2019-11-18T09:52:37+03:00
Общество

Живодеры прицельно расстреляли кота дробью, но Аркаша со звездочкой на груди выжил

Сейчас авторитетному коту в Тольятти ищут новый дом
Александра БУДАЕВА
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Аркаша ищет новый домАркаша ищет новый дом
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Черный кот с белой звездочкой на груди и без нескольких пальчиков на лапе к волонтерам попал в августе прошлого года.

- Мы не запоминаем людей, не так уж важно, кто подобрал его. Зато помним всех животных. Этому коту, несмотря на регулярные перевязки, становилось все хуже, и на правой лапе оголилась кость, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" руководитель приюта "Кошкин дом" Наталья Боброва.- Врачи сказали, что начался некроз, нужна операция.Сделали рентген и увидели на снимке, что котик весь изрешечен дробью,она находилась по всему телу, очень много дроби было в лапах. Представляете, в него специально стреляли дробью или картечью, его осознанно обстреливали!

У кота по всему телу была дробь

У кота по всему телу была дробь

Врачи сказали, что травма, вероятно, была получена за полторы-две недели до операции. Разбираться, кто поглумился над котом, волонтеры не стали - животное надо было срочно спасать.

Специалисты решили, что извлекать всю дробь из тела ослабленного животного было слишком рискованно:ее было так много,что во время операции пришлось бы затронуть множество кровеносных сосудов - это могло привести к нарушению кровообращения и отмиранию конечностей.

На лапке начался некроз

На лапке начался некроз

Врачи удалили из наиболее пострадавшей правой лапы осколки костей, зашили левую лапу. Основную часть дроби удалять не стали в надежде, что она закапсулируется и не будет вызывать дискомфорт при ходьбе.

Котик первое время очень боялся людей. Глаза, как плошки, шерсть дыбом, от страха кот при виде людей сразу ходил в туалет под себя.

Постепенно он понял: его теперь зовут Аркаша, ему ничего не угрожает, более того, люди его любят. И кот начал меняться.

- Теперь Аркаша - спокойный, уравновешенный котик. С характером, но первый никого не обидит. В приюте его авторитет не смеют оспаривать даже более крупные и сильные коты, - рассказывают о питомце волонтеры. - Аркаша любит, когда его гладят, но при этом воспитание не позволит ему нагло лезть к вам на колени.

Кот кастрирован, вакцинирован и полностью здоров, хотя до сих пор немного прихрамывает на правую лапу и прячет ее, когда сидит.

Сейчас Аркаша живет в тольяттинском приюте "Кошкин дом", ждет новых хозяев, которые смогут оценить его отличное воспитание и помочь позабыть пережитые горести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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