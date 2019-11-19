«Нова» впервые сделает проход на матчи платным. Все деньги от продажи билетов пойдут на помощь детям

Волейбольный клуб «Нова», который последние сезоны проводит домашние матчи в «МТЛ Арене» в Самаре, решился на радикальный шаг. Клуб впервые в своей истории сделал проход на игры платным.

Исторический шаг

До этого сезона посмотреть на матчи «Новы» - что в Самаре, что в Новокуйбышевске – можно было бесплатно. Теперь за то, чтобы посмотреть волейбол в Самаре, придется заплатить. Билеты на игры с «Белогорьем», «Уралом», «Газпромом-Югрой», «Енисеем» и «АСК» обойдутся в 100-150 рублей, а на игры с лидерами чемпионата казанским и петербургским «Зенитами», московским «Динамо» и «Факелом» из Нового Уренгоя – в 150-200 рублей.

Купить билеты можно в кассах города и онлайн, в том числе на официальном сайте «Новы».

Ближайший домашний матч «Нова» сыграет 23 ноября против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Фото: ВК «Динамо» (Москва).

В клубе предусмотрели и скидки на билеты. Их предоставляют ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России, пенсионерам и детям.

- Ветеранам Великой Отечественной войны и Героям России билеты на все категории матчей предоставляется бесплатно, - рассказали в пресс-службе «Новы». - Для пенсионеров, билеты на все категории матчей в желтый сектор будут стоить 50 рублей. Для детей с 6 до 14 лет приобретаются детские билеты стоимостью 50 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно, без предоставления места. Организованным группам детей из спортивных и общеобразовательных школ предоставляется возможность бесплатного прохода на матч на дополнительную трибуну при оформлении заявки за 3 дня до мероприятия. Заявки направлять на электронную почту: novavolley@mail.ru .

Может пострадать посещаемость

«Нова» не единственный клуб в Самаре, на матчи которого можно было попасть бесплатно. Баскетбольная «Самара» и мини-футбольное «Динамо» не берут денег за билеты. Такое решение вполне оправдано – «МТЛ Арена» вмещает чуть больше 2000 человек. При этом аншлаги случаются не так часто, так что сколько-то значительную сумму заработать на этом не получится. Об этом, кстати, на одной из встреч с журналистами говорил президент БК «Самара» Камо Погосян. По его словам, лучше сделать проход на матчи бесплатным, чем потерять львиную долю болельщиков и заработать на этом незначительную сумму, которая по сравнению с бюджетом команды и ее тратами – капля в море.

При этом то, что именно «Нова» сделала платные билеты, вполне оправдано. В последние годы волейбол был вторым по посещаемости видом спорта в Самаре. После футбола, конечно. В среднем «МТЛ Арена», по данным клуба, заполняется на 70-80%.

А на встречи против казанского «Зенита» (многократного победителя чемпионата России и Лиги чемпионов) очереди любители волейбола занимали с полудня. Даже зимой.

Выступления «Новы» в этом сезоне пока не радуют. Команда не выиграла ни одной партии в четырех матчах. Фото: ВК «Динамо» Ленобласть.

Однако билеты – это не решение «Новы», а указание сверху.

- В этом сезоне администрация клуба приняла решение о введении пилотного проекта по коммерческой реализации билетов на домашние игры команды. Это обусловлено, в первую очередь, политикой Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), которая направлена на маркетинговое развитие, формирование базы данных болельщиков и, как следствие, более тесное взаимодействие с болельщиками в преддверии чемпионата мира по волейболу, который впервые пройдет в России в 2022 году, является одной из составляющих маркетинговой политики, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в «Нове».

Кроме того, в клубе и ВФВ хотят сформировать у зрителей стереотип, что любое спортивное мероприятие – это развлечение, которое должно пройти на высоком уровне в плане организации.

Однако из-за решения продавать билеты может пострадать посещаемость «Новы». Клуб в этом сезоне показывает не лучшие результаты – четыре матчи и четыре поражения 0:3. Итог закономерный – последнее место с нулем очков.

Понятно, что посещаемость и так страдает из-за результатов. А если за не самую выдающуюся игру придется платить, в «МТЛ Арене» будет не так много народа.

Тем более, в Самаре волейбол сдает позиции под напором баскетбола. «Самара» в последние годы лидер Суперлиги с претензиями на Единую лигу ВТБ, в прошлом сезоне «горожане» наконец стали чемпионами.

В городе сильные традиции баскетбола, а в памяти болельщиков свежи воспоминания о «Красных Крыльях». Так что аудитория может постепенно перетечь из волейбола в баскетбол, тем более, если пойдут разговоры о принятии «Самары» в Единую лигу ВТБ.

Все деньги, которые клуб получит от продажи билетов, пойдут на благотворительность. Фото: ВК «Локомотив» (Новосибирск).

Деньги отправят детям

Сами болельщики, кстати, приняли новость о платном проходе на игры вполне спокойно. Все из-за того, что «Нова» не собирается зарабатывать на продаже билетов. Деньги пойдут на благотворительность.

По сути, «Нова» поступила оптимально. Те деньги, которые клуб получит от продажи билетов, не сильно ему помогут, зато помогут детям, которые в них нуждаются.

- Руководство приняло решение передать средства, полученные от реализации билетов, на благотворительные цели. Это будет адресная помощь детям. Сейчас вопрос находится на стадии проработки, - рассказали корреспонденту сайта samara.kp.ru в «Нове».

О том, куда идут деньги после продажи билетов, будут рассказывать на официальном сайте клуба и в соцсетях.

Ближайший домашний матч «Нова» сыграет 23 ноября. В «МТЛ Арене» команда из Самарской области примет петербургский «Зенит».