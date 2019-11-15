Ее тренирует американский пастор: в Самаре создают одну из лучших команд по американскому футболу в регионах

Американский футбол в России пытаются как-то структурировать и привести к единому чемпионату. Попыткой сделать в нашей стране единое сообщество любителей этого вида спорта стало образование структуры Суперлига – Высшая лига – Первая лига. В Суперлиге сыграют лучшие команды страны, в Высшей лиге – те, кто пока не может конкурировать с московскими и петербуржскими коллективами. В их числе и самарский клуб «Буревестники».

Самарцы в последнее время серьезно прибавили и сейчас считаются одной из самых перспективных команд страны. Все благодаря неравнодушным к американскому футболу людям – президенту федерации этого вида спорта в Самарской области Никите Давыдову и тренеру «Буревестников» американцу Адаму Янгу. О том, почему у американского футбола русская душа, а также как развивается этот вид спорта в Самаре, мы поговорили с Никитой и Адамом в эфире радио «КП-Самара» 98.2 FM.

"Американский футбол - это русский вид спорта": как тренер из штатов растит чемпионов в Самаре 00:00 00:00

«У ребят не было ничего, только мяч и желание»

- Никита, Адам, давайте начнем с самого начала. Когда американский футбол появился в Самаре?

Никита Давыдов (Н.Д.): В Самаре американский футбол появился в 2008 году. Тогда у ребят не было ничего: ни экипировки, ни знаний. У них были мяч и огромное желание играть. В 2009 году, летом, пришли я и Адам Янг.

Адам Янг (А.Я.): Меня пригласил один игрок. Ребята меня совершенно не знали, но сразу позвали быть их тренером. Я занимался американским футболом на школьном и на университетском уровнях. Так что я знал чуть-чуть об этом.

Н.Д.: Мы сразу увидели, что человек понимает в американском футболе больше, чем все мы вместе взятые. Тогда мы единогласно решили, что Адам должен нас тренировать. Я считаю, что это можно считать отправной точкой развития американского футбола в Самаре.

Игроки в американский футбол в Самаре в 2009 году.

- Адам, вас пригласили, когда вы уже жили в Самаре? Или вас специально привезли из США тренировать?

А.Я.: Я уже жил в Самаре. Когда я встретил ребят, я увидел в них желание. Чтобы играть в американский футбол, нужна масса тела, нужна мышечная масса. Я сейчас не играю, стараюсь сбросить вес и вешу 120 кг. Не всем надо быть такими большими, но это помогает. Крупными должны быть несколько игроков, которые блокируют.

Когда мы начинали, мы проходили на заброшенный стадион «Буревестник» через металлический с прутьями забор. Просто сквозь прутья. И я не смог пройти. Все наши ребята без проблем зашли. И я думаю, это было не очень хорошо, что они все протиснулись сквозь прутья (смеется).

Но после того, как мы начали заниматься, играть, футболисты набрали вес, подтянули навыки. Сейчас мы играем неплохо. Но в начале все было не так радужно.

Сейчас в команде 30-35 человек, однако нужно на 20 больше. Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

- А много людей начинали заниматься американским футболом в Самаре и сколько занимаются сейчас?

Н.Д.: У меня есть фотография с тех времен, когда мы начинали. И там около 18 человек. Из них играющих осталось 2-3.

- Чья идея была принести этот вид спорта в Самару?

Н.Д.: Это идея Николая Кулькова. Он основатель нашей команды. Он был идейным вдохновителем и очень хорошим игроком, пока не получил травму. Американский футбол в Самаре – это его заслуга.

Адам Янг (второй слева) и Никита Давыдов (второй справа) – на радио «КП-Самар» 98.2 FM.Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

- Вы говорите, что осталось из первоначального состава 2-3 человека, а сейчас-то сколько занимаются?

Н.Д.: В «Буревестниках» в районе 30.

А.Я.: Сейчас идет набор, в межсезонье появилось много новых парней – человек 10. Пока с нами занимаются около 30-35 человек. Но надо помнить, что это особенный вид спорта. Он не похож, например, на теннис. Это не хобби, им нельзя заниматься время от времени и все равно наслаждаться им. Американский футбол больше похож на бокс. Если ты боксер, но не тратишь на это много времени и сил, то все будут тебя побеждать. Причем очень легко. Это даже не будет забавно, это будет больно, опасно.

Много парней начинают, но как только понимают, что это занимает много времени, уходят. Каждый год к нам приходят 10-15 новичков. Из них половина уходит даже до начала сезона. Плюс из состава уходят 3-5 человек. Стабильно остается где-то в районе 30 игроков. Мне бы хотелось, чтобы у нас в команде было 40 или даже 50 футболистов, потому что столько играют в других городах.

- 30-50 человек – это все люди на поле?

Н.Д.: Сейчас объясню. Например, «Буревестники» заявились в две лиги. В 11 на 11 – в Высшую лигу, и 9 на 9 – для развития новичков. В игре участвует либо 11 человек, либо 9, соответственно. Тем не менее, команда защиты и команда нападения – это совершенно разные люди. Желательно, чтобы они были разными людьми. Есть спортсмены, которые могут и играть и там, и там, но и им нужен отдых. Игра длится два часа. Нужно, чтобы на каждую позицию было по два человека примерно одинаковых по уровню.

Самарские «Буревестники» со следующего сезона будут выступать в Высшей лиге (второй в системе дивизионов чемпионата России). Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

В Высшей лиге самарские «Буревестники» одни из лидеров

- «Буревестники», я знаю, серьезно прибавили, если смотреть в целом по стране. Команда со следующего сезона будет играть в Высшей лиге. Как думаете, самарская команда – лидер, середняк или аутсайдер лиги?

А.Я.: В Высшей лиге, я думаю, мы одни из первой тройки. Туда заявились 23 команды, если не ошибаюсь. Там есть сильные команды, которые будут претендовать на чемпионство, но, на мой взгляд, у нас есть неплохие шансы пробиться в финал. В этом году мы даже сыграли очень хорошо с командой, которая заявилась в Суперлигу. Это «Стальные тигры». Они в матче с нами впервые в истории играли в овертайме [«Буревестники» в итоге уступили, - прим. ред. «КП-Самара»].

Посмотрим, как мы выступим в Высшей лиге. Это будет зависеть от многих факторов. Мы должны приложить такие же усилия, как в этом году, чтобы надеяться на что-то большее в следующем.

Прогресс «Буревестников» показал матч со «Стальными тиграми». Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

- Достаточные ли в Самаре условия для хорошей подготовки?

Н.Д.: Условия подготовки в Самаре – одни из лучших в Поволжье. Именно поэтому самарские команды очень хорошо выступают в последнее время. Мы тренируемся зимой в крытых манежах. Там искусственное покрытие, которое позволяет отрабатывать все элементы в полной экипировке. Больше ни у одной команды в Поволжье нет таких условий.

Я думаю, это и дает нам преимущество перед многими другими командами.

«Буревестники» домашние матчи проводят на стадионе «Локомотив». Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

- Сколько тренеров в «Буревестниках»?

А.Я.: Сейчас четыре тренера, кроме меня. Они все русские. Это бывшие игроки, у которых большой опыт. Сейчас я половину тренировки вообще не планирую – я говорю, что нужно отработать, и тренеры отрабатывают с футболистами. Я только подсказываю.

Это очень помогает. Когда мы начинали, я был одним тренером - все было гораздо медленнее. В американском футболе около 20 разных позиций. Каждую нужно было тренировать отдельно.

Н.Д.: Если в футболе (в начале) нужно два тренера – для вратарей и полевых игроков, потом – четыре: для всех линий, то у нас этих позиций около 20. Основных – 8 в нападении и 7 в защите. И каждым нужно объяснять отдельно что-то свое. Все выполняют кардинально разные задачи – кто-то бегает, кто-то блокирует, толкается, кто-то захватывает, бросает мяч и т.д. Большой штаб жизненно необходим команде.

Я сам начинал тренером одной позиции и постепенно дорос до того, что сейчас тренирую детскую команду «Медведи». Своих тренеров я готовлю непосредственно для занятий с детьми. Детский спорт – это флаг-футбол. Он бесконтактный. Он очень похож на американский футбол, но без захватов, жестких столкновений. Он готовит их к американскому футболу.

В регионах очень большая проблема со специалистами. Самаре повезло – у нас есть Адам. В некоторых регионах тоже есть американцы. Но в основном тренируют команды парни, которые переехали из другого региона, где они занимались американским футболом. Как таковой школы тренеров в России нет. Есть люди, которые обучались тренерству у американцев в 90-е. Это была очень хорошая школа. Эти люди сейчас возглавляют лучшие команды в стране. Успех этих команд идет в основном от тренеров, которые обучались у профессионалов из США. Последние сюда приехали на зарплату, когда был бюджет.

Благодаря этому, кстати, в 2002 году юниорская сборная России выиграла чемпионат Европы. Эта команда много ездила в Америку, выигрывала там с нереальными счетами, причем даже у команд более старшего возраста.

Потом финансирование прекратилось и прекратилось развитие. Сейчас американский футбол будет развиваться, если мы объединимся и попросим американских тренеров вести обучение. Только так мы можем подтянуть американский футбол в России до одного уровня, потому что сейчас Петербург и Москва – это один уровень, регионы – другой. Большинство команд из провинций не может конкурировать с командами из столиц.

Американский футбол – вид спорта, которым нужно заниматься постоянно, в качестве хобби он не подойдет. Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

- Со скольких лет можно приводить детей?

Н.Д.: С 7 лет. Мы ездим на всероссийские соревнования: под Питер, в Москву. Сейчас я постепенно готовлю 12-летних ребят к контактному спорту. Они уже переросли флаг-футбол, я даю им форму, приучаю к стыкам.

- Представьте, человек не знает, чем хочет заниматься, или хочет отдать сына в какой-то вид спорта. Где он может узнать про американский футбол?

Н.Д.: Если это дети, мы набираем ребят в школах, приглашаем на разных городских мероприятиях. Также мы с Адамом записываем программу, она называется «Не американский футбол», где мы обсуждаем, что происходит с этим видом спорта в Самаре, России, даже иногда в Европе. Делаем небольшой анализ игр профессионалов. Почему именно их? Потому что есть очень хорошие записи, с нескольких камер. Во время этого разбора мы называем позиции, рисуем движения игроков, объясняем понятия и т.д. Если человек не понимает ничего в американском футболе, ему нужно с чего-то начинать. А мы делаем американский футбол более понятным и интересным.

Школа американского футбола – «Медведи», - которая находится в Самаре, как раз и заточена на то, чтобы рассказать об азах этого вида спорта.

Как правило, полгода требуется, чтобы подготовиться к первой игре.

Каждый год в «Буревестники» приходят 10-15 новичков, из них в команде остаются единицы. Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

Через несколько лет «Буревестники» могут выйти в Суперлигу

- «Буревестники» когда-нибудь смогут перейти в Суперлигу и там на равных соревноваться с командами из Санкт-Петербурга и Москвы?

Н.Д.: Я думаю, это возможно. Это вопрос нескольких лет и скорее менеджмента. Физическая подготовка у нас хорошая. Другой вопрос – сможет ли команда удержать хороших игроков.

- А что с финансами. В Высшей лиге очень широкая география, там есть команды и с Дальнего Востока. Смогут ли «Буревестники» осилить такие перелеты?

Н.Д.: В Высшей лиге система боулов – по географическому принципу. В одном дивизионе не должны быть команды, которые географически друг от друга дальше 1000 км. «Буревестники» в довольно сложной ситуации – им нужно два раза выезжать на Урал.

Когда команда становится чемпионом дивизиона – она выходит в финальную часть. Скорее всего, четыре команды соберут в одном городе. Один день полуфиналы, второй –матч за третье место и финал.

- Вы сказали, что если удастся удержать хороших игроков, команда может подняться на уровень Москвы. А как их удержать? Какие-то денежные поощрения есть?

Н.Д.: Нет, у нас любительский спорт. Никаких зарплат нет. Игроки еще и платят взносы. Если в Москве и Питере есть спонсоры, даже в некоторых регионах они есть. Я знаю, что в Перми команду поддерживает минспорта.

Сейчас у «Буревестников» есть вторая команда, она будет участвовать в турнире 9 на 9, где обкатывают новичков. Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

- В Самаре министерство спорта никак не поддерживает развитие американского футбола?

Н.Д.: На год выделяют 50 тысяч рублей. Но чтобы их получить, нужно собрать кипу бумаг, заплатить бухгалтерии, которая будет вести их. И все деньги уйдут как раз на эту бухгалтерию. Поэтому в прошлые годы мы не брали финансирование деньгами. Но мы получали поддержку в плане проведения сборов. Нам выделяют стадион, другие объекты минспорта.

- А где проводят домашние матчи «Буревестники»?

Н.Д.: На стадионе «Локомотив». Вся информация о матчах есть в наших пабликах.

Я говорил, что у наших игроков нет зарплат, скажу больше – у тренеров нет зарплат. Адам работает за идею, да еще и тратит много времени на все это. После тренировки футбол не заканчивается.

Адам Янг (в очках) тренирует команду с 2009 года. Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

«Думаю, что тренер и пастор очень похожи»

- Адам, как вы находите на все это время? Мы знаем, что вы пастор, у вас четверо детей…

А.Я.: Американский футбол занимает очень много времени. Но я люблю этот вид спорта, еще я сдружился с ребятами из команды. Это, наверно, мои самые близкие друзья в России. Я наслаждаюсь общением с ними.

- Как вы попали в Россию?

А: В университете было требование учить иностранный язык. В России в то время распался СССР. Я понимал, что там, где есть такая перестройка, будет развитие. Плюс я знал, что в России живут очень образованные люди.

Когда я начал учить русский, я влюбился в язык, в культуру. Вместе с семьей я переехал в Россию. Двое из моих детей родились в Самаре.

- А как жена восприняла этот переезд? Непонятная северная страна, медведи на дорогах.

А.Я.: Да-да, танцующие медведи на дорогах. Ей нравится Россия. Она занимается русским языком. Мы жили в Калифорнии. Не вся Калифорния – «Санта Барбара», такой радужный океан. Моя жена выросла в пустыне, недалеко от так называемой Долины смерти.

Мы дружим со многими людьми. Здесь много добрых людей. Я думаю, что можно устроить жизнь в любом месте – главное самому быть приветливым. Люди в России замечательные, нужно только самому сделать первый шаг.

- Почему Самара? Вы переехали сюда из Санкт-Петербурга. Обычно все едут в другом направлении.

А.Я.: Я всегда двигаюсь не в том направлении (смеется). До переезда я был в Самаре один раз. Это было в январе. Я просто влюбился в это место, в Волгу. Я не вырос в большом городе в США. Самара – крупный город, но в Питер еще крупнее, там куча туристов, серьезные пробки. В Самаре все проще, мне это понравилось.

- Вернемся к американскому футболу. Вы пастор. Как ваша паства относится к американскому футболу?

А.Я.: Я думаю, что тренер и пастор очень похожи. Я стараюсь делать людей лучше. И как пастор, духовно, и как тренер, физически. Методы отличаются, но в целом эти занятия очень похожи.

Успех зависит не от того, как люди служат тебе, а от того, как ты служишь людям. Я очень доволен той жизнью, которой я живу.

- Но ваша деятельность отражается на тренерстве. Вы запретили игрокам ругаться матом и употреблять алкоголь, по крайней мере, в вашем присутствии и раздевалке.

А.Я.: Я, кстати, не единственный, кто это делает (смеется). В сборной России даже запрещают пить кока-колу. Я думаю, что мат и футбол – это несовместимые вещи. Например, ругань во время игр – нарушение правил. Понятно, что мат помогает людям, потому что американский футбол очень эмоциональный вид спорта, ты стараешься победить другого человека, не только физически, даже духовно. Я думаю, контроль над нашим языком помогает соблюдать порядок.

На счет алкоголя. Есть много видов спорта, где он точно не помогает.

Но после того, как игроки уходят со стадиона, они живут своей жизнью. Они могут выпить. У нас были случаи, когда на тренировке некоторые люди появлялись в нетрезвом состоянии. Это просто не совпадает с тем, что мы делаем. Когда человек слишком расслаблен, это не помогает команде.

- А как наказываете за мат?

А.Я.: Заставляю делать разные упражнения.

Чтобы объяснить нюансы американского футбола, Никита Давыдов и Адам Янг запустили на YouTube свою программу. Фото: vk.com/stormbringers_dreamteam.

«Американский футбол русский по душе»

- Никита, мы знаем, в Самаре есть еще одна команда по американскому футболу – «Медведи». Расскажите о ней.

Н.Д.: Взрослая команда «Медведи» в прошлом году выиграли Волга Боул, в межсезонье объединились с «Буревестниками». Сейчас набираем новичков, готовим их в рамках школы, чтобы уже в конце зимы они смогли сыграть полноценный матч.

Детская команда сейчас будет выступать на всероссийских соревнованиях, где так же участвует Москва, Питер, Луга, Вологда. До 12 лет ребята играют в бесконтактную версию - флаг-футбол.

Сейчас активно набираем подростков 12-16 лет, т.к. в России активно развивается юниорский футбол. В 2017 году в Сызрани мы даже проводили кубок России.

Очень хотим привлечь студентов, т.к. студенческое движение - очень развитая структура, а спорт почему-то отстает. Привлекая студентов к спорту, мы создаём экологическую среду для них (без вредных привычек и зависимостей), а так же положительный образ учебного заведения, где развивают своих воспитанников, создают для них условия.

«Медведи» - еще одна команда по американскому футболу, которая в это межсезонье объединилась с «Буревестниками». Фото: vk.com/bears_samara.

- В Самаре могут одновременно существовать две сильные команды по американскому футболу?

Н.Д.: Я считаю, что от этого самарский футбол выиграет. Тем более, что если они играют в разных лигах. Конечно, есть конкуренция в плане набора игроков, но сами игроки от этого только выигрывают.

Конкуренция стимулирует рост, качество подготовки. Да и проводить тренировочные игры не выезжая из города - это выгодно для команд.

В прошлом году «Медведи» выиграли чемпионат ПФО – Волга Боул. Фото: vk.com/bears_samara.

- Мы говорим про американский футбол в Самаре, а как дела по области?

Н.Д.: Была команда в Тольятти, сейчас она, кажется, возрождается. Я поддерживаю с ними связь. С американским футболом в Тольятти несколько сложнее, там уровень дохода ниже, чем в Самаре, нет тренера. Будем надеяться, что они вырастут, возобновят свои выступления, а нам будет с кем играть, не уезжая дальше 100 км.

- А если смотреть в целом, где на фоне Европы находится российский американский футбол?

Н.Д.: Если сравнивать с Европой, то нужно говорить о московской команде «Спартанцы», которые являются фактически чемпионами России. У них очень хороший тренерский штаб. Я думаю, это лучшее, что могут предложить в России. Они будут выступать в Центрально-европейской футбольной лиге. Это одна из высших лиг в Европе, и следующий год определит, на каком они месте. В этом году они уже играли с хорошими европейскими командами – одна победа и одно поражение. Я думаю, в их лице Россия имеет хорошие шансы выйти на европейский уровень.

Никита Давыдов: считаю, что если в Самаре будет две команды по американскому футболу, игроки от этого только выиграют. Фото: vk.com/bears_samara.

- Адам, скажите, русская культура принимает американский футбол?

А: Я думаю, они очень похожи – русская культура и американский футбол. В России многим нравятся жестокие виды спорта. Тот же хоккей, например. Американский футбол русский по душе.

Мы в прошлую субботу занимались в манеже, и многие спортсмены, которые играли в европейский футбол рядом, подходили и смотрели за нами. Им было очень интересно. Они, может быть, в первый раз не в кино видели американский футбол. Повторюсь, это очень русский вид спорта.