 рубля в месяц. А если перейти на оплату по фактическому потреблению, то это будет около 35,88 рублей с «квадрата» в год, или три рубля в месяц. Разница налицо.

Правда, как говорят чиновники, для того, чтобы реализовать такую схему в реальности, придется немало постараться. Во-первых, контейнерную площадку нужно изолировать, чтобы посторонние не бросали туда свой мусор. В первую речь беспокойство вызывают расположенные в жилой зоне продуктовые магазины, которые «экономят» на вывозе ТКО и подкидывают свои отходы в контейнеры, за которые платят жильцы. Так что скорее всего придется установить вокруг мусорных баков решетки с замком и выдать каждому из жильцов ключ. Во-вторых, нужно будет установить специальные контейнеры для каждого вида разделяемых отходов – стекла, макулатуры, металла и пластика. Ну и наконец – получить официальное разрешение регоператора по обращению с отходами для перехода на раздельный сбор и новую схему оплаты. Пока в Самаре нет домов, которые перешли на такую систему. А вот, например, в Екатеринбурге одно из ТСЖ уже работает таким образом.