Сызранский НПЗ приступил к реализации программы по раздельному сбору мусора

О том, что планету надо спасать, в последние годы говорят уже во весь голос, и не только зеленые. Развитие цивилизации принесло нашему общему дому не красоту и порядок, как следовало ожидать, а горы отходов, от которых природа самостоятельно не в силах избавиться. Вопреки известной поговорке настало время выносить сор из избы. А если не выносить, то хотя бы перерабатывать.

Без бумажки ты… экоответственный человек!

Одним из пионеров в деле раздельного сбора мусора в Сызрани среди промышленных предприятий стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК «Роснефть»), и это не удивительно: здесь привыкли рационально относиться к любым ресурсам. А что такое мусор? Это отходы, большая часть которых подлежит вторичной переработке. При таком подходе можно поразить сразу две цели: остановить загрязнение планеты и сэкономить ценное природное сырье, используя его второй раз. Макулатура, стеклянная тара, металлолом, некоторые виды пластика - все это можно переработать и снова пустить в дело, не опустошая леса и недра.

Специальные контейнеры для макулатуры и пластика установлены во всех подразделениях завода.

Кроме того, на предприятии действует программа «Ноль бумаг»: чтобы снизить до минимума использование бумаги, здесь внедрена система электронного документооборота. Экономится при этом и время сотрудников - не нужно бегать с документами по этажам. А если уж непременно нужно что-то распечатать - в ход идут черновики. Только когда лист бумаги отслужил на все сто, его отправляют в специальный контейнер.

Первые тонны макулатуры и пластика, собранные заводчанами за несколько месяцев реализации программы, уже отправились на вторичную переработку. Вырученные средства завод не спешит расходовать: в перспективе коллектив собирается купить на эти деньги саженцы для озеленения улиц Сызрани.

Контейнеры для раздельного сбора отходов стоят не только на территории завода, но и на автостоянке предприятия. Наиболее сознательные, пользуясь этим, даже приносят пустые пластиковые бутылки из дома - в Сызрани пока нечасто встретишь ящики для пластика, а выбрасывать их «в общий котел» уже рука не поднимается. Причина этого - экологическое воспитание, которое активно ведется на предприятии. Персонал информируется о важности процесса раздельного сбора мусора и возможностях вторичной переработки с помощью инфографики в заводской многотиражке, специалисты-экологи разработали детальную памятку для коллектива - какие именно отходы подлежат сбору и как правильно их сортировать. Так как это дело для большинства сотрудников новое, на начальном этапе разъяснительной работе уделяется повышенное внимание.

Опасный мусор под контролем

На предприятии раздельно собирают не только макулатуру и пластик. Предусмотрены отдельные контейнеры для сбора крышек и их отрывных поясков от пластиковых бутылок. Эти детали сильно мешают переработке ПЭТ-бутылки, поскольку сделаны из разнородных материалов. Средства, вырученные от сдачи крышек, пойдут на благоустройство общественных территорий Сызрани в рамках проекта «СОдействие». Есть на заводе и специальные контейнеры для «опасного» мусора - отработанных батареек. Их заводчане тоже могут принести из дома, чтобы быть уверенными в правильной утилизации.

- У нас в семье заведено несколько специальных пакетов для пластиковых бутылок, крышечек и батареек, - рассказала ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ Вера Терехова. - Когда накапливается достаточное количество, увожу их на работу - около дома таких контейнеров пока нет, а личная потребность не навредить природе уже имеется. Надеюсь, когда-нибудь такой порядок сбора мусора станет общепризнанным.

Конечно, в сфере внимания заводчан не только бытовой мусор. Все отходы, образовавшиеся в ходе производственной деятельности (отработанные масла, изоляция, лампы и т.д.), Сызранский НПЗ направляет в установленном порядке на обезвреживание и утилизацию. Данный вид деятельности на предприятии осуществляется на основании всей необходимой нормативно-разрешительной документации в строгом соответствии с российским законодательством.

Экологическая работа ведется на постоянной основе и не «для галочки», именно поэтому СНПЗ не раз становился призером регионального конкурса «ЭкоЛидер» и победителем смотра «Лидер природоохранной деятельности в России».