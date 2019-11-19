Самара получила восемь наград Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»

Лучшие туристические проекты со всей страны и несколько зарубежных в минувшие выходные можно было увидеть в Самаре. Наш город принимал финал VIII Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2019».

Лучшие встретились в Самаре

Этот престижный конкурс проводится с 2012 года, за это время он превратился в очень важную профессиональную, экспертную, информационную и коммуникационную площадку для обмена опытом в сфере развития событийного туризма. В этом году за право называться лучшим туристическим событием сражались 683 проект из 72 регионов страны. Лишь 262 из них были приглашены в Самару для участия в финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2019 года.

- Это знаковое мероприятие не только для России, премия в «Russian Event Awards - 2019» раздвигает границы. В этом году в конкурсе участвует два зарубежных проекта: из Белоруссии и Латвии. Думаю, каждый год количество участников и качество проектов будет расти, - сказал в приветственной речи заместитель главы Самары - руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. - Для нас очень почетно, что награждение победителей проходит в нашем городе. Важно чтобы эта премия развивалась, и мы каждый год все больше двигались в сторону развития туристического потенциала России.

В этом году организаторами общенационального финала премии выступают департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары и ФРОС Region PR. Самару на конкурсе представляли 10 проектов.

Основатель премии «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов отметил высокий уровень организации и сравнил Самару с космодромом, с которого стартуют лучшие туристические проекты.

- Самара - это космос. Все эти дни я слышу восторженные отклики участников и экспертов премии о вашем городе. Все участники церемонии в восторге от самарской набережной, от музеев. Я рад, что именно в этом городе, с «космодрома Самара» премия выходит на новый виток развития отечественного событийного туризма. В будущем году она будет иметь статус международной, - отметил Геннадий Шаталов.

У Самарской области восемь наград

Самарские проекты уже получали престижные награды Национальной премии «Russian Event Awards - 2019». Так, в 2018 году Самару представляли семь проектов. В итоге Самарская набережная получила гран-при и стала лучшей площадкой в России для проведения туристического события. Также гран-при взял проект «Модерн в облаках», он победил в номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященная ЧМ». Награду получил руководитель проекта, самарский архитектор Дмитрий Храмов. Специальный диплом получил лучший проект молодёжного события - форум ПФО «iВолга-2018».

Без наград не обошлось и в этом году. Сразу восемь региональных проектов были отмечены экспертным жюри премии «Russian Event Awards - 2019».

Всероссийский фестиваль «Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова» занял 1 место в номинации «Лучшая идея туристическое события». Провести в Самаре фестиваль «Вкус комедии» придумали сотрудники уникального музея Эльдара Рязанова. Они предложили провести лектории о современном кино и создать импровизированные съемочные площадки. Специально для участников фестиваля кондитеры разрабатывают конфеты «Вкус комедии», а в ресторанах недалеко от музея Эльдара Рязанова гости смогут оценить «кино-блюда», которые упоминались в фильмах легендарного режиссера.

Лыжный марафон «Сокольи горы - 2019» занял 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В 2019 году в марафоне приняли участие почти 600 спортсменов из 140 городов России и трех стран.

- Когда мы организовали этот марафон, а это было 6 лет назад, мы даже не знали, что есть такие премии. Мы просто хотели сделать что-то хорошее для своего города, развить спорт, - держа в руках диплом, рассказывает соорганизатор лыжного марафона «Сокольи горы» Алексей Жирухин. - На конкурс мы попали случайно. Когда делаешь свое дело хорошо, с душой и во благо общества, то награды приходят сами собой. Мы очень рады! Считаем, что все проекты, что были представлены здесь - хорошие, а люди, реализующие их, делают хорошее дело для своих регионов и для всей страны.

Марафон "Соколье горы" получил награду

В 2020 году в серии «Сокольи горы» планируется восемь мероприятий, среди них лыжные забеги, в том числе ночной, веломарафон и легкоатлетический забег.

В номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное году театра» второе место занял 15-ый фестиваль цветов «Цветущая Самара». Это красочное событие, пожалуй, помнят почти все жители города. В этом году цветочный карнавал был посвящен Году театра и истории Струковского сада. В фестивале приняли участие порядка 50 тысяч человек из 40 городов России.

Молодежный форум ПФО «iВолга 2.0» занял второе место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Фестиваль «Седьмая симфония» финишировал на третьем месте в номинации «Лучшее культурное событие». Фестиваль был посвящен творчеству великого композитора Дмитрия Шостаковича. На концертных площадках города выступали солисты Большого театра.

В номинации «Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события» третье место занял проект «Кошка - хвост трубой». Это пятиметровый арт-объект был создан во время форума ПФО «iВолга 2.0». Композиция символизирует новые энергоэффективные технологии, планируется, что объект будет установлен в Самаре.

Еще одну награду Самарской области принес межрегиональный специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур притяжения 2019». В номинации «Лучшее туристическое MICE событие» форум занял третье место.

В номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» гран-при премии завоевал Lotte Hotel Samara.

Специальным дипломом «За креативность в продвижении территории» жюри отметили сызранский гастрономический фестиваль «Рыба-Раки».

- Конкуренция очень высокая. Городов и регионов много. Особенно тяжелые номинации - спорт и культура, здесь все представленные проекты знаковые, они привлекают туристов. Получается, что мы соревновались с лучшими. Отстаивать честь Самары в такой конкуренции очень престижно, - уверена заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович. - В этом году вырос уровень заявок, появились другие номинации. Мы приложили максимуму сил, чтобы все получилось. Нам было вдвойне сложнее. Наша задача, как организаторов, была в том, чтобы сделать все, чтобы участники и эксперты оставались довольны нашим гордом. Поэтому приходилось не только участвовать в соревновании, но и следить за тем, чтобы все прошло на высшем уровне.

В следующем году финал Национальной премии «Russian Event Awards» пройдет 16-17 ноября в Екатеринбурге.