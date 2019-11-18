«Бельгийцы любят поесть»: шеф-повар первого брюссельского паба в Самаре рассказал о стейках из синей коровы и цели обойти «Дно»

Синяя корова, мидия и футбол

Стейки из синей коровы, сендвич, который не съешь в одиночку, и мидии в пивном маринаде – жителей Самары готовятся удивлять бельгийской кухней, которой раньше на волжских берегах и не видывали. Смотрели последний футбольный матч сборной России? Так вот, Азар, Куртуа и де Брюйне в свой выходной, возможно, заглядывают именно в такое заведение там, у себя на Родине. А в Самаре теперь тоже можно отведать блюда, которые уважают футболисты одной из самых крутых сборных современности - в Pub de Bruxeles.

Иван Мотынга говорит, что это первый бар в большом проектеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Это наш первый бар в большом проекте, а с Бельгии мы начали потому, что наш шеф-повар родом именно из это страны. И мы подумали: сможем воссоздать атмосферу страны пива и шоколада с точностью до мельчайших деталей, - рассказывает владелец паба Иван Мотынга. Когда откроются следующие заведения проекта он пока не рассказывает, зато охотно говорит о концепции: цель была сделать настоящий паб, с особенной атмосферой.

- Это будет видно во всем. Официанты будут общаться с гостями (все в рамках, конечно), будет играть живая музыка, наши самарские группы, которые, может быть, увидят в этом какую-то ступеньку для себя, - продолжает он.

Жан мечтает, чтобы самарцы полюбили кухню его родной страныФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прихожу на работу как домой

Главная фишка заведения – бельгийские пенные напитки и кухня, которой пока еще в Самаре не видывали. Француз бельгийского происхождения Жан на берега Волги привез любовь к своей стране и стопку домашних рецептов. Кормить самарцев обещает вкусно и много.

- Я надеюсь, что самарцам захочется поближе узнать культуру, которую я привез из Бельгии. Я думаю, все получится, потому что наш менталитет похож. У нас можно много кушать и мало платить. Бельгийцы очень любят поесть, как и россияне, поэтому порции у нас просто огромные. Бельгийский сендвич можно есть вдвоем, - шутит он.

Огромные бургеры - это по-бельгийскиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из главных гастрономических изысков, которыми себя смогут побаловать самарцы – стейки из мяса бельгийской синей коровы и мидии, которые отличаются от французских и итальянских. Их готовят на пиве, вине и водке.

-Естественно, качество наших стейков – это не только ингридиенты. Чтобы хорошо готовить стейк, нужно годами работать на кухне, стажироваться. 20 лет – и ты сможешь это сделать, - Жан намекает, что он точно справится на пять с плюсом.

В новом ресторане места много. И порции обещают большиеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пабе ждут не только самарцев, но и туристов. В том числе и из самой Бельгии. Ни шеф-повар ни владелец не боятся, что им что-то не понравится.

- Да я сам счастлив, когда утром на работу прихожу. У меня ощущение, что я снова на Родину возвращаюсь, в атмосферу Бельгии. Я уверен, что это и любой бельгиец оценит, так что ждем всех, - улыбается шеф-повар. Его главная цель, кстати, не только накормить горожан, но и поделиться с ними своей пивной культурной, бельгийской.

Официанты готовы все рассказать посетителямФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы знаем, как у вас здесь любят пенный напиток, и что есть культ местного бара «На дне». Мы принимаем вызов и готовы постараться удивить каждого.