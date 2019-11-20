2019-11-20T16:58:23+03:00
Экономика

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Электронный аукцион 17 декабря 2019 года Лоту №1 (РАД-183646) перенесен на 28 ноября 2019 года
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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 17.12.2019с 11.00 (мск) на 28.11.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-183646):

Лот 1:Часть Центрального отделения №4257 Сбербанка России, кадастровый номер 63:09:0301143:590, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадью 3 222,8 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д.87. В аренду передается часть здания площадью 1928,4 кв.м., а именно:

- нежилые помещения, расположенные в подвале (-1-ом этаже), общей площадью 422,6 кв.м., номера на поэтажном плане: №№ 1,3,4,7-10,21-23,27-33,40а;

- нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже, площадью 34,7 кв.м., номер на поэтажном плане: № 29;

- нежилые помещения, расположенные на 2-ом этаже, общей площадью 918,3 кв.м., номера на поэтажном плане: №№ 1-10,12-14,17-44;

- нежилые помещения, расположенные на 3-ем этаже, общей площадью 552,8 кв.м., номера на поэтажном плане: №№ 1-32.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 441 287 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 297 053 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 441 287 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 14 423 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 28 846 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 28 ноября 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 18.09.2019 по 27.11.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26.11.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 27.11.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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