Кристал Пэлас – Ливерпуль 23 ноября 2019: прогноз на матч 13 тура АПЛ

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Ливерпуль 23 ноября 2019 – 0:3.

«Ливерпуль» на всех парах идет к своему первому за – страшно сказать – 30 лет чемпионству в Англии. «Красные» несколько раз были близки к титулу, но постоянно что-то мешало. В последнее время этим чем-то был «Манчестер Сити». Однако в прошлом туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа разобрались со своим главным конкурентом («Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» 3:1) и оторвались от него на 8 очков. Разрыв не фатальный, но если «мерсисайдцы» не начнут разбазаривать очки, то смогут спокойно прийти к финишу первыми и взять чемпионство в Англии.

Под колеса «Ливерпуля» в 13 туре может попасть «Кристал Пэлас». Матч пройдет в Лондоне на «Селхерст Парке» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Возглавляет «Кристал Пэлас» бывший тренер «Ливерпуля» Рой Ходжсон. После 12 туров «стекольщики» идут в турнирной таблице Английской премьер-лиги на 12 месте. Они набрали 15 очков – столько же еще у трех клубов: «Бернли», «Брайтон-энд-Хоув Альбион» и «Ньюкасла».

С календарем «Кристал Пэлас» не повезло. В пяти турах подряд подопечные Роя Ходжсона должны встретиться с пятью лидерами АПЛ. Четыре матча «орлы» уже сыграли – уступили «Манчестер Сити», «Лестеру» и «Челси» с одинаковым счетом 0:2 и сыграли вничью с «Арсеналом» 2:2. Вряд ли у лондонцев получится прервать серию без побед, которая длится четыре матча, во встрече с «Ливерпулем».

У «красных» все прекрасно. Команда Юргена Клопа последний раз проигрывала в сентябре – в Лиге чемпионов «Наполи» 0:2. А в АПЛ «Ливерпуль» не знает поражений уже 29 игр. «Красные» не проигрывают с прошлого сезона. Последний, кто смог переиграть этих монстров в Англии, был «Манчестер Сити». Случилось это в январе 2019 года.

В победе «Ливерпуля» никто не сомневается. Букмекеры в том числе. Коэффициент на победу «красных» - 1.5, а на победу «Кристал Пэлас» - 8.0. В ничью букмекеры тоже верят с трудом – на нее дают 5.0.

Вряд ли «Кристал Пэлас» сможет прервать победную поступь «Ливерпуля». Подопечные Юргена Клопа победят с перевесом в 2+ мяча. Не исключено, что в какой-то момент лондонцы сломаются, а в матче произойдет разгром.