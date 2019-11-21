2019-11-20T12:04:27+03:00
Спорт

Динамо – Ростов 23 ноября 2019: прогноз на матч 17 тура РПЛ

Прогноз на матч 17 тура Российской премьер-лиги Динамо – Ростов, который пройдет 23 ноября в Москве
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В матче первого круга «Ростов» дома обыграл «Динамо» 3:0. Фото: ФК «Ростов».В матче первого круга «Ростов» дома обыграл «Динамо» 3:0. Фото: ФК «Ростов».
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Прогноз на матч 17 тура РПЛ Динамо – Ростов – 1:2.

Один из лидеров чемпионата России «Ростов», финансовые проблемы которого во время паузы на игры сборных просочились в СМИ, встретится 23 ноября с «Динамо» в Москве. В зимнюю паузу южане могут потерять сразу ряд ведущих футболистов и главного тренера Валерия Карпина. Однако пока все боевые единицы «Ростова» в строю, команда готова доказывать, что не случайно идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» в нижней части этой самой турнирной таблицы. Дела у бело-голубых в этом сезоне идут так себе. За первый круг «динамовцы» набрали 18 очков и сменили тренера. Место Дмитрия Хохлова занял тренер молодежки Кирилл Новиков.

Смена тренера пошла команде на пользу. После увольнения Хохлова «Динамо» не проигрывало – две ничьи (с «Краснодаром» и «Ахматом») и две победы (над ЦСКА и «Рубином»). Хороший задел, но хватит ли этого, чтобы обыграть «Ростов»?

На мой взгляд, вряд ли. После вылета из Кубка России от «Спартака», упущенной на последних минутах победы в дерби с «Краснодаром» и сенсационного проигрыша от «Тамбова» подопечные Валерия Карпина отыграются на «Динамо». Тем более, что давно не забивавший в чемпионате России Элдор Шомуродов отметился дублем за сборную и имеет все шансы обогнать также забуксовавшего форварда «Крыльев» Александра Соболева в гонке бомбардиров РПЛ. В матче первого круга, кстати, «Ростов» дома обыграл «Динамо» 3:0.

Однако букмекеры не считают «Ростов» фаворитом. Напротив, они думают, что победит «Динамо». На победу москвичей дают 2.3 – 2.4. На победу южан – 3.4 – 3.5. Коэффициент на ничью – 3.2 – 3.3.

На мой взгляд, «Ростов» победит с разницей в один мяч.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена - «Дианмо» имели Льва Яшина» 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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