Она ругалась с мужем, а он пил: сирота из Сызрани прогулял все деньги подруги, пока ждал ее в ночном клубе

Версия Виталика

Виталию И. 28 лет, родился он в Сызрани, но в последнее время жил в Самаре. Точнее, обитал: постоянного места жительства у него не было. Днем парень подрабатывал грузчиком на вокзале, а ночами слонялся по улицам или соцприютам.

6 июля прошлого года ему улыбнулась удача. На улице он случайно познакомился с Настей - она была при деньгах и при этом не жадная. Настя купила выпивки и закуски, сняла номер в гостинице. Они немного посидели там, после чего Насте пришла в голову гениальная идея - поехать кутить в "Метелицу". У него денег не было, а у нее кончилась наличка. Тогда она дала ему свою банкоаювскую карту, назвала пин-код и попросила его снять все деньги.

Он так и сделал. Вернулся к даме, отдал ей деньги, но она вернула ему 15 или 20 тысяч рублей и сказала ехать в клуб. А она, мол, пообщается с гражданским мужем и позже тоже подъедет.

- Я поехал в «Метелицу», честно ждал ее там, но случайно напился, потерял сознание и очнулся на следующий день в больнице, - заверял впоследствии судью Виталик. Ему вменили кражу 50,4 тысяч рублей.

Версия Насти

В тот вечер Настя с мужем поехали на вокзал покупать билеты в Краснодарский край. По пути поссорились, билеты не купили, и муж уехал домой на такси один.

Насте с расстройства очень хотелось выпить, но магазины, торгующие алкоголем, были уже закрыты. На улице парень предложил ей водки. Она выпила с ним. Домой ехать не хотелось. Парень вызвался показать, где ближайшая гостиница.

Там они еще выпили, закусили, тут позвонил муж. Она сказала, откуда ее забрать, а Виталик стал жаловвться, что ему некуда идти.

- Я хотела снять ему номер, но налички в кошельке не оказалось, - вспоминала потом девушка. - Я отдала ему карту, назвала пин-код, сказала снять 10 тысяч рублей.

Виталик ушел, в это время приехал муж, они снова поругались. Муж забрал ее мобильник и сумку, чтоб она их не потеряла. Тут на телефон стали приходить сообщения о снятии денег, муж пришел в ярость, уехал, а она осталась ждать Виталика.

Он говорил, что подрабатывает на вокзале грузчиком, но девушка была жестоко обманута в своих ожиданиях - Виталик так и не пришел. После этого Настя пошла писать заявление в полицию.

Что же произошло на самом деле

Восстановить реальную картину событий полиции помогли свидетели - их оказалось в избытке.

Лицо Виталика "засветилось" на видеокамере банкомата, опознать его оказалось просто - "местные" его отлично.знали.

Свою банковскую карту Настя передавала Виталику в присутствии администратора гостиницы, которая весь разговор между молодыми людьми прекрасно слышала и запомнила.

А до "Метелицы" Виталика вез таксист, который постоянно работает в районе железнодорожного вокзала.

- Я Виталика знаю несколько лет – и все это время парень бродяжничает, - рассказал впоследствии суду таксист. - В ту ночь он якобы получил большую пенсию – около 50 тысяч рублей, показывал деньги - целую кучу купюр разного номинала. Мы полночи катались по городу, заезжали в магазины, он в итоге заплатил за поездку 2000 рублей, плюс на 1000 рублей заправил машину. Виталик пытался снять номер в гостинице, но у него не было паспорта, и ему отказали. Тогда он попросил отвезти его в «Метелицу», уходя, оставил в салоне один из пакетов, сказав, что заберет его на следующий день. Так и произошло.

Как рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Железнодорожного района Самары, суд, изучив все материалы по этому делу и допросив всех, кто что-либо мог знать о произошедшем, в итоге пришел к выводу, что Виталик действительно виновен в краже денег и приговорил его к одному году колонии общего режима.