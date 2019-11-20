Мусор: спасти и обезвредить

ВЫВОЗЯТ МНОГО, СОРТИРУЮТ МАЛО

15 ноября отмечался Международный день вторичной переработки. Проблема накопления отходов для Самары, как и для всего остального мира, стоит особенно остро. Неудивительно, что с этого года вопросам экологии в нашей стране уделяется особенное внимание. В Самаре работа по сбору, транспортировке и утилизации отходов легла на плечи регионального оператора по обращению с ТКО - компанию «ЭкоСтройРесурс». На сегодняшний день у регоператора заключены договоры с 12 полигонами по захоронению отходов, в регионе работают четыре мусороперерабатывающих комплекса: два - в Тольятти, один - в Сызрани и один - в Новокуйбышевске. За три квартала 2019 года в области было собрано и вывезено 866 тысяч тонн отходов. Из них на сортировку отправилось всего 204 тысячи тонн мусора, из которых было извлечено около 20 тысяч тонн вторсырья. Все остальное направили на свалку.

- По нацпроекту «Экология» мы планируем в ближайшие 3 - 4 года увеличить количество мусоросортировочных станций и построить три экотехнопарка: в Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. По первому из них уже заключен инвестиционный меморандум и начались строительные работы, - рассказала заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области, руководитель департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами Наталья Ржевская.

Заместитель директора, руководитель экологического управления компании «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко отметила, что сегодня у регоператора есть четкое понимание того, сколько отходов образуется в регионе и как выстраивать логистику для их эффективного вывоза. Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется на регулярной основе

- В данный момент извлечение полезных фракций и переработка вторсырья законодательно не регулируются, а сама эта сфера является нетарифицированной. Региональный оператор ждет соответствующие поправки в законодательство, благодаря которым у нас будет четкое понимание состава и объема утильных фракций. Это понимание позволит дать ответ на вопрос о том, какие обрабатывающие и перерабатывающие предприятия необходимо строить на территории Самарской области и какой мощности они должны быть, - пояснила Екатерина Луценко.

Она рассказала, что сегодня в Новокуйбышевске на 74 контейнерных площадках проводится эксперимент по раздельному сбору отходов, и у многих жителей возникает резонный вопрос: зачем им это делать и куда идет вчерашний мусор после переработки.

- Перерабатывающих предприятий на территории региона сейчас не хватает. Решение этой проблемы - в строительстве экотехнопарков, которые сочетают в себе процессы как глубокой сортировки отходов, так и переработки, - уверена Екатерина Луценко.

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина рассказала, что по существующим санитарным правилам все контейнерные площадки должны проходить санитарно-эпидемиологическую оценку и для них должна быть установлена защитная зона. Кроме того, на одной площадке должно быть не больше пяти контейнеров. Однако сейчас готовятся новые СанПиНы, по которым при организации раздельного сбора мусора ограничения по охранной зоне и количеству контейнеров на площадке снимаются.

В пресс-центре «Комсомолки» эксперты выяснили, что мешает раздельному сбору мусора в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАГОТОВИТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ

Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губдумы Денис Волков отметил, что существующие мощности сегодня позволяют извлекать на переработку только 10% отходов.

- Экотехнопарки при смешанном сборе мусора дадут еще 20 - 25% переработки, не больше, - считает Денис Волков. - Дело в том, что если весь мусор собирается вместе, то около 50 - 60% бумаги и картона извлечь просто невозможно, они намокают, пачкаются и в результате безнадежно портятся.

Кроме того, депутат обратил внимание, что сегодня в Самарской области перерабатываются не все виды вторсырья. Например, здесь могут получить вторую жизнь ПЭТ- бутылки, резина и частично макулатура, а вот, например, стекло приходится отправлять за пределы региона.

Директор ООО «Втормаркет» Рузиль Бурангулов рассказал, что его предприятие занимается приемом, заготовкой и частичной переработкой вторсырья.

- Все мусоросортировочные станции - заложники своего сырья. При смешанном сборе сырье часто извлекается такого качества, мокрое, жирное, грязное, что его дальнейшая переработка попросту невозможна. Чтобы все отмыть и переработать, нужно специальное дорогостоящее оборудование, - говорит Рузиль Бурангулов. - Поэтому так важно внедрение раздельного сбора. Сейчас население это понимает, и с ним работать часто даже проще, чем с юрлицами. Но, чтобы принимать, например макулатуру, нужны пункты приема в удобных для горожан местах, а не в промзоне. Недавно мы открыли такой пункт на ул. Мориса Тореза, он может принимать до 20 тонн макулатуры. До этого у нас работал пункт на ул. Арцыбушевской, который принимал до 50 тонн. Готовы открыть еще два, но пока сложно найти место, хотя для пивнушек и гаражей его почемуто хватает.

Еще одна немаловажная проблема, по мнению Рузиля Бурангулова, - это отсутствие широкого рынка потребления вторсырья.

- Сегодня вторичные фракции в производстве используют только 3 - 4 предприятия Самарской области. В результате те гранулы из вторичного пластика, например, которые мы производим, мы вынуждены продавать в другие регионы, - рассказывает Рузиль Бурангулов. - Чтобы раздельный сбор и вторичная переработка давали реальный эффект, нужно работать на увеличение количества предприятий, использующих вторсырье для производства.

Наталья Ржевская сообщила, что для этого на федеральном уровне сейчас готовится законопроект о вовлечении утильных фракций во вторичный оборот.

МАКУЛАТУРУ И ПЕНОПЛАСТ СПАСУТ ОТ СВАЛКИ

Одно из самарских предприятий, которое активно использует вторсырье для нужд собственного производства, - это завод «Мягкая кровля». Здесь ежемесячно утилизируют около пяти тысяч тонн макулатуры, из которых около 15% поступает из соседних областей: Оренбургской, Ульяновской, Республик Татарстан и Марий Эл, а все остальное сдают самарские заготовители (поставщики макулатуры). Директор по логистике АО «Мягкая кровля» Наталья Маринова отметила, что завод «Мягкая кровля» принимает в качестве макулатуры как промышленные бумажные отходы, например картон любых марок, кроме электротехнического и обувного, так и газеты, книги, журналы, архив. Правда, минимальный объем приемки - от 500 килограммов, столько помещается в грузовую «газель». А еще на предприятии принимают для вторичной переработки всевозможную упаковку и изделия из пенопласта, например коробки из-под оргтехники.

- Качество вторсырья, которое нам поступает, во многом зависит от организации труда на тех предприятиях, которые его собирают, - отмечает Наталья Маринова. - Очень часто оно сильно отличается. В частности, у нас в Самарской области есть предприятия, на которых отбор ТКО на переработку происходит очень четко, вторсырье поступает приемлемого качества. Но, к сожалению, есть пока и те, кто сдает макулатуру на утилизацию чисто формально, не заботясь о том, какого качества их вторсырье и будет ли оно должным образом переработано. Поэтому идеи раздельного сбора отходов важно внедрять не только среди населения, но и на промышленных предприятиях.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Все участники круглого стола были единодушны - пока жители города не будут готовы сортировать свои отходы, говорить о полноценной вторичной переработке мусора нельзя. По опросам ВЦИОМ в целом по стране 87% населения пока не готовы к раздельному сбору отходов. Однако, например, самарский опыт проекта «Вторсырье на благотворительность» свидетельствует о том, что неравнодушных к вопросам экологии горожан становится все больше. Как рассказал руководитель проекта Александр Кудашев, если два года назад на ежемесячные акции по сбору пластика, стекла, макулатуры приходили 20 - 30 человек, а сама акция проходила в одной точке города, то сегодня в городе каждую первую субботу месяца работают пять таких точек, через которые проходят более тысячи человек. За два года волонтеры собрали более 19 тонн макулатуры, 4 тонны пластика, 3 тонны металла и 15 тонн стекла. Они отправились на переработку, а вырученные средства были перечислены благотворительным организациям.

Самарские эковолонтеры предложили свои варианты, как дать вторую жизнь отходам. Например, основатели проекта «Вновь» Максим Бакшев и Василиса Байрамкулова запустили производство ремней из использованных велосипедных шин и украшений из скейтбордов и других деревянных изделий.

Координатор проекта «БлагоСТОК Моль» Мария Мухоркина рассказала о том, что проект готов принимать у самарцев ненужную одежду.

- Частично она будет реализована через секонд-хэнд, а вырученные деньги пойдут на благотворительность. Частично - передана нуждающимся. А непригодная одежда отправится на утилизацию, - рассказала она.

А координатор волонтеров проекта «Вторсырье на благотворительность» Ксения Воробьева предложила реализовать в Самаре проект передвижных дворовых модулей для мусора - специальных передвижных контейнеров для раздельного сбора отходов.

- По нашим расчетам, за неделю двор может собирать до 1,5 тысячи тонн отходов, за которые можно получить 5,5 тысячи рублей. Если эти деньги будут поступать на специальный счет двора, то потом жители смогут на эти деньги купить, например лавочку, или обустроить клумбу, - отметила Ксения Воробьева.

Подводя итог круглого стола, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды и экологической безопасности Борис Ардалин отметил, что сегодня и обществу, и органам власти необходимо активизировать работу по корректировке законодательства по обращению с отходами, а также усилить просветительскую работу среди населения, в том числе среди школьников.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В студии "Радио Комсомольская правда — Самара" заместитель директора-руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Екатерина Луценко

Заместитель директора-руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Екатерина Луценко

Нужно ли сортировать мусор и как его перерабатывают в Самарской области? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужно ли сортировать мусор и как его перерабатывают в Самарской области?

В студии "Радио Комсомольская правда — Самара" заместитель директора-руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО Екатерина Луценко (далее)