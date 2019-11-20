Роль ранней диагностики в выявлении рака молочной железы

90% случаев этого вида рака выявляются у женщин в возрасте старше 40 лет, однако заболевание с каждым годом молодеет. Можно констатировать, что каждая восьмая представительница прекрасного пола сталкивается с раком груди в течение жизни. Только в 2018 году РМЖ был диагностирован более чем у двух миллионов женщин.

Ранняя диагностика рака груди и его своевременное лечение являются реальным путем к избавлению от опасного недуга. Современные диагностические методы способны выявить злокачественные опухоли на ранних стадиях. Шансы на успешное излечение значительно повышаются, когда новообразования имеют небольшие размеры.

С целью раннего выявления заболеваний молочных желез всем женщинам рекомендовано проходить плановые обследования. Процедуры, входящие в скрининг РМЖ, просты и безопасны:

- женщинам 20-39 лет необходимо ежемесячно проводить самообследование молочных желез; пальпацию может провести и врач (гинеколог, онколог) во время осмотра;

- в возрасте 35-39 лет однократно выполнить маммографию;

- с 40 лет маммографию делать ежегодно или 1 раз в 2 года, а после 50 лет - ежегодно.

Рентгеновское обследование (маммография) остается наиболее информативным методом диагностики заболеваний молочных желез. Благодаря этому методу смертность от рака груди сократилась на 30%, что связано с ранним его выявлением и своевременным лечением. Во время этой несложной процедуры делаются рентгеновские снимки обеих молочных желез в боковой и прямой проекции. На снимках могут быть выявлены непальпируемые опухоли, а также доброкачественные образования (мастопатия, фиброаденомы и кисты), способные повышать риск развития онкологии. Такие образования требуют лечения или наблюдения у врача.

При подозрении на заболевание молочной железы женщине необходимо обратиться к онкологу. Врач проведет пальпацию, при необходимости назначит обследование и лечение. В протокол лечения РМЖ могут входить следующие манипуляции и процедуры: оперативное вмешательство, гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия. Обычно применяется комбинированный подход. В частности, химиотерапия при раке способна снизить объем опухоли перед хирургическим вмешательством, уничтожить раковые клетки, оставшиеся после операции, она может повысить эффективность других методов лечения, предотвратить рецидивы, устранить метастазы.

Группы риска

Наличие РМЖ в семейном анамнезе увеличивает риск развития заболевания в 2-3 раза. Иногда к появлению опухоли приводит мутация генов.

Определенную роль играют репродуктивные факторы, к которым относятся ранние менструации, поздний климакс, позднее рождение первого ребенка. В группу риска попадают женщины, принимающие оральные контрацептивы, проходящие заместительную гормональную терапию. Вероятность возникновения рака груди увеличивают следующие факторы:

- лишний вес, ожирение;

- малоподвижный образ жизни;

- употребление алкоголя.

Определить риски развития РМЖ в каждом конкретном случае поможет грамотная консультация врача-онколога.

Профилактика рака молочной железы

Снизить вероятность заболеваний молочной железы позволяет профилактика, в основе которой правильное питание и здоровый образ жизни.

Питание женщины должно быть разнообразным, содержащим умеренное количество животных белков, богатым полезными жирами; ежедневно стоит включать в рацион овощи, фрукты и зелень. Желательно исключить из меню так называемые быстрые углеводы.

Физические нагрузки, особенно аэробные, являются отличным средством профилактики рака. Необходимо уделять физическим упражнениям минимум 30 минут в день.

Длительные кормления грудью (12 и более месяцев) снижают риск женской онкологии.

Однако даже соблюдение всех профилактических рекомендаций не может предотвратить все случаи РМЖ. Поэтому раннее выявление заболевания остается краеугольным камнем в борьбе с недугом, улучшая результаты лечения и выживаемость пациентов.

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