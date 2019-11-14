История успеха: дизайнер из Самары переехал в «Кошелев», встретил свою любовь и стал преуспевающим предпринимателем
Предприниматель района "Кошелев": "В этом районе сначала обращают внимание на качество".Район "Кошелев" продолжает развиваться и прирастает предпринимателями, которые открывают свои компании. Для продвижения дела им нужна реклама, за изготовлением которой они обращаются в рекламные компании. В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Павел рассказал, почему выбрал район "Кошелев" для жизни, и как ему удалось найти здесь не только высокий спрос на продажу рекламы, но и свою любовь.
За шесть лет в «Кошелеве» жизнь Павла Зайцева кардинально изменилась. Фото: «Волга Ньюс».
Переехать в «Кошелев» и… найти свою любовь. Именно это произошло с самарским дизайнером Павлом Зайцевым. Мужчина переехал в район «Кошелев» в 2013 году. Думал, временно, а оказалось, что насовсем.
- Это было спонтанное решение, искал квартиру в городе, и тут мне позвонил менеджер из «Кошелева». Сказал, что есть жилье, причем уже построенное. Решил купить, как временный вариант. А когда переехал сюда, сомнения все отпали, - рассказывает Павел Зайцев в новом выпуске передачи «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».
Как ни странно, решающим фактором для мужчины стала детская площадка во дворе.
- Честно говоря, самый главный момент – детская площадка. Потому что дети – это самое главное. В городе у меня было несколько квартир – в разных районах, в том числе в старой части Самары и ближе к Металлургу, состояние дворов удручало, - признался мужчина.
А вскоре на этой детской площадке начала играть дочка Павла. Именно в «Кошелеве» он встретил свою будущую жену. Получилось случайно. Мужчина разговорился со своей суженой в группе «Кошелева» Вконтакте. Сначала посоветовал кое-что по ремонту, потом молодые люди встретились, пообщались, влюбились – дочке уже три года.
Кроме того, что обрел любовь, мужчина в районе «Кошелев» смог развить и дело жизни. Он раскрутил рекламное агентство «Олдиз-Принт». Павел занимается всеми видами рекламы, в том числе оперативной полиграфией, офсетной печатью, наружной рекламой.
- Практически на каждом доме здесь есть моя реклама, - показывает Павел, гуляя по району «Кошелев». - Мне нравится здесь работать. В центре города при выборе специалиста по рекламе люди сначала смотрят на бренд, а затем - на саму услугу. В этом районе все наоборот: люди сначала обращают внимание на качество, а только потом на имя.
Павел уверен: «Кошелев» - идеальное место для развития своего дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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