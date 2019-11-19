Прочь влияние извне: тольяттинские химики вышли на показательную зарядку

В четверг, 14 ноября, в холле заводского управления наблюдалось оживление сверх обычного: со всех уголков предприятия сюда стекались представители цеховых коллективов - как промышленной площадки, так и офисов, чтобы принять участие в спортивном «флешмобе» - производственной гимнастике. Впрочем, чтобы позаниматься, размять мышцы, химикам обычно нет нужды куда-то идти: ровно два раза в день из динамиков заводского радио звучат позывные, заслышав которые люди встают на зарядку. В этот раз производственная гимнастика была не совсем обычной: заводчане привычно размялись не только для себя, но и в качестве передачи передового опыта: устроили показательную зарядку в рамках конкурса Федерации профсоюзов Самарской области «Спорт - норма жизни».

Зарядка для будущих мам и чемпионов

Место выбрали удачное: в холле заводоуправления вдоль стены стоят витрины с кубками и дипломами - достижениями активной рабочей молодежи. Эта выставка отлично подбадривает и мотивирует собравшихся «физкультурников» так же, как и Доска почета, в ее роли выступает большая плазменная панель, на которой кадры меняют друг друга, представляя на всеобщее обозрение портреты ударников труда с описанием их производственных подвигов. На сборную зарядку химики оделись как команда - в корпоративные футболки, где кроме логотипа и названия предприятия крупными буквами выведен слоган, популярный в последние месяцы: «СИЛА В ПРАВДЕ». Этим заводчане подчеркнули, что поддерживают политику предприятия и готовы отстаивать его интересы, если понадобится. Едва зазвучала музыка, дисциплинированные химики встали на свои места. Следуя руководству инструктора, заняли исходную позицию: ноги - врозь, руки - вперед. И… начали! Оказывается, в современной производственной гимнастике, помимо разных наклонов и приседаний, целый комплекс упражнений посвящен работе кистей и плеч - в XXI веке именно они устают больше всего. Казалось бы, что может быть проще - двигать мышкой по столу, нажимать на кнопки программного оборудования? Не лопатой же махать! А вот поди ж ты - устают пальцы, затекают плечи, а там и до остеохондроза рукой подать, если без зарядки обходиться.

- Мы никогда не пропускаем производственную гимнастику - встать из-за стола и размяться - очень полезно, особенно для меня, - улыбается менеджер проектов по охране труда, будущая мама Людмила Файзалиева. - Очень приятно с коллегами позаниматься, отвлечься на 10 - 15 минут от рутинных дел, чтобы приступить к ним уже с новыми силами. И еще это объединяет!

А вот слесарю-ремонтнику цеха №23 Александру Ертыбашеву, который трудится на заводе восемь лет, зарядка нужна не настолько остро - он и так занимается спортом каждый день. В нерабочее время мастер спорта, неоднократный чемпион Самарской области, ПФО и России по таэквондо является тренером-преподавателем.

- После работы каждый день еду тренировать детей и взрослых - выходной у меня только в воскресенье, - улыбается Александр. - А для моих коллег, ведущих не столько спортивный образ жизни, производственная гимнастика - хорошее решение: физкультура укрепляет здоровье и повышает настроение.

Зарядка улучшает не только самочувствие, но и настроение.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Со спортом на «ты»

Между тем, спортом занимаются многие химики, и это не только разминка посреди рабочего дня. На предприятии есть свои команды по хоккею, баскетболу, волейболу, футболу. Здесь проходят регулярные заводские соревнования по разным видам спорта, начиная от дартса и шахмат и заканчивая кроссами, лыжными гонками, перетягиванием каната. Характер у турниров не разовый, это устоявшиеся чемпионаты. Уровень их подготовки высок - соревнования по шахматам, например, включили в отраслевую спартакиаду химиков региона. Недавно, при организационном участии тоазовцев, в Тольятти прошла спартакиада, приуроченная к 100-летию Росхимпрофсоюза, куда съехались 200 представителей из 5 регионов России.

- Спорту на нашем предприятии уделяется огромное внимание, - рассказал заместитель председателя профсоюзной организации ПАО «Тольяттиазот» Дмитрий Назин. - Спорт - это дисциплина, умение работать в команде, здоровье коллектива, а значит, меньше больничных листов. Мы поддерживаем начинания наших спортсменов, в том числе личные, - в нашем коллективе работают чемпионы многих престижных турниров даже мирового уровня. Чтобы сотрудники могли активно заниматься спортом, завод арендует для тренировок футбольные поля, хоккейные корты, площадки для соревнований - в воскресенье, например, пройдет соревнование по теннису среди работников «Тольяттиазота».

Но турниры - это одно, а ежедневная разминка - совсем другое. Здесь главное не победа, а здоровье - хорошее самочувствие и настроение в течение трудового дня.

- Производственная гимнастика на ТОАЗе внедрена с 2018 года по инициативе Совета молодежи, - отметила заместитель директора по управлению персоналом Наталья Денисова. - Предложение было поддержано руководством, и с тех пор два раза в день зарядка проводится во всех структурных подразделениях предприятия. В этом году «Тольяттиазот» отметил свой 40-летний юбилей, так что история борьбы за здоровый образ жизни у нас внушительная. Надеемся, что большой спортивный опыт в конкурсе региональной Федерации профсоюзов «Спорт - норма жизни» поможет нам победить!