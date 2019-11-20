Навстречу собственному делу. Шаг первый - регистрация бизнеса

Как? Расскажем в новой рубрике, подготовленной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

За последние годы процедура оформления ИП значительно упростилась: сдать документы и заявление можно без изнурительных разъездов по инстанциям. И даже проще — не выходя из дома или офиса – в сети Интернет.

Один из вариантов — обратиться непосредственно в налоговую службу. Для этого необходимо прийти с паспортом в отделение ФНС по месту прописки, заполнить заявление о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя (форма №Р21001) и оплатить госпошлину в 800 рублей. Об успешной регистрации ИП или об отказе вам сообщат уже через три дня. Получить ответ можно в отделении ФНС или по почте.

Другой способ зарегистрировать ИП — обратиться в ближайший МФЦ. Можно записаться предварительно и прийти в удобный день и час. Заявление на госрегистрацию можно заполнить на месте. Плановую дату оказания услуги сразу после проверки документов подскажет регистратор. Еще одно преимущество обращения в МФЦ — возможность сэкономить. С 2019 года при подаче документов на регистрацию ИП через МФЦ пошлина не взымается.

Платить не придется и в случае оформления бизнеса на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Чтобы пройти эту процедуру онлайн, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте и получить электронную подпись. Решение о предоставлении статуса ИП придет в личный кабинет не позднее, чем через 14 дней.

Врез: Кстати, направить документы в налоговую потенциальный бизнесмен также может по почте (заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения) или онлайн — на сайте www.nalog.ru.

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