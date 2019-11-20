«Я боюсь возвращаться домой»: бывшая учительница из Уфы полтора месяца скиталась по Самарской области

Холодным вечером 14 ноября в столярную мастерскую в Самаре забрела странная бабушка. Одетая легко, явно не по погоде, без сумки и каких-либо вещей, она рассказала хозяину мастерской Александру, что идет то ли из Иванова, то ли из Уфы ни много ни мало – в Узбекистан.

- Бабушка зашла погреться, мы напоили ее чаем, разговорились, дали место прилечь отдохнуть. Ни денег, ни документов у нее не было, и мы поняли, что отправить ее на улицу мы просто не можем – замерзнет ведь! – рассказывает Александр. – Связались с поисковым отрядом «Лиза Алерт», сбросили им фотографию женщины, и к счастью, ее опознали.

Оказалось, что бабушка скитается по Самарской области уже как минимум полтора месяца.

- 30 сентября в десятом часу вечера в группе взаимопомощи Сергиевского района появилась информация о бабушке без документов и вещей, которая стоит на трассе М-5, - рассказывает местная жительница Вероника. - Я поехала за ней и забрала к себе домой – не оставлять же человека на улице!

Бабушка назвалась Алевтиной Букиной и рассказала Веронике, что якобы жила в Ивановской области, ухаживала там за больной женщиной. А когда та умерла, решила отправиться в Екатеринбургскую область.

- Когда ее спрашивали про семью, она сразу начинала уходить от ответа или нести откровенную чушь. Говорила, что детдомовская, что детей нет, а муж умер, - рассказывает Вероника. – Создавалось впечатление, что она не хочет, чтобы родные ее нашли. Мы связались с самарским поисковым отрядом «Лиза Алерт», обратились в полицию, они посмотрели по своим базам – выяснилось, что человека с названными бабушкой личными данными, просто не существует.

По некоторым признаками волонтеры заподозрили, что женщина из Уфы. После продолжительных поисков они вышли на местную психиатрическую больницу, где подтвердили – это действительно их пациентка. Вот только зовут женщину совсем по-другому – Альфина Х., у нее есть две дочери и муж. Волонтеры связались с дочерью Юлей, и та сказала, что готова через пару дней приехать за матерью. А пока бабушку отвезли в социальный приют в Самару. Однако узнав, что за ней едет дочь, женщина сбежала.

- Вышла якобы за продуктами – и пропала, - вспоминает Вероника. – Мы, конечно, кинулись искать, очень боялись, что она замерзнет где-нибудь ночью, у нее из одежды только тонкая юбка, кофта, пиджачок и легкое пальто.

Поиски продолжались больше месяца. Несколько раз сигналы приходили из Нефтегорска – целых три недели горожане встречали бабушку то тут, то там. Вероника сорвалась из дома и поехала за 200 км в незнакомый город на ее поиски, но они оказались безуспешными. Следующий сигнал поступил уже из Самары – женщину заметили на Южном шоссе около ТЦ «Амбар», но выехавшие за ней поисковики опять опоздали – бабушка исчезла. Обнаружить ее помогли только сотрудники столярной мастерской. Когда бабушка услышала в телефонной трубке голос Вероники, сразу же согласилась к ней поехать.

- Мне привезли ее в два часа ночи, мы ее с радостью приняли, конечно. А через три дня ее забрала Юлия. Сама бабушка рассказала нам, что сбежала из дома из-за мужа, который обижал ее, когда выпьет, - рассказывает Вероника.

Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Самарской области Владимир Рябов рассказал, что женщина пропадала уже не раз: в 2017 году волонтеры находили беглянку в Удмуртии, в Самаре и в Казани. А весной 2019 года бабушка обнаружилась в уфимском аэропорту - тогда полиции вместе с поисковиками удалось разыскать родственников женщины и успешно вернуть ее домой.

Сейчас Альфину Х. забрала к себе дочка Юля.

Оказалось, что Альфина Закиевна – бывшая учительница русского языка и литературы, очень образованный человек. Дочь живет отдельно, с семьей мужа, она писала заявление в полицию о пропаже, но стражи порядка не смогли найти пропавшую. К счастью, теперь бабушка дома, у детей.

- У нас все нормально, спасибо всем, кто помог ее найти, - делится дочь Юлия. - Конечно, стараемся делать все, чтобы она снова не убежала, но мы на работе весь день, разве уследишь!

- Мы, конечно, переживаем, чтобы она не сбежала снова – зима же впереди, - говорит Вероника. – Созваниваемся теперь и с ней, и с дочерью. А еще оказалось, что Альфина Закиевна давно мечтает написать книгу про Самарскую область. Так что мы посоветовали дочери купить ей пачку бумаги и хороший запас карандашей – пусть творит!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Илья Воронин, врач-психотерапевт:

- Скорее всего, здесь речь идет не о психологических проблемах, а о болезни, деструктивных изменениях головного мозга. Женщине нужно медикаментозное лечение, а кроме того, полезными будут дополнительные консультации психотерапевта – как для нее самой, так и для ее близких.