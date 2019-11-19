Культуру и спорт - в каждое село

Тренируйтесь на здоровье!

Для любителей спорта Челно-Вершинского района дата 15 ноября стала настоящим праздником. Именно в этот день селу был сделан отличный подарок - свои двери открыл новый физкультурно-спортивный центр, построенный в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Со знаменательным событием сельчан поздравила заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

- Открытие любого социального объекта - это праздник. А открытие спортивного центра - это праздник вдвойне, - уверена Галина Дорохова. - Ведь занятия спортом позволяют каждому из сельчан повысить здоровье и настроение, укрепить организм и реализовать себя. Уверена, что все жители села с удовольствием будут приходить на эту площадку, пользоваться залами, играть в футбол, заниматься на тренажерах. А для спортсменов района открытие нового центра позволит повысить качество подготовки к соревнованиям и достигнуть самых амбициозных целей.

Глава Челно-Вершинского района Валерий Князькин в свою очередь поблагодарил правительство Самарской области и

ООО «РИТЭК» (дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»), благодаря которым у района появились новые возможности для привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом.

- Здание было построено в очень сжатые сроки, управились за год, - отметил он. - Для Челно-Вершин возведение спортивного комплекса имеет особенное значение - спорт у нас очень популярен, а новое здание, в котором созданы все условия для комфортных тренировок, позволит привлекать к здоровому образу жизни еще больше молодежи.

Открытие спортивного центра стало важным событием для Челно-Вершин. Фото: ООО «РИТЭК».

До медалей рукой подать

Новый физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) разместился рядом с популярным у сельчан стадионом «Колос», где регулярно занимаются сотни детей и взрослых. Особенно востребованы в районе футбол, тяжелая атлетика и городошный спорт, а также настольный теннис. В новом здании ФСК есть универсальный игровой спортзал 40х22 м, где сельчане смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол. А на втором этаже расположились тренажерный зал и залы для аэробики, фитнеса и йоги. Кроме того, раз в неделю в спорткомплексе будут проходить тренировки по лыжному спорту и биатлону.

- У нас очень спортивный район, наша команда в областной спартакиаде стабильно входит в восьмерку сильнейших, - рассказывает директор ФСК «Колос» Сергей Чумаков. - До недавнего времени спортсменам приходилось заниматься на открытом стадионе, а также в школьных спортзалах и зале районного Дома культуры. Поэтому, конечно, открытия нового спортцентра ждали и взрослые, и дети. Сейчас у нас здесь теплое помещение, в котором есть горячая и холодная вода и которое соответствует всем требованиям для проведения областных соревнований. Мы уже подали заявку на включение в соответствующий реестр. Это позволит поднять развитие спорта в районе на новый уровень.

Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Россия» в Кошках стал настоящим центром творческой жизни сельчан. Фото: ООО «РИТЭК».

Тепло для творчества

А жители села Каменный Брод Челно-Вершинского района предвкушают серьезное развитие культурной жизни села. Благодаря соглашению между облправительством и ПАО «ЛУКОЙЛ» они получили в подарок новый Дом культуры. Точнее, ДК в селе, конечно, был. Но возраст здания давно перевалил за полсотни лет, здесь текли потолки, совсем обветшали стены, а из окон дули сквозняки. Понятно, что в таких условиях культурная жизнь была не слишком-то комфортной. Но в этом году ситуация изменилась.

- В здании был проведен капитальный ремонт, - рассказывает директор МАУ «Центр культурного развития» Челно-Вершинского района Наталья Сидорова. - Строители полностью поменяли все окна и двери, кровлю, перестелили полы, положили линолеум, оштукатурили стены, застеклили большой открытый балкон на втором этаже, где расположена библиотека, привели в порядок фасад здания.

В концертном зале на 150 мест заменили сцену и кресла. А еще в здании наконец-то появился теплый туалет - до этого удобства находились на улице. Так что теперь сельчане получили комфортные условия для занятий творчеством. А творить здесь любят - Дом культуры, без преувеличения, служит главным центром притяжения для всех 700 жителей села. Здесь работают кружки для детей, один из лучших в районе вокальный ансамбль «Веретенце» и детская хореографическая группа «Конфетти».

- Мы давно хотели организовать в ДК центр семейного досуга, и теперь, после ремонта, наконец-то получили такую возможность, - говорит Наталья Сидорова.

Дом культуры в селе Каменный Брод знаменит на весь район своим вокальным ансамблем «Веретенце». Фото: ООО «РИТЭК».

Центр сельской жизни

В селе Кошки благодаря помощи ПАО «ЛУКОЙЛ» в сентябре открыл двери межпоселенческий культурно-досуговый центр «Россия». Ленточку торжественно перерезали и.о. министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин и вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев. Тематические вечера и театрализованные праздники, концерты художественной самодеятельности и многочисленные кружки - новое культурное пространство стало настоящим центром творческой жизни села. Благодаря помощи нефтяников и областного бюджета здесь заменили все внутренние коммуникации и инженерные системы, полностью обновили внешний вид здания, отремонтировали актовый зал, холлы и учебные аудитории, модернизировали систему пожаротушения и вентиляционный узел.

Впрочем, перечисленные социально значимые проекты, реализованные совместными усилиями власти и бизнеса, для ПАО «ЛУКОЙЛ» не исключение, а доброе правило, одно из приоритетных направлений деятельности. Так, например, в 2016 году заработал многофункциональный комплекс «Победа» с ледовой ареной и универсальным игровым залом в Кошках, а в 2017-м - спортивно-оздоровительный комплекс «Ника» в селе Большая Глушица.

С 2015 г. компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области, поддерживает инициативы местных организаций, помогая тем самым в решении актуальных социальных проблем. Помимо адресного финансирования отдельных объектов, ЛУКОЙЛ проводит в Самарской области благотворительный конкурс социальных и культурных проектов. В этом году он прошел в юбилейный пятый раз.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай НИКОЛАЕВ, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК»:

- Общество оценивает бизнес по той политике, которую он проводит по отношению к своим сотрудникам, городам, где они ведут свою работу, и экологии, которую все мы обязаны беречь. ЛУКОЙЛ - ответственная компания, которая зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации социальных и бизнес-проектов.